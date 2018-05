Etsy — draudzīga platforma uzņēmējiem 08.05.2018

Ceturtdien, 26. aprīlī, Talsu biznesa inkubatorā notika seminārs par tirgošanos interneta platformā Etsy. Klātesošajiem bija iespēja uzzināt, kā izveidot savu digitālo veikalu un uzklausīt jau pieredzējušus uzņēmējus.

Interneta vietne www.etsy.com ir platforma, kas pulcē aptuveni 33 miljonus pircēju no visas pasaules un tajā iespējams atrast aptuveni 37,8 miljonus preču. Tātad, lai uzņēmējs izceltos ar savu produktu, jāpieliek pūles un jāpacīnās par savu vietu zem saules. Pircēji šajā platformā galvenokārt meklē dāvanas un nepieciešamo svinībām. Cilvēki te iepērkas, jo zina — prece būs izgatavota tieši viņam, un katrai no tām ir savs stāsts. Tāpat ļaudīm patīk personiskā attieksme, ko šeit iespējams saņemt no pārdevēja.

Kvalitāte un sava odziņa — ceļš uz panākumiem

Semināra pirmajā daļā klātesošos uzrunāja Etsy Latvijas komandas vadītāja Rasa Spulle. Viņa ir uzņēmēja, un platformā jau desmit gadus iespējams iegādāties viņas darinātās rotas (viņas veikaliņu var atrast ar nosaukumu «happyment»). R. Spulle detalizēti pa soļiem izskaidroja, kas jāveic, lai izveidotu savu digitālo veikalu un kādi ir būtiskākie aspekti, kas jāņem vērā, lai uzņēmēja piedāvātā prece izceltos, būtu viegli pamanāma, viegli atrodama un uzrunātu pircēju. Būtiskākais ir kvalitatīvi izveidots zīmols un skaidri apzināta mērķauditorija; profesionālas preču fotogrāfijas; meklētājprogrammu optimizācija ar precīzi norādītiem atslēgvārdiem preces nosaukumā. Tāpat būtisku ietekmi rada regulāra veikaliņa papildināšana, preču skaits un sakārtots, skaidrs piedāvājums un apraksti, aktivitāte sociālajos tīklos un piedalīšanās Etsy komandā, kas palīdz ar padomu, idejām un skatījumu no malas (Latvijas komandai piebiedroties iespējams adresē ej.uz/EtsyLatvia). «Šeit mēs apvienojam spēkus kopīgām mārketinga aktivitātēm, zināšanu apmaiņai un savstarpējai iedvesmošanai, lai veicinātu komandas biedru Etsy veikalu panākumus,» pauž komanda.

Tā kā R. Spulle piedāvā ļoti populāru produktu, rotas, viņa vērsa uzmanību, cik būtiski uzsvērt tieši sev raksturīgo. To nepieciešams izcelt, jo pieredze rādot, ka tieši ar specifiskas nišas atslēgvārdiem klients atrod un nopērk procentuāli krietni vairāk.

Tāpat viņa iepazīstināja ar dažiem mītiem, kas klīst par Etsy un tos lauza, sniedza informāciju par preču nosūtīšanu un katra veikaliņa nostādnēm saistībā par preču sūtīšanu atpakaļ, ja klientu kaut kas neapmierina. Uzņēmēja sacīja, ka vienmēr izmanto «Latvijas Pasta» pakalpojumus, tomēr būtiski ņemt vērā svētku dienas citās valstīs (liela klientu daļa šajā platformā ir no ASV un Austrālijas) un dabas katastrofas. R. Spulle mudināja, veidojot savu digitālo veikalu, norādīt patieso atrašanās vietu, proti, Latviju, jo agri vai vēlu klients saprot, ja pārdevējs ir melojis. Un šādi klients tiek zaudēts. «Pēdējā laikā Etsy pat izceļ Eiropas Savienības valstis, jo tas ir kā viens vesels, līdz ar to nav, piemēram, problēmu ar muitu un piegādi. Tā ka uzņēmuma atrašanās Latvijā ir priekšrocība,» sacīja R. Spulle.

No pagrabiņa līdz 15 darbiniekiem

Ar savu pieredzi dalīties bija ieradusies arī uzņēmēja Linda Riekstiņa-Šnore, kura pirms diviem gadiem ar vīru radīja zīmolu «EtteTete». Viņi ražo mēbeles bērniem. Ja sākotnēji to darīja mājas pagrabā, jau pēc pusgada, kā smejoties sacīja L. Riekstiņa-Šnore, no tā izlīda ārā. Un pirmā vieta, kur viņi piedāvāja savu preci, bija tieši Etsy. Pašlaik to iespējams iegādāties arī vairākās Amazon vietnēs un populārajā Vācijas iepirkšanās platformā DaWanda. Viņa secinājusi, ka Etsy ir ļoti draudzīga platforma pārdevējiem, salīdzinot ar citām. Turpmāk uzņēmums plāno savu produkciju piedāvāt arī citās pasaulē populārās tirgošanās vietnēs kā, piemēram, eBay, AliExpress un citās lielvalstu vietējās platformās. Mūsdienu plašās tirgošanās iespējas internetā uzņēmumam ļāvušas sa­sniegt tik labus rezultātus, ka pašlaik algo jau 15 darbiniekus un dienā saražo aptuveni 40 bērnu mēbeles.

L. Riekstiņa-Šnore atzina, ka biznesa sākums nav bijis rozēm kaisīts un darbība uzsākta gan ar nekvalitatīvām bildēm, gan mazu preču klāstu. Skaits gan nav mainījies, mēbeles joprojām ir trīs, bet, kā uzsvēra uzņēmēja, tās ir oriģinālas un atšķirīgas, tāpēc izceļas starp pārējām un ir pieprasītas. Būtiski bijis izveidot profesionālas bildes, jo cilvēki pērk emocijas un izjūtas, ko saņem no fotogrāfijas. «Internetā pārdošana patiesībā nav tik vienkārša kā dzīvē, kur reāli tiecies ar pircēju aci pret aci un viņam ir iespējams redzēt un aptaustīt preci. Tāpēc fotogrāfijas mēdz nospēlēt izšķirošo lomu,» pauda L. Riekstiņa-Šnore.

Aizvadītajos divos gados uzņēmumam bijuši gan kāpumi, gan kritumi, un lielākā kļūda pieļauta, uzņemoties vairāk pasūtījumu, nekā iespējams saražot. Pēc šādas kļūdas viņi atkopjoties joprojām, jo tas radīja ievērojamus zaudējumus. Būtiski arī novērtēt savu preci, prasot pienācīgu cenu. Uzņēmums mēbelēm to paaugstinājis jau trīs reizes, jo saprot, ka citādāk nav iespējama uzņēmuma attīstība un sevis pasargāšana no dažādiem riskiem.

Viņa uzsvēra, ka visgrūtākais un riskantākais pasūtījumu laiks ir pirms Ziemassvētkiem, tāpēc nepieciešams visu precīzi pārdomāt un saplānot. Un, lai vai kas arī notiktu — nekad nedrīkst aizmirst, ka klientam vienmēr ir taisnība (kaut ar viņam nav taisnības)! Klientu serviss un komunikācija var būt izšķirošs faktors, jo tas ietekmē katra digitālā veikala reitingu un atsauksmes, kas ir būtisks faktors, jo pircēji to ņem vērā. Uzņēmumam ļoti palīdz sociālie tīkli. Vislabāk: Instagram, Pinterest un privātie blogeri ar lielu sekotāju skaitu. Pateicoties viņiem, «EtteTete» iegūst aizvien jaunus klientus.

«Ja produkts būs nekāds, nekas nepalīdzēs. Ja jūs ticat savam produktam, tam ir pievienotā vērtība un spēja izcelties pārējo vidū, tikai uz priekšu!» mudināja L. Riekstiņa-Šnore.

