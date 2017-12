«Galvenais ir saticība un paļāvība vienam uz otru» 04.12.2017

50 — tik apaļš un vērā ņemams skaitlis! Jo vairāk, ja tik ilgu laiku iespējams dzīvot pie mīļotā sāniem. Šāda laime bijusi Rudziku pārim no Talsu novada Lībagu pagasta. 25. novembrī viņi atzīmēja Zelta kāzas.

Arnim bija vien 18 gadu, kad viņš Garlenes (starp Laucieni un Pļavām) veikalā noskatīja daiļo, saimniecisko un izdarīgo darbinieci, 22 gadus jauno Birutu. Puisis toreiz strādāja padomju saimniecībā «Okte» par traktoristu. Randiņi bijuši katru dienu, veikalā satiekoties. Pēc gada, 1967. gadā, abi mija laulības gredzenus. Ceremonija tika aizvadīta nelielā tuvinieku lokā Laucienes pagastā. Rudziku pāris teic, ka sestdien Zelta kāzas nosvinētas ar lielāku vērienu un plašāku ļaužu pulku, nekā tas bija pirms 50 gadiem. Par to parūpējās ģimene. Arnis gan neesot gribējis tik lielas svinības, nācies ilgi pierunāt. Zīmīgi, ka nedēļas nogalē bijuši tādi paši laikapstākļi kā pirms 50 gadiem: sestdiena apmākusies un dūmakaina, savukārt svētdiena nedaudz saulaina. Īpaši skaisti, ka pēc ilgajiem gadiem atbildīgo vedēju lomu pildīja arī Laima un Alfons Ermaņi. Tagad Rudziku pāris skatās uz neskaitāmajiem ziedu pušķiem, kas sarindoti dažāda lieluma vāzēs un aizņem teju pusi istabas! Gluži kā ziedu veikalā, saimniece nosmej.

Kopdzīvē piedzimuši divi bērni — dēls Aigars un meita Agita. Ģimenes pulku papildinājuši divi mazbērni — mazdēls Voldemārs un mazmeita Lelde. Rudziku pāris viens caur otru aizrautīgi stāsta, ko bērni un mazbērni dara, ar ko aizraujas brīvajā laikā.

Nošķirtība pēc kāzām

Kopdzīves sākums nebija rozēm kaisīts. Piecas dienas pēc kāzām Arni iesauca padomju armijā un nosūtīja uz Kazahstānu. Biruta palika pie vīra vecākiem, klēpī gaidot pirmdzimto, meitu. Jaunais vīrs mājās atgriezās vien pēc diviem gadiem un mēneša. «Dzīvojām laukos, tāpēc vajadzēja strādāt, un dzīvot varēja. Viegli nebija,» teic kundze. Arnis teic, ka izjūtas bijušas smagas. «Bija grūti to pārdzīvot,» atklāj vīrs.

Vaicāti, kā vērtē aizvadītos piecus gadu desmitus laulībā, Biruta pauž, ka klājies dažādi. Kā pa kalniem un lejām. «Nevienam jau neiet tikai spīdoši,» domā kundze.

Pirmā atsevišķā dzīves vieta, kur ģimene uzturējās, bija pie Ābeļu ezera. «Nekādas lepnas dzīvošanas nebija. Uzturējāmies vienā mazā istabiņā, plīts jākurina, no akas jānes ūdens… Tur nodzīvojām aptuveni septiņus gadus, pēc tam pārvācāmies uz šejieni, Mundigciemu,» stāsta Arnis.

Piepildīts darba mūžs un pelnīta atpūta

Pāris visu mūžu bijuši ļoti čakli un apzinīgi darbinieki. Biruta, strādājot veikalos, savukārt Arnis ar tehniku. Viņš smej, ka laikam nav tādas mājas šai pusē, kur nebūtu racis pamatus vai kā citādi pielicis savu roku. Tagad abi pelnītā pensijā, nu var atvilkt elpu. Arnim patīk vērot sporta pārraides un lasīt grāmatas. Biruta silto un saulaino sezonu pavada dārziņā, kur uzcelta arī atpūtas mājiņa. Dažreiz tur tiekot aizvadītas cauras dienas. Tumšajos ziemas vakaros sanāk vairāk laika preses izdevumu lasīšanai.

Abi novērojuši, ka apkārtne paliek aizvien tukšāka. Jaunie cilvēki dodas prom uz lielpilsētām vai ārzemēm. Viņi ir laimīgi, ka pašu bērni un mazbērni tepat, Latvijā. Dēls strādā un dzīvo Talsos, savukārt meita — Kuldīgas pusē. Meita kādā vasarā uz diviem mēnešiem devusies peļņā ārpus Latvijas, un ar to pieticis gan Agitai, gan mammai, kurai bijis ļoti grūti pārdzīvot šo laika posmu.

Laulības ērkšķi un rožlapas

Kas ir grūtākais? Sieva teic, ka kopdzīves sākums. «Labi, ka bija tantīte, kura palīdzēja pieskatīt mazos bērnus, kamēr bijām darbā. Bija jāstrādā,» klāsta B. Rudzika. Vīrs saka: lai kādas bijušas iespējas, bet laiks atlicis visam. «Nebija ne auto, ne telefonu, bet visu paveicām. Tagad ir viss, bet visi skrien, nevienam nav laika! Tas kaitina! Reizēm par to strīdos ar dēlu,» stāsta Arnis. Abi savulaik bijuši ļoti aktīvi, apmeklējuši pasākumus, balles, jo īpaši Birutai patīk teātris. Vienmēr bijis plašs draugu pulks.

Galvenais laulībā esot uzticēšanās. «Nevar šķirties pie pirmajām grūtībām! Tagad jaunajiem tā ir. Mums taču gājis grūti, strādātas garas stundas. Kurš bija pirmais mājās, tas gatavoja ēst, mazgāja traukus, gājām uz dārzu un darījām visu pārējo. Galvenais ir saticība un paļāvība vienam uz otru. Un jādara ģimenes labā viss vajadzīgais. Ir gan sievietes, gan vīrieši, kuri saka — nē, tas nav mans pienākums, tas jādara tev. Mums tā nekad nav bijis,» dalās Biruta.

«Vēl kādam vainīga ir vīra māte, kādam sievas māte… Bet ir jau tādi vecie, kuri ir vainīgi, jo nestāv mierīgi malā,» vērtē kungs. Sieva novērojusi, ka esot ļoti daudz vecāku, kuri izrīko un komandē jaunos pārus, lai arī tie uzsākuši savu dzīvi. Šādas pārliecības dēļ viņi nejaucas bērnu ģimenē. Arnis arī nosmej, ka nekad nav varējis ilgi turēt ļaunu prātu; apgriežoties ap savu asi, un visas dusmas pārgājušas.

Kas ir galvenais, ko sniedz laulība? «Nav vientulības izjūtas. Mums dzīvē nav it nekā, ko nožēlot. Ļoti patīkami atskatīties uz aizvadītajiem gadiem. Tie gan aizskrējuši ļoti ātri. Ģimene dzīvē vienmēr bijusi prioritāte,» pauž B. Rudzika.

