Valsts policijai 99. gadadiena 06.12.2017

Piektdien, 1. decembrī, Valsts policija (VP) atzīmēja 99. gadadienu. Par godu notikumam, kā ik gadu, pulcējās arī Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa darbinieki.

Atskatoties uz 2017. gadu, VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Mārcis Pētersons sacīja, ka tas bijis raibs kā dzeņa vēders. Pirmais un būtiskais bijis algu pielikums, kas jūtams katra maciņā. Šogad reģionā izveidota kopēja dežūrdaļa, un tas radījis zināmas izmaiņas darba gaitā.

M. Pētersons atzīmēja vairākus zīmīgus un interesantus šī gada notikumus. Piemēram, par klaiņojošu suni, kurš regulāri rada pēcnācējus kaimiņu kucei, par pazudušu laulības gredzenu autobusu pieturā, par nokaltušu koku pie atkritumu tvertnes un citus līdzīgus, kādi agrāk VP netika fiksēti. Tas mainījis ikdienas ritmu, bet darbinieki pie tā pieraduši.

Runājot par labajiem darba rezultātiem,

priekšnieks uzsvēra atklātu noziedzīgu nodarījumu gada sākumā, kad no kādas mājas tika nozagts šaujamierocis, ko pēc tam atrada apraktu mežā; vainīgā persona aizturēta. Aizturēta arī persona, kas apzagusi vairākas mājas Rojas un Mērsraga novadā; patlaban cilvēks atrodas apcietinājumā. M. Pētersons uzteica satiksmes rotas darbinieku profesionalitāti. «Visi atceramies internetā publicēto video ar pakaļdzīšanos Talsu pilsētā. Izrādot profesionalitāti, tika aizturēts agresīvs autobraucējs, kurš turklāt atradās alkohola reibumā,» pauda M. Pētersons. Viņš atgādināja neseno notikumu ar vairāk nekā pusmiljons nelegālo cigarešu konfiscēšanu. Ļoti zīmīgs bijis kaimiņu strīds Mundigciemā, no kuriem VP saņēmusi neskaitāmus iesniegumus. «Notikumu atrisinājums parāda darbinieku profesionalitāti un attieksmi pret savu darbu,» uzskata M. Pētersons.

Labi sasniegumi arī prevencijas jomā, jo samazinājies gan uzsākto kriminālprocesu, gan reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits. Tas pierādot, ka aktīvi strādā visi dienesti. Noziedzības līmenis mūsu pusē samazinās. «Kopumā esam strādājuši ļoti labi, ceru, ka tā turpināsim arī nākamgad,» sprieda priekšnieks.

Tomēr atslābt nedrīkst. Nākamais gads nebūšot viegls, jo tiks izstrādāts prevencijas plāns, kas noteiks darba ritmu visiem dienestiem iecirknī. Plāns būs sastādīts turpmākajiem trīs gadiem, proti, līdz 2020. gadam. «Turpināsim jau agrāk iesāktu darbu — uz sabiedrību vērstu. Lai mūsu novadu iedzīvotāji un viesi var justies droši. Jāturpina aktīvs, radošs un kopīgs komandas darbs, lai ir jūtams noziedzīgo nodarījumu samazinājums. Novēlu komandai būt vēl saliedētākai un turpināt virzīties uz kopīgiem mērķiem!» mudināja M. Pētersons.

Šogad augstāko VP apbalvojuma

ieguvējus gaidīja pārsteigums. Ja ierasti šie darbinieki tika sveikti tepat, Talsu iecirknī, šogad viņiem pēc pasākuma bija jādodas uz Saldu, kur notika VP Kurzemes reģiona pārvaldes Policijas dienas pasākums. Augstākos apbalvojumus šogad piešķīra vairākiem. Nopelnu zīmi saņēma virsleitnants Jurģis Ozoliņš, Krūšu nozīmi par cītību policijā — kaprāle Astra Krūmiņa, kārtējo speciālo dienesta pakāpi — virsseržants pirms termiņa — Jānis Ķiršakmenis, Goda rakstu — majors Bruno Štokmans un virsleitnants Andris Puķāns, pateicību — virsseržants Artūrs Kvālbergs, seržants Edgars Priede, kaprāles Dana Smilgaine, Simona Brūkle un Elīza Matroze, kā arī kaprālis Mārcis Podkalns un īpašu Kurzemes reģiona pārvaldes pateicību saņēma kaprālis Mārcis Jansons.

Pasākuma laikā Talsos tika pasniegta virkne dažādu nomināciju apbalvojumu, tajā skaitā pateicības, pakāpju piešķiršana pirms termiņa, krūšu nozīmes par 25, 20, 15, desmit un piecu gadu izdienu VP. Darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu piešķīra arī apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas un naudas balvas.

Uz pasākumu bija ieradušies un pateicību par policijas veikto darbu izteica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Par līdzšinējo sadarbību pateicās un tādu novēlēja arī turpmāk Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Ineta Kēla un Talsu rajona prokuratūras virsprokurors Arnis Bērziņš. Virsprokurora sacītais bija īss un kodolīgs: «Bandītiem nebūs nekādu atlaižu!» Netika aizmirsti arī novadu pašvaldību policijas darbinieki, ar kuriem izveidojusies veiksmīga kopīgu mērķu sasniegšana.

Kā patīkams pārsteigums visiem bija sagatavota filmiņa, kur tika atainotas fotogrāfijas no VP darbinieku ikdienas. Gan nopietnas, gan pilnas humora, kas ļāva pasmaidīt pašiem par sevi. Noslēgumā, kā ierasts, visi vienojās kopīgā bildē VP Talsu iecirkņa ēkas priekšpusē.

