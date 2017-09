Fotogrāfijās vakardiena pārnesta uz šodienu un atstāta rītdienai 22.09.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Līdz 7. oktobrim trijās Talsu novada muzeja telpās apskatāma «Talsu Vēstu» fotomākslinieka Daiņa Kārkluvalka fotogrāfiju izstāde «Zudusī vakardiena». Mums zudusi jau ir arī pagājušā sestdiena, 16. septembris, kad plašs Daiņa talanta cienītāju pulks ar ziediem un dāvanām sveica viņu, izsakot atzinību par izstādē redzamajām bildēm un visu radošo darbību.

Personālizstāde ir loģisks veids, kā savā 60. jubilejas gadā atkal sniegt kādu zināmu atskaiti par padarīto, kura apjomu īsti zina vien pats Dainis un nojauš viņam pietuvināti cilvēki. Tā tikšanās sākumā māksliniece, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone pieminēja deviņus Talsu pakalnus, kas vietējo acīs ir lieli un diži. «Bet es domāju — varbūt Talsi vairāk balstās uz cilvēkiem? Teiksim, deviņiem. Es neesmu tā sadalījusi, uz kuriem, bet skaidri zinu, ka viens no viņiem ir Dainis, un domāju, ka jūs visi man piekritīsiet,» viņa sacīja.

Protams, nenovērtējams ir viņa foto attēlu krājums, kurā kopš 1975. gada, kad Dainis sāka strādāt tagadējās «Talsu Vēstīs», atspoguļots tik daudz ikdienas norišu. «Tā ir mūsu dzīve, kas šeit norisinājusies,» secināja Guna. Daži esot teikuši, ka izstāde «Zudusī vakardiena» neesot sevišķi pozitīva, drīzāk — paskumja. «Bet Dainis to vienkārši var atļauties — uztaisīt vienu paskumjāku izstādi! Kā balanss, kas dara šo izstādi jautrāku, ir kāzās tapušās bildes ar absolūti sirreālām norisēm, kuras mums tomēr ir arī absolūti saprotamas, jo tas viss arī ar mums ir noticis,» secināja G. Millersone.

«Katrs fotogrāfs, sasniedzot zināmu briedumu, ķeras pie sava fotogrāfiskā arhīva, jo to melnrakstu, tās rūdas, to negatīvu fotogrāfa mūžā sakrājas ārprātīgi daudz. Pilnīgi saprotu, kā tas ir, kad tas jālaiž cauri sietam, kā graudus sijājot, kā zeltu sijājot, kad jāatlasa tas, kas šajā brīdī liekas rādāmākais. Tie divi pamatsieti, manā skatījumā, tev ir tādi: viens ir tas dokumentālais, bet otrs — poētiskais,» vērtēja Talsu fotokluba vadītājs Uldis Balga.

«Gribēju runāt par to, no kā sastāv Daiņa darbi. Vispirms, uz tiem palūkojoties, skaidri saprotam, ka raisās kaut kādas izjūtas un emocijas. Emocijas — neatkarīgi, vai tās, kuras Dainis ir gribējis likt mums sajust, vai tās, kuras mēs kā skatītāji redzam šajos darbos — mūs bagātina, padara mūsu dzīvi pilnīgāku. Bet emocijas ir kaut kas neizskaitļojams un nepasakāms, tāpēc otra sastāvdaļa noteikti ir profesionālisms. Ar ārkārtīgi augstu profesionalitāti, ļoti augstu atbildības izjūtu, ļoti pārdomāti, dziļi, kas varbūt tagad Dainim ir vienkārši asinīs — nav vairs pie katra kadra jādomā. Nākamā sastāvdaļa būtu ideja, kura arī varbūt rodas, ieraugot konkrēto vietu vai māju, vai cilvēkus. Kopā ar diviem iepriekšējiem elementiem tā saslēdzas un izveido mākslas tēlu, kas dod mums šīs kolektīvās atmiņas. Katram no mums ir atmiņas, kuras gribam atcerēties, un tādas, kuras negribam atcerēties un pat negribam ieraudzīt, kā vienā otrā šajā fotogrāfijā. Bet tas viss kopā bagātina un rada šo kultūras vēsturi, ar ko mēs esam bagāti un varam lepoties. Un Dainis ir tas, kurš rada to, ar ko mums lepoties,» pauda mākslas zinātniece Inga Bunkše.

Veltījums nākotnes Latvijai

«Talsu Vēstu» galvenais redaktors Eduards Juhņevičs, Daiņa kolēģis jau vairāk nekā 30 gadu garumā, atzina, ka intriģējošs jau ir pats izstādes nosaukums «Zudusī vakardiena». «Tas tiešām ir ārkārtīgi poētisks, vienkāršs, daudzplākšņains un ietilpīgs. Dainis runā par zudušo vakardienu, bet ar saviem darbiem viņš vakardienu ir pārnesis uz šodienu un atstājis rītdienai. Tas dziļums, kas izstādē atklājas, ir vienreizējs,» viņš vērtēja.

Sveicēju pulkā bija arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Viņš sprieda, ka Daiņa veikums fotomākslā veidojis kādu daļu katrā šīs puses cilvēkā. «Es «Talsu Vēstis» lasu jau no skolas laikiem, un tieši tas, kā viņš ir attēlojis, parādījis to vidi, kādā dzīvojam, cilvēkus, leņķus vai gaismas, ir arī mums licis augt līdzi laikam un veidojis mūs pašus. Otra ļoti svarīga lieta: Kārkluvalka kungs ņem nospiedumus, fiksē pēdas, viņš ir sava veida mūsu visu kopējo atmiņu glabātājs, kopīgā arhīva nesējs, kurš fiksējis lietas, kuras mēs varbūt ikdienā aizmirstam,» teica E. Zelderis.

«Šodiena rīt būs vakardiena. Šo izstādi veltu Latvijai, kādu es to vēlētos redzēt,» atklāja Dainis. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka pēc Pirmā pasaules kara Latvija bija izpostīta, tomēr pamazām tika radīti apstākļi un iespējas cilvēkiem būvēt mājas, radīt viensētas un veidot Latvijas ainavu. «Tagad mēs dzīvojam laikā, kad ainava atkal zūd, daudzviet laukos mājas ir pamestas, un nekas vairs nebūs tāds kā iepriekš. Iespējams, ka tā ir likumsakarība, bet ar izstādi gribēju pievērst tam uzmanību,» Dainis atzina.

Prieks, ka ne visi «Zudušās vakardienas» stāsti ir bēdīgi — dažas no fotogrāfijās fiksētajām un savulaik pamestajām mājām atkal ir apdzīvotas. Šī iemesla dēļ īpaši griboties izstādi veltīt cilvēkiem, kuri, par spīti tam, ka tas ir gandrīz neiespējami, vēl aizvien dzīvo laukos, dodot cerību uz Latvijas un tās ainavas atjaunotni. Tieši tāpēc tik likumsakarīgi un dabiski šķiet, ka šiem pamazām brūkošajiem namiem tuvumā izstādē nolikti amizanti kadri no Daiņa fotografētajām kāzām. Tās taču liecina par jaunu ģimeņu tapšanu un nākamās paaudzes veidošanu, un ir jau skaidrs: ja būs cilvēki, būs arī apdzīvoti nami, rosība un, jā, nākotne, galu galā.

