Gads Talsu novada domes neviennozīmīgā vadībā 15.06.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Šodien, 15. jūnijā, aprit tieši gads, kopš amatā iecelts Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis («Mēs — Talsiem un novadam»). Situācija domes koalīcijā nemitīgi mainās, un priekšsēdētāja krēsls pamatīgi sašūpojies, lai arī viņam ir trīs vietnieki un bija vairāki koalīcijas biedri (kuri pārmetušies opozīcijas pusē), kas to varēja stingri pieturēt. Vai turētāju bijis pārāk daudz, un tieši šī iemesla dēļ krēsls kļuvis tik nestabils? Gatavojot rakstu ceturtdienas rītā, «Talsu Vēstīm» nav zināms, kāds iznākums gaidāms vakarā ārkārtas domes sēdē, kur deputāti lēma par domes priekšsēdētāja gāšanu.

Pēc aizvadītā gada pašvaldību vēlēšanām situācija Talsu novadā ir krasi mainījusies, reiz pie varas esošo politisko spēku «Talsu novada attīstībai» (deputāti Oļegs Solovjovs, Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze un Gerda Zeberiņa) novirzot opozīcijas krēslos, kam pievienojusies arī Daiga Feldmane no Latvijas Reģionu apvienības. Koalīcijā esošie politiskie spēki «Mēs — Talsiem un novadam», Latvijas Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija, nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK», «Vienotība» un Jaunā konservatīvā partija noslēdza sadarbības memorandu.

Nepagāja ne gads, kad pirms vairākiem mēnešiem Latvijas Zaļā partija ar opozicionāriem «Talsu novada attīstībai» sāka kalt plānus, kā nogāzt priekšsēdētāju. Sākotnēji koalīcijas politiskie spēki šādam priekšlikumam nepiekrita, taču pavisam nesen, 31. maijā, tam pievienojās arī Jaunās konservatīvās partijas deputāte Inga Gluzda, parakstot iesniegumu, kurā domes priekšsēdētājs aicināts atkāpties no amata. Jāpiebilst, ka pirms pagājušā gada vēlēšanām I. Gluzda ļoti demonstratīvi iestājās pret pastāvošo varu un kārtību novadā. Tagad tik nozīmīgā lēmumā pievienojusies kādreizējiem pretiniekiem.

Pašlaik (14. jūnija rītā) situācija novada domē ir ļoti nestabila, jo no 17 deputātiem septiņi iesnieguši pieprasījumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, lai tajā skatītu jautājumu par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim, atbrīvojot viņu no amata. Par rezultātu lasītājus informēsim nākamajā «Talsu Vēstu» numurā. Šoreiz akcents uz aizvadīto gadu, kāds tas bijis Talsu novada domes vadības līmenī.

«Iespējams, cīņa maksās mēra krēslu»

«Aizvadītais gads viennozīmīgi bijis smaga darba piepildīts. Tūlīt sāksies būvniecības darbi Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā, bibliotēkā, Dupurkalna un Tiņģeres estrādē, Raiņa ielā, Sabiles pilsētas laukumā un Pedvāles muižā. Tiek labiekārtots kinoteātris «Auseklis», drīz būs pabeigti Talsu tirgus, Celtnieku ielas, Vandzenes bērnudārza projekti. Turpinās arī Sabiles bērnudārza, Ķēniņkalna un citi projekti. Uzsāktas iniciatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai, pirmo reizi ir iespēja saņemt līdzfinansējumu vēsturisko ēku sakārtošanai. Koks neizaug vienā gadā, laika posms ir bijis pārāk īss, tomēr paveikts ir daudz.

Pēdējā laikā daudz enerģijas tērēts, lai nepieļautu naudas izšķērdēšanu bibliotēkas projektā, ko var uzbūvēt par vismaz 300 000 eiro lētāk. Tāpat noskaidrojām, kā agrāk «aizplūdusi» nauda no SIA «Talsu namsaimnieka», kur bez līgumiem vai rēķiniem uz dažādām firmām (kas ātri pēc tam likvidētas) īsā laikā aizskaitīti vairāki desmiti tūkstoši eiro iedzīvotāju naudas. Iespējams, šī cīņa man maksās mēra krēslu, bet man tiešām liekas, ka Talsos iedzīvotāju intereses beidzot jāliek pirmajā vietā un jāsāk saimniekot godīgi.

Konstruktīvu darbu domē apgrūtināja arī politisko spēku sadrumstalotība, atsevišķu koalīcijas partiju nodevība un slēptās intereses. Varbūt neesmu bijis komunikācijā maigākais, tomēr prasīgs un darbspējīgs vadītājs, kas negāja uz kompromisiem ar veco partiju un to saimnieku savtīgajām interesēm,» pauž E. Zelderis.

Izpilddirektors cenšas gāzt priekšsēdētāju

Viens no galvenajiem pārmetumiem, kas tiek raidīts domes priekšsēdētāja virzienā, ir tas, ka procesi nevirzās uz priekšu un nav reāli redzami paveikti darbi. Tomēr — vai visa atbildība jāuzņemas tikai domes priekšsēdētājam? Kā ar trīs E. Zeldera vietniekiem un pašvaldības izpilddirektoru?

Talsu novada pašvaldības nolikums noteic, ka izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, tajā skaitā, piemēram, īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, organizējot teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedzot tos apstiprināšanai domei, organizējot domes lēmumu izpildi un esot tiesīgam iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās un daudzi citi. Ja salīdzinām atalgojumu ar domes priekšsēdētāju, atšķirība nav būtiska. Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks mēnesī saņem 2140 eiro (pirms nodokļu nomaksas), kamēr E. Zelderis — 2420 eiro (pirms nodokļu nomaksas). Kopš stāšanās amatā pirmais «uz rokas» saņēmis 16 153,02 eiro, kamēr otrais — 19 147,35 eiro.

Diemžēl izskatās, ka izpilddirektoram M. Jaunvalkam, kurš ir arī Latvijas Zaļās partijas Talsu nodaļas vadītājs, darbi uz priekšu neiet tik raiti, kā vajadzētu. To atzīst gan domes vadība, gan vairāki pilsētu un pagastu pārvaldnieki, kuri «Talsu Vēstīm» norādījuši, ka jūtas atstāti novārtā, «kā pār bortu pārmesti». Proti, esot ievērojamas komunikācijas, darba organizācijas un plānošanas problēmas. «Uzsākot darbu, devos izbraukumos un iepazinos ar visām pārvaldēm novadā. Nevarētu teikt, ka viņi ir atstāti novārtā, bet viegli pārvaldēm nav. Prasību un vajadzību ir ļoti daudz, bet finanšu līdzekļi, kas šogad tika piešķirti, nebija pietiekami. Cenšos viņiem palīdzēt, cik manos spēkos,» pauž M. Jaunvalks.

Noskaidrojām, ka domes priekšsēdētājs vairākkārt aicinājis izpilddirektoru M. Jaunvalku no amata atkāpties. Pirmo reizi, kad vadība uzzināja par centieniem pierunāt pārējo koalīciju gāzt domes priekšsēdētāju, otro reizi — pēc pāriešanas opozīcijā, parakstot iesniegumu ar aicinājumu priekšsēdētājam atkāpties. Pēc abiem gadījumiem M. Jaunvalks atrodas uz slimības lapas. Pašlaik izpilddirektors joprojām atrodas uz slimības lapas. Vaicāts par iespējamo atkāpšanos no amata, viņš atbild, ka «iespējams ir viss».

Latvijas Zaļās partijas Talsu nodaļa 4. jūnijā publiski izplatīja paziņojumu, ka turpmāk darbosies opozīcijas pusē. Kāpēc? «Papildu neauglīgajam darbam koalīcijā, ko rada līdzšinējā Talsu novada domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera neprofesionālais vadības stils, uzskatām, ka Talsu novada pašvaldībā tiek būtiski traucēts izpildvaras darbs. Izpildvaras funkcijas vēlas pārņemt priekšsēdētājs, bet zināšanu trūkuma dēļ apdraudēta kvalitatīva izpildvaras funkciju izpilde. Līdz ar lēmējvaras iejaukšanos izpildvaras darbā tiek apdraudēta novada attīstība,» pausts paziņojumā. Tajā arī norādīts, ka «esošā pašvaldības vadība, domes priekšsēdētāja un trīs vietnieku sastāvā, nav uzskatījusi par vajadzīgu startēt Eiropas Savienības (ES) fondu projektu iesniegumu atlases konkursos, lai gan izpildvaras pārstāvji tika norādījuši uz vairākiem projektu konkursiem, kas novada attīstībai nestu būtiskus uzlabojumus».

Sazinājāmies ar M. Jaunvalku, lai noskaidrotu, kas tie ir par ES fondu projektiem, uz kuriem norādīts. «Neatceros tādus…» domīgi teic izpilddirektors, steidzīgi piebilstot, ka nevēlas neko komentēt. «Varu vien pateikt, ka aizvadītais gads kopumā nav bijis veiksmīgs. Arī savu darbu nevaru vērtēt kā veiksmīgu. Kāpēc? Dažādu apstākļu dēļ. Domes vadība neļāva izvērsties, īstenot darbus. Esmu pieradis strādāt tā, lai būtu redzams rezultāts. Protams, paveiktas arī labas lietas, bet gribētos krietni vairāk. Patlaban būtisks ir tikai viens jautājums, kas jāuzdod Talsu novada uzņēmumiem (būvniekiem): kur viņi strādā? Retais varēs atbildēt, ka strādā tepat, jo vairumam objekti ir citos novados,» teic M. Jaunvalks.

Balsts uz «trīs vaļiem»

Vēl mazāka atalgojuma atšķirība priekšsēdētājam ir ar visiem trīs vietniekiem (iepriekšējos sasaukumos vietnieki bijuši divi). Jomas, par ko katrs atbild, ir stingri noteiktas. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols kopš stāšanās amatā «uz rokas» saņēmis 17 070,98 eiro. Vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone — 18 175,05 eiro, un vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normunds Tropiņš gandrīz tikpat, cik domes priekšsēdētājs — 18 751,23 eiro. Vai vietnieki godam pildījuši savus amata pienākumus?

D. Karols atklāj, ka daudzas no iecerēm un iniciatīvām prasa vairāk laika, nekā šķita pagājušajā gadā, domes jaunā sasaukuma darbu sākot. «Esam dažādi, pieraduši atšķirīgi strādāt, katrs ar savu darba tempu un kompetenču līmeni. Es patiešām priecājos par kolēģiem, kas distancējas no retorikas, bet jēgpilni strādā ikdienā. Pašvaldība savu iespēju robežās virza procesu uz labāku Talsu novadu,» pauž D. Karols. Vaicāts par sašķeltību domē, viņš uzskata, ka galvenais tās iemesls ir komunikācijas prasmes, kas dažiem ir izkoptākas, bet citiem vēl jāpilnveido. «Manuprāt, cieņpilna koleģialitāte un cilvēcība, komandas gara stiprināšana pašvaldībā ir viens no steidzami darāmajiem darbiem.» Vietnieks piesauc arī komandas darba trūkumu, kas jāpilnveido. To viņš piemin, arī komentējot izpilddirektora darbu aizvadītajā gadā. «M. Jaunvalks ir uz sadarbību vērsts kolēģis, un es viņam darba lietās spēju uzticēties, redzot līdzsvaroto pieeju darba procesiem un to gaitai. Manuprāt, lielākā daļa praktisko darbu, kas nereti «iestrēgst» novadā, ir tieši komandas darba trūkums, kas jāpilnveido. Izpilddirektors ir tieši pakļauts domes priekšsēdētājam, un svarīga ir arī viņu ikdienas darbu saskarsme.»

Aicināts uzskaitīt paveikto aizvadītā gada laikā, D. Karols uzskaitu vairākus, piemēram, centrālās administrācijas personāla auditu un pašlaik notiekošās strukturālās izmaiņas; pieņemts kārtējais 2018. gada budžets, kurā mainīti plānošanas principi, un darbs pie 2019. gada budžeta projekta uzsākts jau šā gada pavasarī; dažādi infrastruktūras sakārtošanas darbi Talsu novada izglītības iestāžu ēkās vai to teritorijās u. c.

N. Tropiņš teic, ka aizvadītajā gadā būtiskākais, kas neizdevās, — izveidot stipru komandas darbu domes vadības līmenī. «Domāju, ka tas arī bija iemesls vienai otrai ligai un notikumiem. Mēs, vadība, nespējām savilkties vienā kulakā. Tagad jūtams, ka situācija krietni uzlabojusies, esam atraduši labāku kopsaucēju. Ir grūti īsā laikā, ātrā tempā izveidoties par stipru kodolu, lai noturētu stingru virzienu. Savu reizi citam pret citu ir pietrūkusi izpratne. Jo, ja mērķis ir bijis skaidrs, tad par izpildījumu domas atšķīrās,» atklāti teic N. Tropiņš.

Viņa atbildības jomas ir tautsaimniecība, sociālie jautājumi un veselība. Pēdējās divas N. Tropiņam bija jaunums, kurās līdz šim nebija darbojies, tomēr aizvadītā gada laikā piedalījies dažādos semināros un apmācībās. Paveikts ir daudz, piemēram, uzsākta bāriņtiesas reorganizācija, tiek «dzēsts» ugunsgrēks Laucienes pansionātā, kura direktors pēc ilgstošas būšanas atvaļinājumā un uz slimības lapas, amatu pameta… Sociālajā jomā virzās vērienīgais deinstitucionalizācijas projekts, kas tuvojas realizācijas uzsākšanai. Notiek intensīvs darbs lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijā un uzsākts darbs pie nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtības pārskatīšanas, aktualizēšanas. Vietnieks uzskaita vēl virkni darbu, tomēr vēlas izcelt kādu «melno plankumu». «Man šķiet — ja nebūtu problēmu ar Talsu Galvenās bibliotēkas projektu, situācija domē būtu citādāka. Visur, kur griezies, par bibliotēku vien runā. Es nevaru piekrist, ka nekas nenotiek. Darbi virzās uz priekšu, gan lieli, gan mazi!» liek aizdomāties N. Tropiņš.

Vaicāts par sašķeltību domē starp politiskajiem spēkiem un to, ka Latvijas Zaļā partija un Jaunā konservatīvā partija pametusi koalīciju, lai apvienotos ar opozīciju, viņš domā, ka šāda situācija radusies tāpēc, ka koalīcijā darbs buksējis. «Man šķiet, ka pietrūka priekšsēdētāja sarunas ar katru no koalīcijā iesaistītajiem. Kāds palika nesaprasts, nedzirdēts, līdz ar to radās aizvainojums, līdz nonācām līdz šādai situācijai.»

I. Indriksone uzsver, ka pirmo reizi Talsu vecpilsētā tiks veikta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, lai apzinātu esošo situāciju un saprastu, kā turpmāk rīkoties, lai to saglabātu. Tas būs plašs izpētes darbs, ko plānots pabeigt līdz gada beigām. Sporta jomā sakārtota atbalsta sistēma. Tuvākajā laikā uzsāksies Talsu Valsts ģimnāzijas sporta stadiona pārbūve, šonedēļ ar vietējo uzņēmumu par darbu veikšanu noslēgts līgums. Kultūras jomā vietniece piemin Talsu novada kolektīvu kuplo skaitu, kas dosies uz Dziesmu un deju svētkiem. Mērķim piešķirts ļoti liels finansējums, lai dalībniekiem darinātu un uzlabotu tērpus. Ļoti gaidīta ir Raiņa un Celtnieku ielas pārbūve, kas atbalstīs vietējos uzņēmējus. Abi projekti ir saskaņošanas finiša taisnē. Patīkami izvērtusies iedzīvotāju iesaiste un interese pašvaldības darbā, kas novērota, rīkojot sapulces ar iedzīvotājiem par dažādām tēmām. «Ņemot vērā attīstības projektus, daudz laika un enerģijas tika ieguldīts slikti sagatavotajos būvprojektos, jo līdz šim to kvalitāte bijusi ļoti slikta, un mums tos nācās pārstrādāt. Uzsākot darbu pirms gada, domāju, ka darbs ritēs uz priekšu raitāk, tomēr maldījos.»

Vaicāta par izpilddirektora M. Jaunvalka darbu un viņa sacīto, ka domes vadības dēļ tiek bremzēti darbi, I. Indriksone teic, ka nav likusi it nevienu šķērsli, gluži otrādi, vienmēr cerējusi, ka viņš kā izpildvaras vadītājs palīdzēs un iesaistīsies, lai politiski pieņemtie lēmumi tiktu virzīti un realizēti. «Sākotnēji man bija lielākas cerības par viņa līdzdarbību un praktisku iesaistīšanos. Diemžēl neesmu to sagaidījusi, un sadarbība bijusi ļoti formāli atturīga. Vai atbalstītu viņa atkāpšanos no amata? Jā, noteikti.»

Vislielākais izaicinājums šī gada laikā bijuši daudzie politiskie spēki, to spēja sadarboties. Komunikācija neizdevās tik laba, kā cerēts. Izpratne par to, kāda informācija ikdienā visiem ir jāsniedz, atšķīrusies. «Katram izstāstīt par pilnīgi katru jautājumu prasa nesamērīgi daudz laika un resursu. Varbūt kāds jautājums palicis nepietiekami izklāstīts, bet, ja kaut kas nav bijis skaidrs, vienmēr pastāv iespēja jautāt un censties sadarboties (tas vairāk attiecas uz Jauno konservatīvo partiju). Runājot par Latvijas Zaļo partiju, man šķiet, ka viņu galvenā vēlme bija aizmuguriski runāt ar visām koalīcijas partijām par ne tik labām lietām, cenšoties koalīciju sašķelt. Katrs jau apzināti izvēlas virzienu, kurā viņš iet. Nav teikts, ka, mainoties iespējām, risinājumiem un notikumiem, koalīcija nevarētu turpināt sadarbību. Skatos uz to cerīgi. Mums ir jādiskutē un jāspēj virzīties uz priekšu,» uzskata I. Indriksone.

Atslēgvārdi Talsu pašvaldība

Komentāri