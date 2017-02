Gada labāko būvi meklē Talsos un Dundagā 16.02.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Jau 19. reizi būvniecības nozares pārstāvji organizē skati «Gada labākā būve Latvijā». Janvārī žūrija skates otrajai kārtai izvirzīja 28 patiesi labas Latvijā pērn ekspluatācijā nodotas būves. Tās žūrija devās apskatīt klātienē. To vidū arī Talsu novada ēdināšanas uzņēmums un viesnīca «Kuršu krogs» un pirms nepilna mēneša atklātais «Latvijas valsts mežu» klientu apkalpošanas centrs Dundagā.

Skatei «Gada labākā būve» ir senas tradīcijas, un katru gadu tā cenšas kvalitātes latiņu pacelt vēl nedaudz augstāk. 2016. gadā būvniecības apjomi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bijuši krietni mazāki, līdz ar to arī iesniegtais pieteikumu skaits. Skatē tradicionāli ir septiņas nominācijas, taču šogad otrajā kārtā žūrija vērtē objektus tikai piecās nominācijās.

Lai vērtējums būtu objektīvs, žūrijā ir vairāk nekā 30 būvniecības nozares pārstāvju, to skaitā arhitekti, būvinspektori, projektētāji, inženieri un citi ar būvniecību saistīti speciālisti. Daļa no viņiem saspringtajā ikdienas grafikā atraduši brīvu laiku, lai klātienē apskatītu visus izvirzītos objektus.

«Šis ir otrās kārtas noslēdzošais brauciens. Šodien žūrija sastāv no 12 ekspertiem. Tā pieredze, kuru gūstam, ir neatsverama. Objekti ir ļoti dažādi, katrā no tiem ir savi plusi un mīnusi. Priecājos, ka mums ir iespēja uzzināt pasūtītāja sākotnējo redzējumu un apskatīt, vai to ir izdevies īstenot. Uzzinām arī par šķēršļiem un problēmām. Gribu uzsvērt, ka ir ļoti daudz labu piemēru un rezultātu. Īpaši tur, kur pasūtītājs no paša sākuma labi apzinājies, ko viņš grib — bijusi skaidra vīzija, skaidrs finansējuma avots un maksimāli iets uz mērķi. Tur ir rezultāts! Tādos gadījumos pasūtītājam un būvniekam spīd acis un ir gandarījums par paveikto. Tad visi ir ieguvēji — gan pasūtītājs, gan sabiedrība kopumā,» skaidro Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents, skates «Gada labākā būve» žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs.

«Kuršu krogā» žūrija ar nelielu kavēšanos ieradās Valentīndienas rītā. Saimnieki — Zane un Agris Bārbali — pirms žūrijas uzņemšanas, atklāja, ka nav ticējuši, ka «Kuršu krogs» varētu iekļūt atlases otrajā kārtā, nominācijā «Pārbūve». «Pēc pašvaldības uzaicinājuma, mums bija jāaizsūta bildes un apraksts par paveikto. Domājām, ka ar to viss beigsies. Bijām izbrīnīti, kad saņēmām ziņu par otro kārtu. Mums pašiem šķiet, ka mums ir parasta māja,» stāsta Zane Bārbale. Atbildot uz žūrijas jautājumiem, atklājās, ka tik parasta ēka nav vis. Katra detaļa divreiz apdomāta, ļoti daudz strādāts kopā ar arhitektu un būvnieku. Tā iegūts rezultāts, kas pašus apmierina. Ēkas atjaunošanā ieguldīti visi pieejamie līdzekļi, jo latvietim labi zināms teiciens — skopais maksā divreiz.

«Teicu — darām kārtīgi vai nedarām vispār,» izrādot telpas, žūrijai atklāja saimniece. Teju katrs žūrijas loceklis par pienākumu uzskatīja aptaustīt lielās zāles sienas, kuras apgleznotas īpašā tehnikā. Tieši lielās zāles izveidošana nesusi izaicinājumu būvniekiem. No vairākām mazām telpām, bijusi jāizveido banketu zāle. «Ēka celta 90. gadu sākumā. Sešus gadus to neviens neizmantoja, līdz mēs to iegādājāmies. Jāpiemin, ka ēkas atjaunošanu vadīja Vilnis Mālmeisters (SIA «Stats» — P. K.). Pēc augstskolas pabeigšanas šī bijusi pirmā ēka, kuru viņš cēla, tādēļ smejoties atkārtoju — «Vilni, ko neizdarīji tad, izdarīsi tagad!»

Atmodas laikā materiālu izvēle nebija liela, izmantoja to, kas bija pieejams, un par to pašu priecājās,» skaidroja Zane Bārbale.

Pēc viesošanās «Kuršu krogā» žūrija devās uz Dundagas novadu. Tajā žūrija apskatīja 25. janvārī atklāto uzņēmuma «Latvijas valsts meži» klientu apkalpošanas centru, kas izvirzīts nominācijai «Jaunbūve». Šī būve realizēta tieši tāda, kā sākotnēji bija iecerēts un plānots. Tās būvniecībā roku pielikuši veiksmīgi būvnieki un Latvijas koka un iekšējās apdares materiālu ražotāji. Ēku būvēja SIA «Selva būve».

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents pēc ēku apskates atklāja, ka pirmais iespaids ir ļoti labs. «Runājot par «Kuršu krogu», vispirms uzrunāja pasūtītāja prieks par paveikto darbu. Stāsts par to, kā nianses aizvedušas līdz mērķa sasniegšanai.

Savukārt «Latvijas valsts mežu» klientu apkalpošanas centrs pārsteidza ar to, ka ārpus Latvijas lielajiem centriem ir uzbūvēta ēka, kas atbilst vismodernākajiem mūsdienu principiem. Ir ievērota energoefektivitāte, ilgtspēja, izmantots ļoti daudz koka. Ir gandarījums par redzēto,» atklāj žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs.

Žūrijas pārstāvis uzsver, ka apskatītās būves savstarpēji nesalīdzina, pat vienā nominācijā izvirzītās. Pie kopsaucēja žūrija nonāks, savus subjektīvos viedokļus saliekot kopā un izveidojot vienu kopīgu skatījumu.

Skate «Gada labākā būve» notiek trīs kārtās — pirmajā izvērtē iesniegto būvju dokumentāciju, otrajā kārtā — apskata būves dabā, bet finālā vēlreiz tiekas ar četriem katrā nominācijā izvirzītiem pretendentiem. Otrās kārtas vērtējums sastāda 70 procentus, bet trešās kārtas — 30 procentus. 16. februārī žūrija tiksies sēdē, lai lemtu, kurus tālāk virzīt uz finālu. Noslēguma pasākums un uzvarētāju paziņošana notiks marta beigās.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri