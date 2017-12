«Esam gatavi ziemai!» Jauna tehnika ceļu uzturēšanai 06.12.2017

Aizvadītajā nedēļā tika svinīgi atklāta valsts a/s «Latvijas Autoceļu uzturētājs» jaunā tehnika. Iegādāti desmit jauni riteņtraktori «New Holland» par 1,059 miljoniem eiro. Viens no tiem piešķirts arī Talsu ceļu rajona Talsu nodaļai.

«Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā tiek izmantoti 135 riteņtraktori, kuri ir piemēroti darbiem visa gada garumā un nodrošina autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu nepārtrauktību un operativitāti. Ziemā traktori strādā, piemēram, ar sniega lāpstām, rievo sniegotus grants ceļus, savukārt vasarā — pļauj zāli, greiderē,» pauž valsts a/s «Latvijas Autoceļu uzturētājs» valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciālists Miks Lūsis informē, ka ar desmit jaunajiem riteņtraktoriem tiks aizstāti tehniski novecojuši 14 riteņtraktori, kas ražoti laika posmā no 1985. līdz 1995. gadam. «To turpmāka izmantošana vairs nav saimnieciski pamatota, ņemot vērā tehnikas lielās remontu izmaksas un paaugstinātos dīkstāves riskus, kad nepieciešamības gadījumā traktors nereti ir servisa parkā un nevar veikt nepieciešamos autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus,» skaidro M. Lūsis.

Traktori nodrošinās efektīvāku ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu gan ziemas, gan vasaras sezonā, ņemot vērā tehnikas daudzfunkcionālās izmantošanas iespējas un moderno aprīkojumu. Tiks samazināts degvielas patēriņš un celta traktoru mobilitāte, piemēram, ļaujot veikt pļaušanu arī ceļa posmos, kas aprīkoti ar drošības barjerām. «New Holland» riteņtraktorus piegādāja viens no Latvijā lielākajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem SIA «Agritech».

Talsu nodaļa jauno traktoru

saņēma ceturtdien, 30. novembrī. Nodaļas vadītājs Andris Kondrāts teic, ka līdz šim Talsu nodaļā nav bijis tik moderna un daudzfunkcionāla jauna ražojuma traktora. «Līdz šim bijuši krievu laika ražojumi. Plānojot šī gada investīcijas, esam iegādājušies jaunajam traktoram jaunu liela izmēra piekabi, atsevišķi nopirkta arī pļaujmašīna. Nākamgad saņemsim piekabināmo greideri. Tā kā aprīkojums ir nodrošināts, varam veikt visus nepieciešamos darbus. Pašlaik darbinieki apgūst jaunā traktora funkcijas un iespējas,» stāsta A. Kondrāts.

Tā kā ziema tuvojas straujiem soļiem, vaicājam, vai Talsu ceļu rajona Talsu nodaļa ir gatava mainīgajiem laikapstākļiem. «Mums ir septiņas lielās kravas automašīnas ar ziemas dienesta aprīkojumu, lai kaisītu un tīrītu valsts autoceļus Mērsraga, Rojas, Dundagas un Talsu novadā. Kopējais uzturamā ceļu tīkla kopgarums Talsu nodaļā sastāda 951 kilometru, no kuriem 492 ir ar asfalta segumu, bet 459 ar grants segumu. Nākamgad paredzēts iegādāties jaunu lieljaudas kravas automašīnu. To, kāda šosezon būs situācija, noteiks laikapstākļi. Ja būs stiprs un ilgs sniegputenis, tad vienalga, cik tehnikas vienību ir mūsu rīcībā, situācija mēdz būt sarežģīta. Un jāatceras, ka tehnika mēdz plīst. Ja nekas no iepriekšminētajiem faktoriem nenotiks, viss būs kārtībā. Esam gatavi ziemai!» teic A. Kondrāts. Papildu lielajām kravas automašīnām, kas kaisa un tīra, ceļu rajons ziemas periodā sniega tīrīšanai izmanto vēl vairākas tehnikas vienības. Proti, septiņus greiderus, ar ko var tīrīt sniegu, četrus frontālos ekskavatorus, kas daļēji aprīkoti ar sniega lāpstām, viens lielais frontālais ekskavators ar sniega lāpstu, kā arī viens neliels traktors, ar ko pārsvarā tīra pilsētas teritoriju.

