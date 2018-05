Eleganti un darbīgi, nezaudējot vērtības 22.05.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Cilvēcība. Būtiskākais faktors, ko citos vērtē Talsu novada domes deputāte Daiga Feldmane. Un raksturīgākais arī pašai. Caur un cauri tiņģerniece, kuras dzīvē galvenās vadlīnijas ieņēmusi ģimene, izglītības joma un darbs sabiedrības labā, savulaik daudzus gadus strādājot pagasta padomē un jau trešo sasaukumu aizvadot Talsu novada domē.

Intervijai tiekamies vienā no nedēļas sākuma vakariem. Redakcijas pēdējā, trešajā, stāvā, kur sabiezējušais un karstais gaiss tā vien spiež pie zemes. Daiga teic, ka tas viņu netraucē, jo ir priecīga par lieliskajiem laikapstākļiem un dod priekšroku šādam, nevis vēsam laikam. Jāteic, intervijas laikā aizmirstas par tveici, jo pretī sēdošais cilvēks ievelk savā stāstījumā par visiem simts. «Vai tiešām cilvēkiem būs interesanti lasīt parasta cilvēka dzīvesstāstu?» viņa vairākkārt pārjautā. Un kā vēl būs! Jo stāsts it nemaz nav tik parasts… Kā abas spriežam — ne vienmēr vajadzīga seriāla cienīga dzīve, jo ikkatram cilvēkam tā ir sevišķa.

Savvaļas bērns

D. Feldmane sevi raksturo kā savvaļas bērnu, jo līdz skolai uzaugusi vecmammas uzraudzībā. Mamma Dzintra tikmēr darba dienas aizvadīja kolhozā par grāmatvedi, savukārt tētis Kārlis bija kolhoza priekšsēdētājs. Jautrākā dienas daļa Daigai sākās pēcpusdienā, kad no skolas pārradās četrus gadus vecākais brālis Vents. Abi devās piedzīvojumos, spēlējot kariņus, parolēs, meklējot pazemes alas utt. Atmiņu par gaišajām bērnības dienām daudz, un tagad Daiga saprot, cik ļoti agrākos laikos vecāki uzticējās bērniem, kuri tika palaisti savā vaļā, lai dotos savās mazā cilvēka svarīgajās darīšanās. Sieviete teic, ka vecāki pret viņu un brāli nav bijuši ļoti stingri un bargi, bet audzinājuši atvases, rādot paraugu.

Pēc Tiņģeres astoņgadīgās skolas absolvēšanas mācības turpinājās Valdemārpils vidusskolā, jo skaidrības par to, kādā jomā saistīt savu nākotni, vēl nebija. Sākotnēji jauniete centās iestāties ekonomistos Jelgavā, tomēr palika burtiski aiz svītras, lai iekļūtu grupā. Iespējams, liktenis, jo šī pavērsiena dēļ viņa uzsāka strādāt Valdemārpils bērnudārzā par audzinātāju. Un tā tika sperti pirmie soļi izglītības jomā.

Mācīt un audzināt jauno paaudzi

Valdemārpils bērnudārzā aizvadīts aptuveni gads, pēc tam viņa apmēram tikpat ilgu laiku nostrādāja kolhoza grāmatvedībā, bet no 1994. līdz 2008. gadam darba stāžs iegūts Tiņģeres bērnudārzā. 2008. gadā viņa kļuva par šīs iestādes vadītāju. Paralēli darbam Tiņģerē Liepājas Universitātē iegūts bakalaura grāds pedagoģijā, pēc tam arī izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības vadības specialitātē Latvijas Universitātē.

2009. gadā Latvijā notika novadu reforma, un Daiga kādu laiku palika bez darba, līdz 2010. gadā kļuva par Valdemārpils brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju. Un 2013. gadā sāka strādāt Valdemārpils vidusskolā par sākumskolas skolotāju, mācot bērnus ar dažādām izglītošanās vajadzībām. «Tā bija pamatīga dzīves skola… Bija arī daudz un dažādu kuriozu, piemēram, viena meitenīte man saka: «Skolotāj, bet tu jau man vakar liki rakstīt! Kāpēc tu šodien man liec atkal to darīt?» Un jautājums bija patiesi no sirds. Vai arī kādā brīdī bērns vienkārši pieceļas kājās un sāk staigāt pa klasi. Šādi un līdzīgi gadījumi bija ikdiena. Protams, bija brīži, kad izjutu bezspēcību, bet bija arī gandarījuma mirkļi.» Pēc trīs gadiem šajā darbā nākamais pavērsiens karjerā bija Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos amats, līdz jaunā novada domes deputātu sasaukumam pērn, jūnijā. Tagad D. Feldmane strādā Talsu novada izglītības pārvaldē par galveno speciālisti bērnu tiesību jautājumos.

«Ja cilvēkam patīk tas, ko dara, darbs nesagādā problēmas. Man vienmēr laimējies, ka apkārt bijuši atsaucīgi cilvēki. Visa līdzšinējā darba pieredze ļāvusi ļoti labi izprast bērnus. Tas man ievērojami palīdz arī pašreizējā amatā,» secina D. Feldmane. Darba spektrs ir plašs, piemēram, iespēju meklēšana, kā palīdzēt bērniem no riska ģimenēm, sūdzību izskatīšana, pedagogu izglītošana par to, kā runāt ar bērniem par sarežģītām tēmām (seksuālā varmācība utt.) un citi.

Kādas ir galvenās īpašības, kas nepieciešamas, lai strādātu ar bērniem? Daiga uzskata, ka atvērtība, atsaucība un mīlestība. «Jo bērns tevi uzreiz atkodīs, ja nebūsi patiess. Un, kas ir būtiski — atvainoties bērnam, ja saproti, ka esi kļūdījies. Viņi to ļoti augstu novērtē. Lielāko gandarījumu sniedz tas, ka vari bērniem sniegt zināšanas un prasmes. Domāju, ka arī bērni ir ļoti labi skolotāji. Man tika iemācīta lielāka pacietība un sapratne, ka bērni ir ļoti dažādi. Tāpat kā pieaugušie.» Un, protams, vienmēr esot forša izjūta, satiekot bijušos audzēkņus un redzot, kā katrs ir izaudzis. Kādas pārdomas radušās, izglītības jomā nostrādājot ilgus gadus — kas nav bijis pareizi un ir maināms? Tiņģerniece bez sekundes pauzes uzreiz teic: stereotipiskā domāšana, kas savulaik tika pasniegta bērnudārzos. Tāpēc kompetenču pieeja vērtējama ļoti pozitīvi.

Saskatīšanās videodiskotēkā

Vai jaunieši mūsdienās spēj iztēloties, kas ir videodiskotēka? Vecajā Tiņģeres klubā notika dažādi pasākumi, tajā skaitā diskotēkas. Ar piemetinājumu «video», jo paralēli mūzikas atskaņošanai uz ekrāna tika rādīti videoklipi. Un tur tiņģerniece 1991. gada pavasarī saskatījās un sadejojās ar Nogales puisi Raiti, lai jau decembrī dzertu kāzas. Pērn abi nosvinēja Sudraba kāzas. Ja patikšana ir, tad ir, noteic Daiga. «Pirmais, kas man Raitī patika — kā viņš dejo. Otrkārt — garš augums un zilas acis. Treškārt — tā neizskaidrojamā dzirkstelīte, kas vienkārši ir, un viss! Ja tik ilgi gadi pavadīti kopā, tad bez mīlestības un saprašanās nekā.» Raksturi abiem gan esot atšķirīgi: ja Daiga ir ātrāka, Raitis gluži pretēji — lēnāks. Tas radot labu harmoniju. Abiem aptuveni desmit gadus bija kopīgs vaļasprieks — dejošana Valdemārpils vidējās paaudzes deju kolektīvā «Krišjānis». Līdz brīdim, kad pieteicās dēliņš Kārlis. Ar dejām būts arī plašajā pasaulē, uzstājoties pat Parīzē. Atmiņas par šo laika posmu palikušas ļoti gaišas un siltas. «Un tad pienāca brīdis, kad ar sirdi vēl gribējās, bet sapratu, ka nevaru pārrauties uz visām pusēm,» teic tiņģerniece. Lai ikdienu darītu dzīvespriecīgāku un raibāku, D. Feldmane vairākus gadus spēlēja arī Tiņģeres amatierteātrī. «Kad uzkāp uz skatuves, aizmirsti, kas esi, jo jāiejūtas pilnīgi atšķirīgos tēlos, nekā esmu ikdienā. Tas, cik labi katram sanāk, ir cits jautājums, jo aktiermākslu neviens no mums nav apguvis, bet tās izjūtas ir kolosālas,» teic D. Feldmane. Kādā lugā nācies iejusties lauku sievas tēlā ar gumijniekiem un kūts halātu mugurā, citā — kolorītas dāmas, kura atgriezusies no dzīves ārzemēs un ikdienā nodarbojas ar sienu krāsošanu. Šajā sezonā gan, kā pati smejas, sevi teātrī sauc par ārštatnieci.

Saprotams, ja laulātais pāris attiecībās vēlas saglabāt īpašo dzirkstelīti, pie tā ir jāstrādā. Viens no veidiem ir regulāra Tiņģeres baļļu apmeklēšana pilī, kas notiek ik gadu. «Tā ir gluži kā svēta lieta. Ļoti patīk reizi gadā īpaši sapucēties un uzvilkt tādas kleitas, kuras ikdienā neuzvilksi.»

Par savu ģimenes ligzdiņu

Meitai Zanei šonedēļ apritēja 26 gadi. Pašlaik viņa strādā starptautiskā IT uzņēmumā un dzīvo Vācijā, Hamburgā. Savulaik izglītība iegūta Tiņģeres pamatskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā. Liels pārsteigums bija turpmākā studiju izvēle — bakalaura grāds ķīmijas tehnologos —, jo jauniete mācījusies mūzikas skolā un dziedājusi. Pēc studijām, saprotot, ka ikdienā negrib strādāt laboratorijā, Zane devās uz Ameriku. Tur divus gadus viņa nostrādāja par auklīti. Savukārt pērn decembrī meita pārcēlās uz dzīvi Hamburgā. «Mēs jau smejamies, ka laiks, lai nokļūtu no Hamburgas līdz Rīgai, ir tāds pats kā nokļūšanai no Tiņģeres līdz Rīgai.»

Dēlam Kārlim ir 11 gadi, un šogad viņš atstās aiz muguras 4. klasi Valdemārpils vidusskolā. Puisis esot ļoti tehniskas dabas bērns. Savulaik aizrāvies ar kvadracikla braukšanu, tagad — ar mocīti. Paralēli tam Kārlis no 1. klases apmeklē mūzikas skolu Valdemārpilī, spēlē klarneti. «Pamatīgs puisis — ko domā, to saka. Raksturā līdzīgāks vīram. Man arī ļoti patīk Kārļa humors, kas brīžiem ir kā pieaugušam cilvēkam.»

Savukārt vīrs Raitis ikdienu aizvada savā mežizstrādes uzņēmumā.

Ģimene vasarās cenšas apceļot Latviju, pagājušajā vasarā ar draugiem un kaimiņiem Līgo svētkos devušies uz Tallinu. Ģimene atpūšas, braucot ar laivām, pie plāna paredzēts pieturēties arī šovasar.

Politiskais ceļš

Vairākus sasaukumus D. Feldmane bija Tiņģeres pagasta padomes deputāte. «Es to it nemaz negribētu saukt par politisku darbību, jo tā bija ļoti praktiska un saimnieciska. Protams, centos aizstāvēt izglītības jomu, cik vien varēju. Uzskatu, ka tā ir milzīga deputāta augstprātība, ja viņš uzskata, ka ir kompetents visās jomās. Tev gribot negribot ir jāpaļaujas uz speciālistu. Tāpēc jautājumos par ļoti tehniskām lietām labāk paklusēju.»

2009. gadā tiņģernieci uzaicināja startēt Talsu novada pašvaldības vēlēšanās no partijas «Jaunais laiks» saraksta. «Bija izjūta kā juku laikos. Tikko bija izveidots liels novads, un katrā pagastā bija ļoti dažāda situācija. Gribējās panākt, lai katra teritorija var saglabāt savu būtību. Pamazām viss tika sakārtots,» atminas deputāte.

Iepriekšējā sasaukumā viņa ievēlēta no partijas «Reģionu alianse», savukārt šajā — no Latvijas Reģionu apvienības. Zīmīgi, ka ne vienā, ne otrā politiskajā spēkā viņa nav partijas biedre. «Negribu atbildēt par citu cilvēku rīcību. Varbūt domāju nepareizi, bet, ja esmu lielā partijā un esmu tās biedre, man būtu kauns, ja kāds cits no partijas izdarītu kaut ko sliktu. Ja nesu kādu karogu, jūtos atbildīga par to, ko tas simbolizē un ietver.»

Būt ievēlētai novada domē trīs sasaukumus pēc kārtas ir ļoti augsts rādītājs. Kas pamudina startēt vēlēšanās atkārtoti? Deputāte uzskata, ka tas ir veids, kā kaut ko panākt, izmainīt, jo, stāvot malā, to nevar. «Man ir būtiski darīt zināmu pārējiem deputātiem iedzīvotāju domas un vēlmes, ko esmu uzklausījusi. Protams, tas nenozīmē, ka viss tiks uzreiz realizēts, bet nekas jau nepazūd. Izteiktās domas un ieceres agri vai vēlu sniedz kādu rezultātu. Nevienā sasaukumā neesmu darījusi neko pret savu sirdsapziņu, vienmēr esmu rīkojusies pēc man tajā brīdī zināmās informācijas, manas izpratnes un esošās situācijas apkārt,» teic D. Feldmane.

Kā ir strādāt šīs domes opozīcijā? Pirmkārt, kā bilst deputāte, ne jau viņa pati sevi tur nostādījusi, jo koalīcija viņai pat nepiedāvāja pievienoties. To viņa uzzināja no informācijas publiskajā telpā. «Ir veicies ļoti dažādi. Bijuši gan nepatīkami, gan kuriozi mirkļi, bet tas, kas mani sastindzina, ir nepieklājība. Man tas nav pieņemami. Nevienam nav tiesību pazemot otru. Diemžēl ir komiteju sēdes, kur darbinieki tiek pazemoti. To taču var izrunāt kabinetā, nevis visu acu priekšā! Kļūdīties var jebkurš, jo nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Sāpīgi arī, ka uz priekšu nevirzās projekti, kas ir iesākti, īpaši ēkas pārbūve bibliotēkas vajadzībām un bērnudārza būvniecība Sabilē. Saprotu, ka politika ir politika, kaut kam ir jāmainās, un kādreiz var vainot arī iepriekšējo sasaukumu, bet ir jāseko virzībai uz priekšu! Tik ļoti žēl, ka ir deputāti, kuri nespēj pieņemt lēmumu un kuru rīcība ir pretēja vārdiem.»

Pārspriežam tuvojošās Saeimas vēlēšanas rudenī, jo to var izjust arī Talsu novada domes sēdēs. Lielo partiju pārstāvji uzvedas kā teātra cienīgos uzvedumos. «Es ceru, ka cilvēki dosies vēlēt un pirms balsošanas apsvērs, ko viņi dara. Tas, ka ir jāiet vēlēt, ir pilnīgi skaidrs. Ja domā, ka nav vērts to darīt, lēmumu tavā vietā pieņems citi,» liek aizdomāties D. Feldmane.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri