Friziera pakalpojumi — tikai cilvēkiem? 07.06.2018

Pirms trim mēnešiem Talsos darbu uzsākusi suņu un kaķu frizētava «Loka». Frizētavas vadītājas Evas Krūkles mīlestība pret dzīvniekiem kļuvusi arvien lielāka, līdz viņa sapratusi, ka vēlas ar tiem saistīt ikdienu. Eva atzīst, ka grūtākais šajā darbā ir paredzēt dzīvnieku uzvedību, taču prieks par gala rezultātu pārspēj visas grūtības.

«Esmu ļoti liela dzīvniekmīle. Man mājās ir divi kaķi, bruņurupuči, un pie mammas dzīvo divi suņi, kaķis un šinšillas — vesels zoodārzs. Ceru, kādreiz būs arī suns. Man vienmēr ir bijuši suņi un kaķi, līdz ar to, laikam ejot, mana mīlestība pret dzīvniekiem kļuva arvien lielāka,» stāsta frizētavas īpašniece.

Ideja par salona izveidi viņai radās labu laiku iepriekš — Eva vēlējās saistīt ikdienu ar dzīvniekiem un radīt ko īpašu. Pamazām viņa sāka interesēties par dažādām iespējām, līdz uzgāja profesiju — suņu frizieris. Apņēmusies iziet četrus mēnešus garos kursus, viņa divreiz nedēļā brauca uz «Suņu centru BIS». «Nu kursi ir atmaksājušies. Cerēju, ka varēšu atvērt salonu novembrī, bet radās sarežģījumi ar skolu. Profesiju — suņu frizieris — var apgūt tikai divās skolās Latvijā, un no vienas vēl joprojām neesmu sagaidījusi atbildi,» teic Eva.

Salons darbojas no 3. marta, un interese ir salīdzinoši liela. Eva atzīst, ka kaut kā jauna uzsākšana ir liels risks un sākums vienmēr ir grūts, taču šajā gadījumā tas atmaksājās. Galvenais ir domāt pozitīvi un sekot saviem sapņiem. «Man bija labi strādnieki, tāpēc iekārtojos ātri, divu nedēļu laikā. Februāra vidū sākām iekārtot telpu, un martā salons jau darbojās. Liels remonts nebija nepieciešams, agrāk šeit atradās aizkaru veikals, un mums paveicās, ka nebija jāflīzē grīda. Atlika nokrāsot sienas un veikt kosmētisko remontu. Jāsaka liels paldies draugam, kurš sarunāja šīs telpas.

Interese ir liela, un pagaidām neko sliktu neesmu dzirdējusi. Pamazām eju uz priekšu, un domāju, ka sākumam ir labi. Ir kāda tukšāka nedēļa, bet kopumā par darba trūkumu nesūdzos. Strādāju pēc pieraksta. Domāju, ka nav jēgas šeit sēdēt un gaidīt, jo arī saimnieki plāno savu laiku. Ir dienas, kad strādāju no 10.00 līdz 20.00, un ir dienas, kad strādāju tikai pāris stundas,» atklāj jauniete.

Salonā tiek piedāvāta mazgāšanas, frizēšanas, trimminga, nagu apgriešanas un pinku likvidācijas pakalpojumi. Tā kā tuvojas vasara un laiks kļūst aizvien karstāks, šobrīd lielākais pieprasījums ir pēc frizēšanas pakalpojumiem — saimnieki vēlas atbrīvot dzīvniekus no biezā ziemas kažoka. «Biežāk tiek vesti mazie suņi — 80 procentos gadījumu tie ir Jorkšīras terjeri. Man pašai vairāk patīk strādāt ar lielajiem suņiem, no vienas puses, ir vairāk ko darīt, bet, no otras — tas ir interesantāk. Ar suņiem ir daudz vieglāk nekā kaķiem — suni var nostādīt konkrētā pozā, bet ar kaķi ir jāpacīnās. Trīs mēnešu laikā pie manis ir bijis viens mierīgs kaķis, ar pārējiem bija sarežģītāk. Vēl joprojām meklēju veidus, kā to izdarīt vienkāršāk un atvieglot procesu. Vidējais procedūras garums ir divas stundas. Strādājot ar lieliem suņiem, tas prasa vairāk laika, taču ar kaķiem var tikt galā ātrāk. Saimnieks pats skatās, kad savu mīluli vest uz frizētavu nākamreiz, bet pārsvarā tie ir divi, trīs mēneši,» stāsta Eva.

Lai pirms procedūras nomierinātu dzīvniekus, viņa izmanto speciālu līdzekli (gan kontaktā spraužamu, gan izsmidzināmu), taču uz visiem tas neiedarbojas vienādi, un dažkārt vajadzīga saimnieka klātbūtne. «Kaķiem vienmēr sēž blakus saimnieki, bet ar suņiem ir dažādi — ja dzīvnieks tā jūtas labāk, saimnieks paliek,» norāda Eva.

Nākotnē viņa vēlētos paplašināt salonu un apmācīt vēl kādu, jo, strādājot ar lieliem suņiem, divatā ir vieglāk. «Visvairāk laika paņem žāvēšana. Nesen pie manis bija Bernes ganu suns — 10.00 sākām darboties un 16.00 beidzām. Ja ir pilna diena ar maziem suņiem, varu paņemt piecus, un katram veltīt divas stundas. Cilvēki mīluļus ved pie manis arī pirms suņu izstādēm. Lielāko daļu darba viņi izdara mājās, un man atliek tos nomazgāt un nedaudz apcirpt. Grūtākais šajā darbā ir tas, ka jāparedz suņa uzvedība. Jāzina, kā tikt galā ar agresīvāku suni. Ja iekož mazs sunītis, īpaši nesāp. Mazie man ir iekoduši, bet ar lielajiem tā vēl nav gadījies. Ja vajadzīgs, uzlieku uzpurni un kaut kā galā tieku,» skaidro Eva.

Par patīkamāko viņa šajā darbā sauc komunikāciju ar dzīvniekiem un gala rezultātu. «Ir speciāli šampūni, maskas, kondicionieri un spreji, kas tiek ražoti suņiem un kaķiem. Higiēnas uzturēšana prasa zināmu darbu. Ir nepieciešams apstrādāt konkrētas vietas, lai sunim būtu vieglāk. Protams, sava nozīme ir arī estētiskajam faktoram. Saimnieki paši rada vizuālo priekšstatu par savu četrkājaino draugu,» norāda jauniete.

