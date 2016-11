Gaidāmas izmaiņas skolu tīklā Dundagas novadā 23.11.2016

Dundagas novada pašvaldības 2015. gada publiskajā pārskatā minēts, ka pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ir notikusi ievērojama bērnu skaita samazināšanās. Tas noticis ne tikai zemā dabiskā pieauguma, bet arī emigrācijas palielināšanās dēļ. Kāds pašvaldībai ir skatījums uz esošo skolu tīklu novadā un kādas izmaiņas gaidāmas, saruna ar Dundagas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Laicānu, izpilddirektori Zintu Eizenbergu un izglītības speciālistu Dināru Neifeldu.

— Dundagas novadā vispārējo izglītību skolēni iegūst Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā, Mazirbes speciālajā internātpamatskolā, bet interešu izglītību — Dundagas mākslas un mūzikas skolā. Dundagas novada pašvaldības 2015. gada publiskajā pārskatā minēts, ka pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ir notikusi ievērojama bērnu skaita samazināšanās. Kādu redzat skolu tīklu Dundagas novadā nākamajos pāris gados?

G. Laicāns: — Man jāpauž politiskā nostāja. Zināms, ka nākamgad 3. jūnijā būs pašvaldību vēlēšanas. Varam paust viedokli, ko plānojam līdz 3. jūnijam. Nav noslēpums, ka Latvijā vērojama skolēnu skaita samazināšanās. Dundagas vidusskolā mazliet ir samazinājums, Mazirbē un Kolkā arī. Par Kolkas pamatskolu mums nav bijis neviens politisks lēmums, ka izglītības iestādi slēdzam vai kaut kādā veidā reorganizējam.

Z. Eizenberga: — Politisks lēmums par Mazirbes speciālās internātpamatskolas slēgšanu arī vēl nav bijis. Tam vēl mazliet ir laika. Nogaidīsim nākamā gada sākumu, paskatīsimies, kādas ir Izglītības un zinātnes ministrijas gatavotās izmaiņas.

D. Neifelds: — Valsts joprojām domā, ko darīt ar speciālajām izglītības iestādēm. Reālā situācija mūsu novadā ir tāda, ka vispārizglītojošās klasēs ir zem 20 skolēnu. Būsim godīgi, šeit nevar būt jautājuma par racionālu vai efektīvu resursu izmantojumu. Mans viedoklis, ko neesmu slēpis arī darba sarunās, ka Mazirbes speciālā internātpamatskola tādā kvalitātē, kāda tā ir pašlaik, nedrīkstētu būt. Šeit nevajadzētu ieslēgt emocijas un žēlumu, kas teorētiski var nostrādāt. Ļoti iespējams, ka valsts uzņemsies pilnu rūpi par speciālajām skolām. To redzēsim. Jebkura pārcelšanās īpašajiem bērniem uz citurieni tomēr ir traumatiska pieredze.

G. Laicāns: — Ņemot vērā, ka 25 kilometru attālumā atrodas Stiklu speciālā internātpamatskola, laba skola, skaidrs: ja gadījumā valsts pārņems šīs skolas, divas šādas izglītības iestādes tā neuzturēs. Mazirbē ir nedaudz virs 20, bet Stiklos — 70 un vairāk audzēkņu. Tā ir realitāte.

D. Neifelds: — Arī valstij ir grūti uzņemties atbildību par speciālo izglītību, jo tas ir finanšu ziņā ietilpīgs pasākums. Tāda situācija kā Mazirbes skolā ir daudzās skolās Latvijā. Tagad ir jautājums: taisīt Zālamana lēmumu, lai visiem ir labi, vai pieņemt citāda veida lēmumu, kur vairāk uzspiests uz izglītības kvalitāti savienojumā ar efektīvu resursu izmantošanu.

G. Laicāns: — Te sākas diskusija. Tā kā problēmas ir arī Kolkā, viņi uzskata, ka varētu šīs programmas paņemt. Mums redzējums: svarīga ir izglītības kvalitāte. Ja Mazirbes bērnus pārvietos uz Kolku, iespējams, ka vecāki izvēlēsies bērnus izņemt no skolas, jo jau tagad šī tendence ir vērojama. Kolcenieki brauc mācīties uz Roju. Kolkā arī visus nevar paņemt, jo ir jābūt sagatavotiem pedagogiem.

D. Neifelds: — Stiklu speciālā internātpamatskola ir ar ļoti līdzīgām pedagoģiskām tradīcijām kā Maz­irbe. Domes pārstāvji ar Mazirbes internātpamatskolas audzēkņu vecākiem viesojušies Stiklos un tur nav neviena kritērija, kas būtu ar mīnuss zīmi. Tiem bērniem, kuri pašlaik ir Maz­irbē, šī potenciāli būtu vieta, kur turpināt mācības. Stiklu speciālās internātpamatskolas pedagogu pieredze darbā ar šiem bērniem ir pavisam citādāka, nekā tā saukto parasto skolu pedagogu pieredze. Ja virzītu domu, ka šie Maz­irbes internātpamatskolas bērni aizietu uz parasto skolu, ir risks, ka viņi kopā ar vecākiem var pieņemt lēmumu skolu neapmeklēt vispār. Parastajā skolā vide ir citādāka, režīms arī. Neskatoties uz to, neapšaubām Kolkas pedagogu vēlmi strādāt ar šiem bērniem.

G. Laicāns: — Jāņem vērā, ka vecāki ir tie, kas izvēlas, kurā skolā bērnu sūtīt. Vai tā būs Stiklu skola vai kāda cita mācību iestāde, to rādīs laiks. Var būt arī situācija, ka vecāki lēmumu nepieņem un bērns paliek mājās, kas mūs uztrauc visvairāk. Mums ir svarīgi, lai šie bērni turpinātu mācīties. Tāpēc arī vecākus aizvedām uz Stikliem, lai viņi redz, kā tur notiek mācību darbs.

Z. Eizenberga: — Ir bērni, kuriem ir svarīgi katru vakaru būt mājās. Šo audzēkņu vecāki arī bija līdzi.

D. Neifelds: — Ir arī Upesgrīvas internātpamatskola. Attālums un transporta jautājums šajā gadījumā ir daudz sarežģītāks.

— Var teikt, ka no nākamā gada 1. septembra mācības Mazirbes internātpamatskolā nenotiks?

D. Neifelds: — Pedagoģiskās izglītības programmas, iespējams, tur nebūs.

G. Laicāns: — Ir doma par dažādu nometņu rīkošanu, jo Mazirbe ir ideāla vieta, kur to varētu darīt.

D. Neifelds: — Februāra beigās ir jābūt lēmumam, kas ar skolu notiks tālāk.

Z. Eizenberga: — Pie šī jautājuma mums būs jāatgriežas janvārī, jo tas saistīts ar nākamā gada pašvaldības budžetu. Gribēšu redzēt, ko ielikt budžetā un kādas darbības finansēsim. Mums joprojām nav arī skaidra forma, kā šīs nometnes notiks. Lai to paveiktu, ir jābūt cilvēkam, lai tur kaut kas notiktu un būtu gatavība mesties darbos iekšā. Mēs šeit nevaram izdomāt, kas notiks Mazirbē. Varam palīdzēt un pieņemt attiecīgus lēmumus, piemēram, likvidējam skolu, izveidojam pašvaldības SIA… Taču ir vajadzīgi vietējie cilvēki, kas to visu paceļ. Mums nevajag, lai Mazirbes internātpamatskola paliktu tukša. Var būt arī tā, ka lēmuma par skolas likvidāciju nebūs. Ieplānošu budžetā naudu. Deputāti ir tie, kuriem būs jāpieņem lēmums. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas un nemāku pateikt, vai lēmumu par skolas slēgšanu deputāti pieņems! Janvārī būs pašvaldības budžets, un tad arī būs lēmums. Pašlaik spēkā ir noteikumi, ka valsts speciālās skolas no 2017. gada atbalstīs tikai 30 procentu apmērā. Nākamajā gadā spēkā ir izmaiņas arī darba likumdošanā saistībā ar sociālo nodokli. Mazirbē lielākā daļa tehnisko darbinieku un kādi pedagogi strādā uz nepilnu slodzi, bet sociālais nodoklis būs jāmaksā no minimālās algas. Cik pašvaldībai tas būs ekonomiski?

G. Laicāns: — Skaidrs, ka reālie lēmumi par Mazirbes speciālo internātpamatskolu tiks pieņemti janvārī vai februārī. Mēs esam brīdinājuši, ka tā tas var notikt, un situāciju pētījuši.

D. Neifelds: — Izglītības politikas veidotāji ir pateikuši, ka mazās skolas ir nekam nederīgas — ar zemu kvalitāti un tā tālāk. Arī Kolkas pamatskola, kur bērnu skaits no 2010. gada ir strauji samazinājies, ir neziņā. Lai gan darba grupā nekad nav bijis jautājums par Kolkas pamatskolas likvidēšanu. Patīk vai nepatīk, bet cipariem apakšā ir finansējums.

— Kas notiks ar Mazirbes internātpamatskolas telpām gadījumā, ja skolu slēgs?

G. Laicāns: — Tas ir pašvaldības īpašums. Skaidrs, ka veikalu vai kā tamlīdzīga tur nebūs. Pavasaros interesenti piesakās uz nometnēm, un vasarā skola ir noslogota. Domājam, ka nometnes skolā varētu organizēt visu gadu. Līdz šim esam pieņēmuši stereotipu, ka kaut kas var notikt tikai vasarā. Mazirbē ir visa infrastruktūra, inventārs…Galvenais to visu nepazaudēt.

— Dundagas vidusskolā pašlaik mācību darbs notiek divās vietās — lielajā skolā un tā sauktajā mazajā skolā. Vai plānots, ka mācības varētu tikt organizēta vienā vietā, proti, lielajā skolā?

Z. Eizenberga: — Nē, pagaidām šādu ieceru nav.

D. Neifelds: — Vidusskola ir būvēta pēc sena projekta 1974. gadā kā astoņgadīgā skola. Esam skatījušies telpu un klašu piepildījumu. Zinām, ka būs jauni normatīvi arī klašu jeb mācību telpām. Ja palielinām skolēnu skaitu klasē, tas nozīmē, ka kaut ko saspiežam. Man ir ļoti lielas bailes, ka tad Dundagas novada domei būs jāuzklausa vecāku pārmetumi.

— Dundagas vidusskolā vidusskolēniem par labām sekmēm mācībās trešo gadu pašvaldība maksā stipendiju. Šopavasar intervijās «Talsu Vēstīm» 12. klases absolventi atzina, ka tas ir sava veida pamudinājums mācīties. Vai jūs kā pašvaldība uzskatāt, ka šāds solis — maksāt stipendijas — ir nepieciešams? Varbūt tas ir veids, kā pašvaldība notur skolēnu, lai tas nedotos uz citu mācību iestādi?

D. Neifelds: — Skolēnu noturēšana nav primārais. Tas ir skolēniem pamudinājums turēt sevi noteiktā līmenī. Dundagas vidusskolā tas tiešām strādā. Standarts ir uzlikts ļoti augsts, un tas motivē jauniešus. Skolēni man teikuši, ka šie bonusi veido apziņu, ka viņu skolā ir šādas iespējas. Vidusskolēni ir saprātīgi un zina, kas ir arī citās skolās. Lai gan no pašvaldības tas prasa zināmas finanses, redzam, ka skolēniem ir motivācija mācīties, lai iegūtu stipendiju. Tā ir laba pašvaldības iniciatīva.

G. Laicāns: — Starp mācību iestādēm notiek nežēlīga konkurence par katru bērnu. Esošais piedāvājums dod tikai pozitīvu devumu skolēniem. Arī vecāki vērtē, kurā skolā savu bērnu laist, kāds ir katras mācību iestādes piedāvājums. Skolēniem ir motivācija censties. Tas ir viens no šī deputātu sasaukuma pozitīvajiem lēmumiem. Redzam, ka vidusskolēni paliek Dundagā un šajā izglītības posmā maz ir braucēju uz citām mācību iestādēm.

— Dundagas novada pašvaldības 2015. gada publiskajā pārskatā minēts, ka skolēnu skaita samazināšanās risks apdraud Kolkas pamatskolas pastāvēšanas iespējas. Kāda ir šīs skolas turpmākās darbības scenāriji — pārveide par sākumskolu, speciālo izglītības programmu piedāvāšana?

D. Neifelds: — Ministru kabineta noteikumos paredzētais finansējums rāda, ka divus gadus (šajā un nākamajā mācību gadā) ir tā sauktais konservējošais stāvoklis, kura laikā pašvaldībai jāpieņem lēmums par šīs izglītības iestādes reorganizāciju. Kolkas pamatskolā skaitļi runā paši par sevi. Valsts politikas veidotāji teic, ka mazās skolas nav efektīvas, nav kvalitatīvas, kas, protams, kolceniekos rada jautājumu, kas notiks ar viņu pamatskolu.

G. Laicāns: — Nebūtu pareizākais lēmums, ka Kolka kļūtu arī par Dundagas vidusskolas filiāli.

D. Neifelds: — Ir domas par Kolkas pamatskolas reorganizāciju jeb pakāpes mainīšanu. Nebūs vairs 1.—9., bet, piemēram, 1.—6. vai 1.—4. klases.

G. Laicāns: — Pašlaik vērojam tendenci, ka vecāki bērnus sūta mācīties uz Roju. Uz citām izglītības iestādēm aizgāja arī labi pedagogi. Tagad Kolkas pamatskolā ir 43 bērni, divi skolēni uzsāka mācības 1. klasē. Ir apvienotās klases, kas vecākiem nepatīk.

D. Neifelds: — Ar teikto, ka mazās skolas ir tādas vai šitādas, arī vecāki vairs nejūtas droši un meklē citas iespējas, kur skolot savu bērnu. Tāda situācija, kāda pašlaik ir no pirmās līdz devītajai klasei, vairāk nevar būt. Domājot par esošo situāciju Kolkas gadījumā, redzu variantu no pirmās līdz sestajai klasei. Valsts, ieliekot iekšā šo konservēšanas periodu, noteikusi, ka 7.—9. klases skolēni apvienotajās klasēs vairs nedrīkst strādāt. Skolēnos neattīstās viena būtiska prasme — konkurence. Iespējams, individuālā pieeja strādā lieliski. Taču, ja skolēnam skolas laikā neattīstās šī konkurence, ka viņam kāds elpo pakausī un viņš elpo kādam pakausī, bērnam tas ir tikai zaudējums. Piemēram, pašlaik ir apvienota sestā un astotā klase, no katra vecuma divi bērni un viens no bērniem ir ar speciālajām vajadzībām. Tad iedomājaties, kāds ir pedagoga darbs! Viņam klasē stundas laikā jāstrādā ar trīs programmām — sestās, astotās klases vispārizglītojošo un speciālo programmu. Trīs atšķirīgas programmas. Tāpēc var saprast arī vecākus, kuri skatās, ko darīt. Arī no pedagoga nevaram prasīt, lai šajā laika vienībā būtu pilnvērtīgs darbs.

G. Laicāns: — Šim deputātu sasaukumam, domāju, ka vairs ne, bet nākamajam gan būs jāpieņem politisks lēmums attiecībā uz Kolkas pamatskolas tālāko darbību.

— Dundagā darbojas mākslas un mūzikas skola. 2015. gada publiskajā pārskatā minēts, ka tā akreditēta līdz 2019. gadam. Kādu redzat šīs skolas turpmāko darbību?

G. Laicāns: — Šī skola darbojas ļoti veiksmīgi…

Z. Eizenberga: — Un darbība paplašinās. Tas ir paradokss, ko saka arī Izglītības un zinātnes ministrija — bērnu paliek mazāk, bet šajās skolās bērnu paliek vairāk.

D. Neifelds: — Šī skola ļoti veiksmīgi absorbē kopienas pieprasījumu. Tas parāda, ka Dundagas novada kopienā notiek kvalitatīvas izmaiņas.

