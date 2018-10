Eiropas zinātnieku naktī durvis ver Stendes pētniecības centrs 04.10.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

28. septembra vakarā, kad Latvijā notika Eiropas zinātnieku nakts, no 18.00 līdz 22.00 durvis interesentiem vēra arī Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs. Tajā bija iespēja iepazīties ar grauda stāstu: no sēklas līdz galdam.

Šāda veida pasākumā Stendes pētniecības centrs durvis ver pirmo reizi, lai interesentiem stāstītu par savu darbību. Lai gan ar pētniecības centra darbu ir iespējams iepazīties arī ikdienā, piesakot iepriekš ekskursijas, zinātkāro arī pagājušās piektdienas vakarā bija pietiekami daudz. Ikviens varēja apskatīt graudaugu izstādi, laboratorijā — izmēģināt graudu šķirošanu, mērīšanu, salīdzināšanu, skaitīšanu un pētīšanu mikroskopā, veidot kompozīcijas no pākšaugiem un graudaugiem, degustēt no dažādiem miltiem pagatavotos kraukšķus, noskatīties īsfilmu par graudu sēju, novākšanu centra apsaimniekotajos laukos un veikt citus uzdevumus. Pie centra atjaunotajā siltumnīcā varēja uzzināt un apskatīt dažādu augu šķirņu demontējumus un augu attīstības stadijas.

Stendes pētniecības centra vadītāja Inga Jansone teic, ka šis ir veids, kā zinātne nāk pretī iedzīvotājiem ar mērķi ieinteresēt par tajā notiekošo. Viņa teic, ka ikdienā institūtu apskatīt brauc daudz interesentu — tās ir gan tūristu grupas, skolēni, arī veselīga dzīvesveida cienītāji, kuri vēlas uzzināt kaut ko vairāk par veselīgu uzturu. Taču, neskatoties uz to, joprojām ir daudzi, kuriem institūta Stendes pētniecības centra darbība nav līdz galam zināma. Centram ir ko rādīt, tāpēc arī nolemts piedalīties šajā aktivitātē, lai iepazīstinātu ar piedāvājumu un, iespējams, arī kādu ieinteresētu profesijas izvēlē, kas saistīta ar lauksaimniecību. «Redzēsim, kā šajā reizē mums veiksies. Ja jutīsim, ka cilvēkiem šis piedāvājums interesē, pieļauju, ka dalība Eiropas zinātnieku naktī pie mums varētu veidoties par labu tradīciju,» saka I. Jansone.

Pirmajā stundā «Talsu Vēstis» novēroja, ka interesentu ir pietiekami daudz un tie atbraukuši no Talsiem, Laucienes, Lībagiem, Spāres, Valdemārpils un citām vietām. Tās bija ģimenes ar bērniem, jaunieši, kā arī viena klase no Valdemārpils vidusskolas. «Mazliet baidījāmies, kā būs ar apmeklējumu. Uzrunājām visas Talsu novada skolas, arī Kandavas novadā esošās, aicinot pie mums apmeklēt Eiropas zinātnieku nakti. Mazliet baidīja fakts, ka pētniecības centrs atrodas ārpus pilsētas. Taču priecē, ka cilvēki atsaucās un atbrauca pie mums,» saka I. Jansone.

Eiropas zinātnieku naktī Latvijā durvis interesentiem vēra vairāki institūti, piedāvājot iepazīt savu darbību: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «Bior», Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Daugavpils universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Liepājas universitāte un citas.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

Komentāri