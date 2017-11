«Galvaspilsētā «Staro Rīga», bet Talsos staro Jēkabs Spriņģis!» 28.11.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

18. novembrī Talsu novada muzejā atklāja Jēkaba Spriņģa gleznu un akvareļu izstādi «Pārejas». Ja mākslinieki varētu dzīvot tikpat ilgi kā viņu darbi, tad 28. novembrī Meistars svinētu 110. dzimšanas dienu. Izstādes atklāšanā bija nepārprotami jaušams, cik daudz viņš nozīmējis cilvēkiem, kuriem bijusi laime šo mākslinieku pazīt.

Sadarbībā ar J. Spriņģa ģimeni gleznotāja izstādes Talsu novada muzejs rīko ik pa pieciem gadiem, izceļot kaut ko no brīnišķīgās mākslas darbu kolekcijas. Šajā reizē izvēlētais nosaukums «Pārejas» norāda uz vēlmi mākslinieka darbos atspoguļot pāreju no reālisma uz abstrakciju. «Tā tas droši vien turpināsies, jo ir ko rādīt un ko cilāt!» apliecināja izstādes iekārtotāja, muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone. Iespēja ik pa pieciem gadiem no jauna redzēt lielu daudzumu J. Spriņģa darbu viņai pašai esot kā svētki. Daudziem māksliniekiem Meistara darbi devuši nozīmīgu impulsu tālākajai radošajai darbībai.

«Ja mazliet atskatāmies, tad 1907. gads, J. Spriņģa dzimšanas gads, bija laiks, kad Eiropā bija dzimis kubisms, kaut arī Latvijā tas īsti uzplauka vien 20 gadus vēlāk. J. Spriņģa kubisms ir veidojies šeit, Talsos, lēnām, pamazām, klusām, pēc pietiekami smagas darba dienas Talsu skolās, starp savām grāmatām, bilžu kaudzēm, kartoniem, audekliem, pretgaismu, ēnām… Ar gadiem atbrīvošanās no reālisma notika arvien drošāk, profesionālāk un izcilāk. Mūsu pilsētai laimējies, ka mūsu vidū ir bijis tik interesants mākslinieks, kurš, iedvesmojoties no apkārtējās vides un dzīves, varēja radīt pats savu kubismu, ko nevar sajaukt ne ar vienu citu,» vērtēja G. Millersone.

Zinot, ka šobrīd dzīve norit citā kontekstā, esot interesanti mēģināt iztēloties, ko J. Spriņģis teiktu par mūsdienu izrādes sabiedrību, kurā arī māksliniekiem ir tik ļoti svarīgi rādīties, kā G. Millersone smējās, visos feisos un bukos, savstarpēji sacenšoties: kurš pirmais izrausies un parādīsies citiem? «Katrā ziņā — Jēkabam Spriņģim absolūti tas nebija svarīgi. Tajā pašā laikā viņš bija par sevi ļoti pārliecināts, zināja, ko dara un kas viņš ir. Talsos viņam bija labi draugi, mākslinieki, laikabiedri, ar kuriem kopā bija interesanti un kuri bagātinājās no Jēkaba Spriņģa paša kā tāda pilsētas pirmā Meistara,» sprieda G. Millersone.

Mākslinieks Jānis Lagzdiņš,

kura darbos jaušams J. Spriņģa tehnisko paņēmienu pielietojums, neslēpa, ka bijušas reizes, kad viņa veikums pat noturēts par Meistara veikumu. «Šodien galvaspilsētā «Staro Rīga», bet Talsos staro Jēkabs Spriņģis!» mākslinieks salīdzināja. Viņš ar J. Spriņģi iepazinies 20 gadu vecumā, kad Talsos ieradies no Valmieras. «Biju drusku saslimis ar mākslu, vajadzēja kaut kur meklēt kādu dakteri, kas mani ārstētu! Talsos tādi bija vairāki: Atis Viduks, Žanis Sūniņš, Jēkabs Spriņģis, Arnis Zupiņš. Kad sāku ņemties ar akvareļiem, gāju pie Spriņģa. Satinu akvareļus padusē un devos uz viņa darbnīciņu Laidzes ielā. Viņš bija ļoti saudzīgs, diplomātisks, nelamāja mani pārāk,» atceras J. Lagzdiņš. Savukārt, aplaižot skatienu izstādē redzamajiem Meistara darbiem, viņš atminējās dzirdēto vērtējumu, ka tie esot… muzikāli! «Visi darbi skan! Un māksliniekiem ir tāds teiciens: vai nu skan, vai neskan. Kā mūzikā dažiem ir absolūtā dzirde, tā Spriņģim bija absolūtā redze. Prieks par šādu izstādi valsts svētkos!» muzejam pateicās J. Lagzdiņš.

Gaidāmā Latvijas simtgade

mudina izvērtēt Talsu cilvēkus, lai saprastu, kuri no viņiem šajos simts gados bijuši Talsos un valstī izcili. «Viens no viņiem viennozīmīgi ir arī Jēkabs Spriņģis. Arī tāpēc, ka viņš bija izcils pedagogs pavisam parastās skolās. Strādāts tika visur, kur vien vajadzēja, par zīmēšanas skolotāju, rasēšanas, mākslas vēstures skolotāju, arī bibliotekāru… Var minēt, kā vēl atlika laiks gleznošanai! Domāju, ka viņam vienmēr ir bijis skaidrs, ko gribējies izdarīt. Pieņemu, ka viņš gandrīz visu jau bija izdomājis, kad ķērās pie bildes. Tad jau arī sokas ātrāk, un tāpēc ir šis milzīgais gleznu skaits,» secināja G. Millersone.

Izstādes atklāšanā piedalījās arī J. Spriņģa kolēģis skolas darbā Alfrēds Cipelis. Viņš dalījās personīgās, cieņpilnās atmiņās, kas liecināja par to, cik novērtēts J. Spriņģis bija, piemēram, kad uz viņa izstādes atklāšanu Rīgā devās divi pilni autobusi talsenieku, viņa mākslas cienītāju un darbu īpašnieku!

Uz ekrāna varēja redzēt vēl virkni darbu, kas nav izlikti izstādē, un tie pārliecināja, ka neviena līnija un neviens krāsas triepiens Meistara veikumā nav nejaušs.

Izstāde Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz 10. decembrim.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi māksla

Komentāri