Festivāla «Vadātājs» programma Spāres muižā lika domāt un vērtēt 09.12.2016

Sestdien, 3. decembrī, ceļojošā mūzikas un mākslas festivāla «Vadātājs» programma pirmoreiz norisinājās Talsu novadā, par daudzpusīgajām aktivitātēm piemērotu atzīstot Spāres muižu.

Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa neslēpa — kad no festivāla rīkotājiem saņēmusi piedāvājumu, maķenīt šaubījusies, lai gan ideja šķitusi interesanta un Spāres muižā nebijusi. Saprotot, ka Talsu novadā «Vadātājs» vēl nekad iepriekš nav piestājis, viņa spriedusi, ka šādu iespēju garām nedrīkst laist. «Tas nozīmēja uzzināt kaut ko, ko neesi zinājis, un redzēt, ko citādi neredzēsi!» Tabita vērtēja. Patiesi — tieši tas arī bijis noprotams no festivāla apmeklētāju atsauksmēm, kas ir dažādas. «Vieni dažbrīd teica, ka viņiem kļuvis nelabi un nu jūtoties kā nozombēti; citi stāstīja, cik forši, interesanti un neredzēti viss esot! Katram ir savs vērtējums. Bet es domāju tā — cik ļoti svarīgi ir cilvēkiem parādīt arī kādu citu formu! Mēs esam pieraduši, ka pie mums atbrauc pops, mēs sēžam krēslos, atveram muti, un tas līst mūsos iekšā, pašiem nekas nav jādara. Nav jādomā. Nekas nav jāsagremo. Viss ir vienkārši. Bet tagad pēkšņi — tankš! — atbrauc kaut kāds «Vadātājs»! Tas ir ļoti labs nosaukums (viens gan man prasīja: «Kāds «Vajātājs» jums tur, muižā, būs?!»)! «Vadātājs» vada cilvēku cauri visam kam, un pēkšņi cilvēkiem ir jādomā: man patīk? Esmu sajūsmā? Man nepatīk? Bet kāpēc nepatīk? Man riebjas? Sēdi un domā! Tev ir dota iespēja redzēt kaut ko citu, pie tam te, laukos!» uzskata Tabita.

Viņai šis festivāls licis aizdomāties arī par to, cik ļoti cilvēki ir pieradušie pie komforta dažādos pasākumos. Festivāla koncepcijā normāli ir arī pastāvēt kājās vai pašam sarūpēt sev krēslu, pārvietoties no viena piedāvājuma uz citu. «Nezinu — slīcināsim šo kucēnu vai ne, redzēsim, kādas beigās būs atsauksmes, bet uzskatu, ka mums jāmācās pieņemt arī ko tādu! Kā kultūras darbiniece saku — cik traki, ka mums patīk vieglā kultūra! Mums visu vajag viegli… Bet varbūt savu reizi ir vērts palauzīt galvu,» Tabita aicina aizdomāties.

Muižas saimei festivāla norisē bija nopietna slodze, ikvienam līdzās festivāla programmai ļaujot iepazīt arī savu piedāvājumu, sākot no slīcināto kliņģeru cepšanas pagrabstāva ķēķī, turpinot ar rokdarbu smalkumiem tautas lietišķā kolektīva «Nāmetiņš» mājvietā un beidzot ar noslēpumaino muižas bēniņu apskati. Pasākums bija ļoti plaši apmeklēts, dalībnieku vidū tikai neliela daļa bija vietējo ļaužu, bet pārējie — viesi no citām Latvijas vietām. Tātad šāds festivāls bija iespējams arī ziemas aukstumā, ārpus tūrisma sezonas, piesaistīt muižai daudz apmeklētāju, ļaujot pārliecināties par spārenieku lielo viesmīlību.

Sarunā ar «Talsu Vēstīm»

biedrības «HI» pārstāve Dita Ābola un festivāla idejas autors un mākslinieciskais vadītājs Edgars Šubrovskis atklāja, ka «Vadātāja» pirmsākumi meklējami 2014. gadā, kopš tā laika bijusi iespēja regulāri īstenot tā programmu, jau divi festivāla pasākumi ieplānoti 2017. gadā, un tiek meklēti līdzekļi nākamajiem, pie tam — nākotnē ir vēlme programmu veidot starptautisku. «Ideja par šādu festivālu radās, ņemot vērā, ka ir pietiekami daudz jēdzīgu lietu, ko neatspoguļo centrālie mediji, un ņemot vērā arī to, ka Latvijā ir pietiekami daudz interesantu vietu, par kurām varbūt nav tik daudz informācijas. Mēs dzīvojam kaut kādos samērā dažādos laukumos, kas savā starpā bieži vien īsti nesazinās. Pats šobrīd spēlēju ansamblī «Manta», pirms tam arī «Gaujartā» un «Hospitāļu ielā», un bija novērojums, ka ir ļoti maz vietu, kur aizbraukt, ja negribas doties uz vietējo disko klubu vai spēļu zāli. Uz šādu vietu kā Spāres muiža, kā mēs redzam, atnāk ļoti daudzveidīga publika, no kuras daļa neaizietu uz pasākumu deju klubā, bet cita daļa — uz kultūras namu vai bibliotēku. Bet šī pieredze ir pietiekami interesanta gan mums pašiem, gan viesiem,» atzina Edgars.

Spāres muižā pērn nakšņojuši festivāla rīkotāju draugi, un, kad šogad tā norisei izvēlētas tieši muižas, ieteikuši Spāri. «Vispirms izlasīju pieejamo informāciju par muižu un par Tabitu kā cilvēku, kas te strādā ar lielu aizrautību, pēc tam arī atbraucu apskatīties, kā te viss notiek, un sastapos ar lielu ieinteresētību. Te viss bija tik burvīgi, ka nevarējām nebraukt! Visticamāk, citādākā gadījumā es neuzzinātu par pasākumiem, kas te notiek. Tagad tiem pievērsīšu uzmanību, jo zināšu, ka te tiešām ir ko cilvēkiem piedāvāt!» novērtē Dita. Īpašo auru Spāres muižai piešķirot mājīgums, ko savukārt rada tādi akcenti kā ķēķis un krāsnis, bet allaž esot vērts festivāla apmeklētājus iepazīstināt arī ar vietējo tūrisma piedāvājumu, kas gan šajā, gan citās vietās patīkami pārsteidzot.

Festivāla rīkotāji ne vien iepazīst šādas vietas, bet pēc tam arī dalās ar citiem, veidojot aprakstus, kuros iekļauta pat pavisam praktiska informācija par to, cik un kādas telpas katrā vietā pieejamas, kāda ir infrastruktūra un tamlīdzīgi. «Ja cilvēks grib uzrīkot performanci, dzejas lasījumus vai nelielu kamerizrādi ārpus Rīgas, to ir būtiski zināt,» skaidro Edgars.

Festivāla programma allaž tiekot veidota daudzveidīga, iekļaujot koncertus, laikmetīgo deju, performances, izrādes un filmas, piemēram, Latvijas Kultūras akadēmijas jauno režisoru diplomfilmas, ko televīzijā neredzēsi. «Tas nav mūzikas festivāls, bet doma ir, ka atnāc vienu vakaru un piedzīvo dažādību. Paliec uz visu vai, ja nepatīk, piemēram, deja, tajā brīdī sēdi bufetē, slīcini kliņģerus vai skaties filmas,» iesaka Dita.

