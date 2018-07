Esot te un tagad, nepaliekot pagātnē un nesasteidzot nākotni 20.07.2018

Kokgriezumu amata meistars un mēbeļu galdnieks Igurds Baņķis vairākus mēnešus nespēja atgriezties Valdemārpils meistardarbnīcā «Zeļļi», Lielajā ielā 27, jo pēc ilgiem gadiem aizvadītais bija bez jauniem audzēkņiem. Tiekamies ar meistaru Ārlavas pagasta «Kauliņos», viņa dzimtas ģimenes mājās, apstaigājot plašo teritoriju, kas ir tūristu iecienīta ar Ārlavas bānīti priekšgalā. Vēlējāmies noskaidrot, kādi plāni paredzēti nākotnē.

Atstāt aiz sevis pēdas

Kad I. Baņķis izskoloja pēdējos 17 puišus, vairs neviens neesot pieteicies. «Kāpēc? Jo nauda seko skolēnam. Kā zināt, skolas likvidē, jauniešu ir aizvien mazāk. Un izglītības iestādes pievilina bērnus, lai tikai tās neslēgtu. Pie manis nāca daudz jauniešu, kuri skolā bija nesekmīgi. Nāca pat 25 grupā. Pie manis brauca puiši no visas Latvijas. Kopā 250 zeļļi, arī trīs audzināmās vidusskolas klases, jo 27 gadus strādāju par pedagogu Valdemārpils vidusskolā, papildus vēl Kuldīgas arodskolā un Kuldīgas mākslas skolā. Daudzi, pie manis iegūstot zeļļa kvalifikāciju, paralēli mācījās vakara un neklātienes vidusskolā. Kas ir zellis? Patstāvīga darba darītājs, kuram meistars uzticas no sākuma līdz beigām. Bērnos ir jāatrod tas, ko viņiem vislabāk patīk darīt, jo tad nevar apturēt. Visi, kas pie manis mācījušies, ir paņēmuši to, kas viņiem vajadzīgs. Dari, ko gribi, bet pamati ir ielikti. Zīmējums, kārtība, sagatavošanās un darba izpilde. Viņi ir kārtīgi, strādīgi cilvēki.»

Pēdējie audzēkņi mācības beidza aizvadītā gada jūnijā, līdz rudenim meistars darbnīcā neesot varējis ieiet. «Jutos kā no laivas izmests. Tur viss bija atstāts, katrā stūrī kaut kas nolikts. Par katru lietiņu zināju. Kad tuvojās novembris, decembris un vajadzēja sākt kurināt, tad arī visu iztīrīju un sadedzināju.» Ziemas cēliens esot aizvadīts mierīgi, baudot pensiju. Bijis daudz pārdomu, ko darīt tālāk, izlasīts ne mazums vēstures lapu. «Pensija ir brieduma gadi, kad jānodod tālāk, kas sagādāts.»

Darbnīcas ēku Valdemārpilī, Lielajā ielā 27, kuru I. Baņķis iegādājās 2000. gadā, viņš būtu ar mieru pārdot kādam kārtīgam cilvēkam, bet ne kuram katram. Kā nekā nams uzcelts par piemiņu Krišjānim Valdemāram. «Centīšos namu restaurēt saviem spēkiem. Augšējā stāvā plānoju sakārtot zāli, lai tur var izvietot izstādes, piemēram, par Krišjāni Valdemāru u. c. Savukārt apakšējā stāvā ierīkošu Ārlavas kultūrvides telpu. Negribu to saukt par muzeju, bet par vietu, kur savākti dažādi materiāli. Otrajā stāvā, iespējams, varētu izveidot hosteli un darba telpu sev pašam. Ja cilvēks nomirst ar amatu un neko tālāk nav virzījis, tas ir diezgan nožēlojami. Ir jādara kaut kas vairāk, tas ir par maz, aizejot no šīs pasaules,» ar plāniem dalās meistars.

Amatniecības celšana saulītē

Apstaigājot «Kauliņu» saimniecību Ārlavās, nākas vien apbrīnot plašo teritoriju, 4,7 hektārus, ko iekopj pats saimnieks un viņa sieva Guna. «Visa teritorija ir ierīkota kā gaismas avots pārējiem cilvēkiem.» Vaicāts par viesu, tūristu apmeklējumu, saimnieks teic, ka, uzsākot darbu, tika sagatavotas 7000 biļetes. Šovasar tās beidzās, lai arī tikai ceturtā sezona. Īpašumā nākas regulāri pļaut zālienu, jākopj neskaitāmi daudz lielu, krāšņu un bagātīgu puķu dobju. Pie dīķa top jauna pirts, ierīkota plaša atpūtas zona, dārza malā tējnīca, kur saderināties jaunajiem pāriem. Sētas vidū krietnu laiku uzkavējamies pie labirinta. Tas radīts kopā ar pēdējiem apmācāmajiem puišiem. «Šī vieta (Ārlava) ir ļoti enerģētiska, tāpēc tai ir jādod atpakaļ. Ja skatās no augšas, redzams, ka te ir gan horizontālais, gan vertikālais. Dzīvība un nāve, nakts un diena. Šis ir izprotams tikai tad, kad emocionāli izdzīvots. Es piedzīvoju, ka dzīve ir ar mani un es ar dzīvi. Nav lielākas ticības par ticēšanu sev. Eiropas labirintu māte Agnese Barmetlere (šveiciešu māksliniece) sacījusi, ka šobrīd labirinta filozofija ir tik svarīga līdzsvara un stabilitātes dēļ, kā cilvēcei tik kliedzoši pietrūkst,» tam piekrīt I. Baņķis.

Viens no jaunākajiem veikumiem «Kauliņos» — ierīkota saimniecības ēka. Kā muzeja, veikaliņa, kafejnīcas, atpūtas vietas (ar sliedēm caur telpu) kombinācija. Te I. Baņķis rāda un stāsta par ideju, kuru plānots realizēt nākotnē. Viņš izveidojis maketu akmens krāvumam «Ola» — amatniecības atdzimšanai Latvijā. To paredzēts izveidot 12 metru augstumā, ar telpu vidū. «Es kā amatnieks uzskatu, ka amatniecība Latvijā zaudējusi savu patieso redzējumu, ticību savām spējām. Tāpēc vajadzēja atrast pieeju, kā atgriezties atpakaļ pie dabas un Visuma vērtībām. Amatniecība varētu būt stūrakmens ekonomikai. Amatniecība ir mūžizglītība, kvalitatīvs darbs, jaunu virzienu atrašana, spēja izaugsmei. Pasaulē viss strauji mainās, tā vairāk nebūs nekad, kā bija agrāk. Arī mums ir jāmainās. Tāpēc ir pēdējais laiks darboties, lai amatniecība atdzimtu un nākotnē nerastos situācija, ka to varētu apiet vai neņemt vērā. Ārlava ir enerģētiska svētvieta, izglītotu dižgaru dzīvesvieta. Ārlava tulkojumā nozīmē «auglīga zeme», tāpēc šeit būtu piemērota vieta mikrokosmosa līmenī ar simbolu «Ola» caur akmens krāvumu. Pērkons, plus saule, plus mēness kā Dieva, Laimas un Māras kopija kosmosā. Visuma Ola jeb Visuma dvēsele kosmiskajā telpā.»

Kas jāmāca bērniem?

Kad esam izstaigājuši un apskatījuši plašo teritoriju, dodamies uz klēti, kas brīnumskaisti atjaunota. Iekšpusē gan lete, gan galdiņi, pie kuriem atsēsties un patērzēt. Runājam arī par problēmām mūsu sabiedrībā. Secinām, ka trūkst kārtīgu vīriešu, savas vietas saimnieku. Pa nedēļu darbadienās vai vēl ilgāk vīri dodas peļņā, visas ikdienas rūpes uzkraujot sievietes pleciem. Bet nedēļas nogalēs, brīvdienās atpūšas, lielākoties ņemot talkā alkoholu. «Bet vīriešiem taču jānosaka virziens, stratēģija! Ko vēlēt, kā mums pietrūkst, kas jāmaina… Un ar šādiem vīriešiem arī nav jēgas runāt, jo viņi to nesaprot, sak, ko tu man traucē? Viņiem neinteresē, kas notiek un būtu jāmaina ne pagastā, ne valstī,» novērojis I. Baņķis.

Neatņemama sarunas sastāvdaļa ir bērni, izglītība, lauki. Ārlavnieks teic, ka gudrības meklējumos ir piecas stadijas. Pirmās četras bērni var paveikt laukos. Klusēšana, klausīšanās, atcerēšanās un prakse. Un piektā — mācīšanās. «Bet mūsu sabiedrībā bērnus sūta uz izglītības iestādēm tik ātri, ka rodas situācijas, kad bērni sāk noliegt savus vecākus. Un tas ir drausmīgi. Jo ko nozīmē mācīt? Tas nozīmē dalīties gudrībā ar citiem, būt mīlestības un gādības iedvesmotājam. Vai to skolā dara? Nē, tur ir kaut kas cits. Mani ļoti iedvesmojis Edvards Liedskalniņš. Viņš teic: «Izglītota persona ir tāda, kuras prāts ir slīpēts. Mēs piedzimstam kā dzīvnieki un nomirstam tādi paši, ja nekļūstam slīpēti. Bet ne visi prāti pieņem slīpēšanu. Daži ir pārāk rupji, lai to pieņemtu. Izglītības galvenais pamats ir pašcieņa. Neviens, kam trūkst pašcieņas, nevar būt izglītots. Labprātīgi mācīties, darīt lietas, kas ir labas un pareizas. Ticēt lietām, kuras var pārbaudīt. Ja jums nav labprātības mācīties, būsiet zema persona. Ja jūs ticat lietām, kuras nevar pārbaudīt, katra ļaunprātīga persona var jūs vadīt.» Kad puišiem to sacīju, viņi to zināja un saprata,» dalās I. Baņķis. Viņš uzsver, ka cilvēku galvenais uzdevums ir mīlēt bērnus.

