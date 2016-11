«Es, tu, mēs — kopā esam Latvija!» 21.11.2016

15. novembra pēcpusdienā Talsu tautas namā izskanēja daudzpusīgs un bagātīgs starpnovadu izglītības iestāžu jaunrades konkursa «Es, tu, mēs — kopā Latvijai!» laureātu koncerts.

14. reizi notikušajā konkursā tika iesniegti 70 darbi, kurus radījuši vairāk nekā 260 autori, atbalstu sniedzot 37 pedagogiem 13 Talsu novada skolās, Talsu novada bērnu un jauniešu centra un Stendes tautas nama mākslas pulciņos, Mērsraga vidusskolā un Rojas mūzikas un mākslas skolā. «Liels paldies arī jums, pedagogi, ka ievijat savu darbu, pieliekat savu roku, lai mums visiem Latvija būtu tuvu sirdij,» pateicās Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps pieņemšanā, kurā bija aicināti konkursa dalībskolu direktori un pedagogi. Pateicības rakstu un pedagoģes Evas Bernānes veidoto balvu saņēma visas skolas, bet pirmās tika sveiktas tās divas, kuru audzēkņi konkursā dažādos žanros sevi parādījuši visplašāk: Valdemārpils vidusskola un Talsu pamatskola.

Konkursa laureātu koncertā uzrunu teica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane. «Šī gada devīze «Es, tu, mēs — kopā Latvijai!» izsaka būtisko. Lai cik mēs atšķirīgi būtu, kopā veidojam Latviju tādu, kurā gribam dzīvot, priecāties, strādāt, īstenot savus sapņus. Es, tu, mēs — kopā esam Latvija!» viņa atgādināja.

Žūrijas dalībniece, Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko izteica viedokli, ka radošums ir mazas tautas vilkme. «Tikai radošs cilvēks ir domāšanā brīvs un spējīgs nestandarta situācijā radīt pavisam jaunus un tikpat nestandarta veida risinājumus. Tieši tas ir mazas tautas, mūsu Latvijas, pamatā. Ikviens no jums, konkursa dalībniekiem, ir apliecinājis savu radošumu,» viņa vērtēja. No I. Fedko rokām balvu saņēma sevi literārajā un muzikālajā jaunradē pierādījusī Talsu pamatskolas skolniece Elizabete Anna Bernāne.

Talsu mūzikas skolas pedagoģe Inta Udodova atzina, ka mūzikas radīšana viņai šķiet sevišķs brīnums. «Man patiešām ir prieks par katru no mūsu jaunajiem autoriem. Katrs no viņiem ir pelnījis atzinību! Viņu pieredze ir dažāda — citam ir paši pirmie mēģinājumi mūzikā, dažas taktis, bet vienam otram ir jau tīri profesionāls pieskāriens. Esmu pārliecināta, ka šos vārdus mēs vēl dzirdēsim nākotnē!» sacīja I. Udodova. Viņa sveica profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkni Oskaru Oinasu, kurš konkursā piedalījās ar mūzikas videoklipu «Pamati», un savu simpātiju balvu pasniedza Sabiles vidusskolas skolniecei Tīnai Bekmanei par dziesmu «Paldies zemītei!», ko pedagoģe rosināja iecelt pat Sabiles himnas godā.

Māksliniece Guna Millersone uzteica trīs darbus: Talsu novada bērnu un jauniešu centra pulciņa «Cita vizuālā māksla» darbu «Kalnā kāpu gavilēt!», otra vizuālās mākslas pulciņa veikumu «Putnu koris» un Valdemārpils vidusskolas skolēna Kristapa Bērziņa foto kolāžu «Mana sajūtu Latvija».

Laureātu koncertā baudāmie vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, foto mākslas, literārās un muzikālās jaunrades darbi, domājams, lika augt ikviena klātesošā lokālpatriotismam un piederības izjūtai savai valstij. Piemēram, Mērsraga vidusskolas skolnieka Ritvara Jozupupes-Upesjozupa darbā Latvija tika atspoguļota kā skaista meitene ar sārtiem vaigiem, kura četrreiz gadā maina savu tērpu. «Esam kā uz adāmadatām uzmesti valdziņi, kuri kopā veido skaistu rakstu,» pauda Talsu 2. vidusskolas 5. klases skolēni. Pūņu pamatskolas 9. klases skolēnu videoklipā, kas vēstīja par klases nākotnes nodomiem, visspilgtākais bija pēdējais teikums: «Cerams, ka visi izvēlēsies grūtāko ceļu — palikt Latvijā.»

