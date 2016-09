Ekskluzīvā pastaigā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu pa Pedvāli 15.09.2016

Sestdien, 10. septembrī, daudzviet Latvijā, tajā skaitā Talsu, Rojas un Dundagas novadā, norisinājās dažādas aktivitātes Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros. Viena no iespējām cilvēkiem bija doties uz Pedvāles brīvdabas mākslas muzeju, kur notika pārgājiens — «Pastaiga kā mākslas darbs» — kopā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu.

Šogad pagājuši 25 gadi, kopš radusies Eiropas Kultūras mantojuma dienu iniciatīva. Šī tradīcija katru gadu septembrī aizskar vairāk nekā 20 miljonu cilvēku prātus, sniedzot iespēju labāk izprast Eiropas identitāti. Mantojuma dienu tēmas izvēlē katra valsts izvirza savas prioritātes, tomēr nezaudējot kopīgo Eiropas mantojuma ideju. Latvijai šī gada tēma: ainava.

Sajūta kā vasarā —

spoža saule, neviena mākonīša, cilvēkiem smaids līdz ausīm un pozitīva enerģija strāvo pa visām vīlēm. 11.00 pie brīvdabas mākslas muzeja salasījies pulciņš cilvēku, kuri īpaši gatavojušies, lai dotos pārgājienā: kādam basas pēdas, salmene galvā un maisiņi ar sviestmaizēm.

«Tā kā tēma ir kultūrainava, šodien tiekamies te, lai varu pastāstīt vairāk par Pedvāli, kuras ainava laika gaitā mainījusies. Akmeņi, manuprāt, ir senākās būtnes uz pasaules, kas pieredzējušas vēsturi caur attīstību, dabu, cilvēkiem un kultūru,» teic O. Feldbergs, kā pirmo objektu pirms došanās parka teritorijā apskatot laukakmeni. Tēlnieks klātesošajiem stāsta, ka Pedvāle rakstītajos vēstures avotos pirmo reizi minēta 1230. gadā, kad teritorijā dzīvojuši kurši un lībieši.

Tēlnieks atklāj, lai arī dzimis un audzis Rīgā, viņa sapnis vienmēr bijis izveidot skulptūru parku, kur izvietot gan savus, gan citu mākslinieku darbus. Viņš pārcēlies uz Sabili, jo te ir mākslinieka tēva saknes. O. Feldbergs te bērnībā ganījis aitas un govis. «Šī bija pamesta vieta, viss aizaudzis ar krūmiem un nezālēm. Neviens par to neinteresējās. Man kā māksliniekam šķita, ka varētu te izveidot brīvdabas mākslas muzeju. Lai kaut ko sāktu veidot, uzskatīju, ka vispirms jānoskaidro, kas te noticis pagātnē. Izveidoju plenēru, uz kuru aicināju dažādu profesiju pārstāvjus, piemēram, juristus, ģeogrāfus, vēsturniekus, botāniķus un citus. Katrs vietu pētīja attiecīgi savā jomā. Te valdījuši vācieši, poļi, zviedri, krievi, cauri gadu simtiem katrs kaut ko atstājis. Un tas arī veido šo ainavu,» klāsta mākslinieks.

Pirmais īpašnieks teritorijai minēts kāds van Kuks 14. gadsimtā, no tā laika mainījušies 38 īpašnieki, tajā skaitā baroni, hercogi un citi. Pēdējais īpašnieks — barons Firkss. Tāpēc arī nosaukums Firkspedvāles muiža. Senākais nosaukums: Pidole.

Kad tēlnieks ieradies Pedvālē

1991. gadā, netālu no pašlaik esošās parka teritorijas ieejas atradusies liela liepa. «To sauca par elku liepu, un koks bija aizsargājams, jo senos laikos te veica ziedošanas rituālus. 1994. gadā vētras laikā kokam tika nolauzti zari, pēc tās koku nozāģēja. Liepa bija aptuveni 600 gadus veca. Tagad tās vietā ir divas jaunas atvases. Teritorijā arī veikti arheoloģiski pētījumi, kuru laikā atrasts plašs vēstures mantojums. Zeme visapkārt glabā liecības, ko mēs nezinām,» norāda tēlnieks. Kad vīrs sākotnēji radīja koncepciju brīvdabas mākslas muzejam, par pamatu ņemta dabas ainava un kultūrvēsturiskais mantojums, kas integrējas vienā vidē ar laikmetīgo mākslu. Tika rīkoti starptautiski plenēri, simpoziji un aicināti mākslinieki.

«Ieejas vārti muzeja teritorijā tēlaini nošķir divas pasaules — šī ir reālā un aiz sienas atrodas cita, radošā. Jāiziet pa caurumu, lai saprastu, kas tur notiek,» aicināja O. Feldbergs. Tēlnieka galvenie darba materiāli ir granīts, laukakmens, tomēr ar māksliniekiem no ārvalstīm Pedvālē ne reizi vien veidoti čuguna liešanas pasākumi, katru reizi vispirms nosakot kādu tēmu. Tēlnieks pastaigas dalībniekiem precīzi, plaši un interesanti sniedza skaidrojumus par muzeja teritorijā esošajiem mākslas objektiem. Ar pievienoto vērtību, jo tika atklāta arī fona, personīgā un vēstures informācija.

Vairāki mākslinieki savus darbus izveidojuši, par motīvu izmantojot latviešu tautas pasakas un teikas — par velniem, gaiļiem, stikla kalnu, vectētiņa cimdu un citām personālijām.

Pastaigas dalībnieki

tika iesaistīti arī interaktīvi, piemēram, skatoties dabas televīziju, katram rakstot savu vēstījumu vai vēlējumu uz papīra loksnītēm un to ievietojot lielā akmenī, kurā izurbti tieši 1000 caurumi — tas Latvijā nonācis šļūdoņa laikā no Somijas un latviešu valodā to sauc par «sapuvušo akmeni». Pārgājiena laikā tika īpaši baudīta daba: vērojot mainīgo dabas ainavu, smaržojot, klausoties, arī nogaršojot. Dabas mīļi pa ceļam noplūca un baudīja gardus mežābolus un veldzēja slāpes ar avota ūdentiņu. «Izmēram dažādus attālumus: tuvplānus, tālplānus. Klausāmies putnus un upes šalkoņu, koku lapu čaukstēšanu. Ar degunu saožam smaržas. Daudz staigājot, esmu uztvēris vēl vienu ainavas uztveršanas maņu — vestibulārais aparāts —, ķermeņa un pēdas pielāgošanās reljefa maiņai, vienmēr augumu noturot taisni. Dabas formas, ieleja, pļavas, koku puduri iedarbojas emocionāli. Vajag mierīgi meditēt, visu vērot un gūt gandarījumu no tā, ko redzat,» aicināja tēlnieks. Daba lutināja ar saules stariem, vēja brāzmām, taureņiem, bebra taku un pat zalkti.

Pie objektiem, kas veltīti dzejniekiem, viens Imantam Ziedonim, savukārt cits Rainim un Aspazijai, klātesošajiem bija iespēja klausīties autoru darbus, kurus deklamēja O. Feldbergs.

Sabilnieces Daina un Ruta dalījās ar saviem iespaidiem: «Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā neesam pirmo reizi, bet doties šajā pastaigā ar pašu Ojāru Feldbergu ir patiesi ekskluzīvi. Diena ir kolosāla. Šodien uzzinājām arī vairākas jaunas lietas, kuras nezinājām par Sabili. Tēlnieks bija sagatavojis ļoti daudz interesantas vēstures informācijas. Kad iet ar viņu, tas ir pavisam citādāk, jo daudzas lietas citos veidos nemaz nav iespējams noskaidrot.»

«Augsnē notiek process — ir tik daudz zāles stiebru, ziedu, krūmu, koku… Zemē izveidojam caurumu, ieliekam sēklu, un tur kaut kas izaug. Kas sēkliņai devis tik daudz informācijas? Man vienmēr patīk aizdomāties par procesu. Arī puisis meitenei klēpī ieliek sēklu, un tur izaug bērniņš. Kā viņš zina, kādam jābūt? Atkal — notiek radošs process,» cilvēkiem liek aizdomāties tēlnieks.

Pēc pastaigas, kas noritēja vairāku stundu garumā (un tā vien šķita, ka laikrāžus kāds pagriezis uz priekšu), cilvēki ar lielu baudu malkoja zāļu tēju un līdzpaņemtos gardumus. Un O. Feldbergs vēl paspēja izstāstīt un pabiedēt ar spoku, kurš klaudzinās un visādi citādi trokšņo muižas ēkā…

