Aizvadītajā nedēļā Laucienes pagasta Pļavās noslēdzās jauno florbolistu nometne, kuras laikā dalībnieki ne tikai trenēja fizisko sagatavotību, bet arī mācījās dzīvot bez jaunākajām tehnoloģijām un ievēroja veselīgu dzīvesveidu.

Florbola treneris Mārtiņš Makevics skaidro, ka nometnē piedalījās 30 bērni vecumā no astoņiem līdz 11 gadiem. «Likums nosaka, ka starp desmit bērniem jābūt vismaz vienam trenerim. Tā kā florbolā bērnus trenēju es, Kaspars Kristapsons, Kārlis Švampe un Kārlis Treimanis, centāmies veidot nometni tā, lai spētu uzraudzīt konkrētās vecumgrupas. Reizi dienā skrējām četru kilometru garu krosu, trenējām fizisko sagatavotību un spēlējām dažādas spēles,» stāsta M. Maķevics. Vakaros norisinājās tādas aktivitātes kā cīņa smiltīs, spēkavīru sacensības, soda sitienu izpildīšana futbolā, labāko vārtsargu konkurss un mēmais šovs.

pēdējā dienā iekurinājām ugunskuru un uzcepām desiņas. Noslēgumā norisinājās labāko dalībnieku apbalvošana. Par īpašiem sasniegumiem, centību vai labiem rezultātiem katram bērnam bija iespēja saņemt uzlīmīti. Fiziskais pārākums vien neko nenosaka — ir jāparāda raksturs un jābūt centīgam. Bērns var uzvarēt krosā, bet, ja treneris uzskatīs, ka nav izdarīts maksimālais, viņš uzlīmi nedabūs. Mēs jau zinām katra spējas — strādājam visas sezonas garumā, un te nevienu nevar apmānīt,» smejas M. Maķevics.

Viņš atzīst, ka arī lietus nometnes gaitai netraucēja, tieši pretēji — lika mācīties būt patstāvīgiem un saprast, ka nevar nomest jakas, kur pagadās, un atstāt apavus ārpus telts. Ejot uz treniņu, dalībniekiem bija jāpiedomā pie tā, lai telts būtu aiztaisīta un tajā nesalītu ūdens. M. Maķevics atklāj: «Lai nedaudz veidotu dalībnieku raksturu un liktu bērniem saprast, ka viņi nav no cukura un ir spējīgi pārvarēt grūtības, treniņš tika aizvadīts arī lietū. Pēc tam bija iespēja iedzert siltu tēju, un neviens nesūdzējās.

cenšamies kaut ko pamainīt. Šajā vietā nometne notiek jau trešo gadu. Pagājušajā reizē tā norisinājās citur, un vairāk koncentrējāmies uz florbolu. Tā kā bērnība ir īsa, ir nepieciešama dažādība — ne tikai sports, bet arī dzīvošana teltīs un būšana pie dabas.»

Tā kā nometnes laikā nedrīkstēja izmantot telefonus un citas mūsdienu ierīces, dalībnieki mācījās dzīvot bez jaunākajām tehnoloģijām. «Galvenā doma ir — lai viņi nedaudz paceļ acis no telefoniem un planšetēm un paskatās, kas notiek apkārt. Ja viņi ir pie dabas, tad lai ir pie dabas līdz galam. Treneriem telefons bija tāpēc, lai komunicētu savā starpā un varētu parūpēties par drošību. Arī saziņa ar vecākiem notika tikai caur bildēm. Viena mamma teica, ka trīs dienas nav redzējusi savu bērnu nevienā bildē, tad nu es nofotografēju un aizsūtīju.

Prakse ir dažāda — ir tādas nometnes, kur telefonus vispār neļauj izmantot, un ir tādas, kur tos izsniedz uz 20 minūtēm dienā. Reizēm vecāki sastāsta, ka nometnē varēs spēlēties, spīdēs saulīte un viss būs forši, bet izrādās, ka ir jādzīvo pēc grafika — jāēd četras reizes dienā, jātrenējas, jāmazgājas un vēl jādzīvo teltī. Tad rodas visādas problēmas, un prakse ir tāda, ka viņi zvana vecākiem. Nometne norisinājās nedēļu, un smagākais brīdis tika piedzīvots trešajā dienā. Ja bērniem iedotu telefonus, vecāki nākamajā dienā būtu pakaļ,» smejas M. Maķevics.

bija ievērot veselīgu dzīvesveidu. Līdzi drīkstēja būt tikai tādi našķi, kas nebojājas un nesatur krāsvielas un e-vielas. «Saimnieces ir centušās un gatavojušas, un, ja bērniem ir līdzi kaut kas cits, daļa ēdiena tiek izmesta. Tā kā enerģijas patēriņš ir liels, dažs labs ēda tik ātri, lai dabūtu papildu porciju. Ir bijis tā, ka viens neēd to, otrs — to, bet trešajā dienā visi ēd visu,» norāda M. Maķevics.

