Egils Alsbergs: «Galvenais vajag piestrādāt pie tā, lai laukos paliktu jaunatne» 05.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Virbu un Strazdes pagasta pārvaldi vada Egils Alsbergs. Runājot ar pārvaldnieku, acīs var manīt dzirkstelīti un runas veids ļauj saprast, ka vīrs visu dara ar patiesi lielu entuziasmu un aizrautību. Šajā amatā viņš Virbu pagastā ir kopš 2014. gada 1. marta, Strazdes — dažus mēnešus vēlāk.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskāries šajā amatā?

— Pārvaldnieka amatu nekur nemāca, viss jāapgūst pašam. Šo gadu laikā esmu iemācījies ļoti daudz. Patīk darbs ar cilvēkiem un uzskatu, ka ar visiem izveidojusies laba saskarsme. Esmu dzimis Virbu pagastā, te visu zinu no viena gala līdz otram. Arī Strazde ir ļoti tuva, jo esmu mācījies Strazdes astoņgadīgajā skolā. Saimniecība «Virbi», kur savulaik strādāju, bija Strazdes iecirknis, tāpēc abu pagastu saimniecības strādāja kopā. Līdz ar to iepazinu vairāk arī Strazdes pagasta iedzīvotājus. Gribētu abās teritorijās atstāt kaut ko paliekošu. Lai cilvēki var redzēt reālu darbību, nevis tikai izlasīt avīzē. Man patīk arī uzklausīt kritiku, jo tajā slēpjas sava patiesība.

Pagastu uzskatu par sava veida mehānismu, kur jāzina, kurā laikā sviru pievilkt vai atlaist, lai viss darbotos. Es kā inženieris to salīdzinu ar automašīnu. Cenšos to arī darīt un uzskatu, ka man izdodas. Jābūt gan teorētiskām, gan praktiskām zināšanām. Esmu bijis praktiķis, tāpēc ir lietas, kuras varu sakārtot ātrāk nekā citi. Iepriekšējās darbavietās nācies risināt ļoti dažādus jautājumus, un tas tagad noder.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieku?

— Izdarīts ir daudz, visu, protams, nevar uzskaitīt.

Virbu pagastā pirmsskolas izglītības iestādei «Zīļuks» nācās nomainīt un nosiltināt jumtu, jo tas bija avārijas stāvoklī. Virbu pamatskolā ļoti sliktā stāvoklī atradās sporta zāle, kuras izmēri ir diezgan lieli. Tagad nomainīts apgaismojums un atjaunoti siltummezgli, diemžēl nepietika naudas griestu, sienu un grīdas remontam. Tur veiktas iestrādes, un ceru, ka novads nākamgad palīdzēs rast risinājumu. Izbūvēts apgaismojums apdzīvotā vietā Lēdas, dažiem stabiem gan naudas pietrūka. Lēdu iedzīvotāji katrā ziņā ļoti priecājas par uzstādīto apgaismojumu. Jaunpagasta kapiem nomainīti vārti. Iepriekšējais pārvaldnieks bija iesācis darbu, lai uzstādītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Man stājoties amatā, tās tika nodotas ekspluatācijā, un darbojas lieliski. Lēdās izveidojām autobusa pieturas nojumi, jo tur savulaik bija tikai soliņš. Apdzīvotā vietā Brūzis uzstādījām atdzelžošanas iekārtu, kas darbojas labi, un cilvēki ir priecīgi. Katru gadu strādājam, uzlabojot ceļus, attiecīgiem posmiem uzberot jaunu virskārtu, norokot apmales un izrokot grāvjus. Kā jau visā valstī, ceļi ir diezgan sliktā stāvoklī, un tiem ir nepieciešama atjaunošana. Esam viens no retajiem pagastiem, kur gandrīz visi galvenie ceļi ir asfaltēti. Tas jānovērtē un jāmāk tos saglabāt. Pagājušajā gadā tika salaboti ceļu posmi «Lēdas — Baloži», «Brodas — Kalviņi», «Lēdas — Skrunda», «Kronīši — Mazsējēji». Pērn tika iegādāta jauna grāvju pļaujmašīna. Izdevās atrast izdevīgu variantu, to nopērkot ārzemēs, jo Latvijā šāda tehnika izmaksātu krietni dārgāk. Iegādājāmies jaunu asimilācijas mucu, ko izmanto notekūdeņu izsūknēšanai no akām un aizdambējumu izpūšanai.

Šogad uzstādījām atdzelžošanas iekārtu Lēdās, tur bija slikta ūdens kvalitāte. Arī spiediens bija zems, tagad uzlikām spiedkatlus, līdz ar to problēma novērsta. Pabeidzām labot ceļa posmu «Lēdas — Skrunda», ko uzsākām pērn. Pašreiz esam uzsākuši arī posma «Damkalni — Miltiņi» remontu. Mums ir aktīva iedzīvotāja Diāna Dzelzkalēja, kura darbojas biedrībā «Virbi», sadarbojoties ar viņiem, tika atjaunota skolas siltumnīca. Ceram nākotnē Virbu pamatskolu izveidot par Eko skolu. Citu skolu audzēkņi varēs braukt pieredzē, iespējams, kāds no vecākiem izvēlēsies savu bērnu tā dēļ vest mācīties pie mums. Pērn konkursā «Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015» ieguvām nomināciju «Zaļās domāšanas līderis». Šogad nopirkām skolai pašgājēju zāles pļāvēju, traktoriņu. Lēdās nojaucām vecā kluba ēku. Tur vēl ir vecā kūts, ko plānojam nojaukt nākamgad. Runājot par kultūras dzīvi, šogad notika nebijis radošu prasmju šovs «Virbu talanti». Cilvēku atsauksmes bija ļoti pozitīvas, tāpēc plānojam to turpināt arī citus gadus. Pirmo reizi arī norisinājās Ģimeņu diena maijā. Domāju, ka arī tas kļūs aizvien populārāks. Lieldienas un Līgo svētkus atzīmējam katru gadu. Ielīgošanu šoreiz rīkojām sētā starp daudzdzīvokļu mājām, tas bija neierasti. Pagasta svētku ietvaros atjaunojām sen aizmirstu tradīciju — auto veiklības braucienu. Dalībnieku skaits bija necerēti liels, un emocijas ļoti pozitīvas — vairāk nekā 20 cilvēku, no kuriem septiņas sievietes. Katrs pasākums jāizveido tā, lai piesaistītu ar kaut ko jaunu un interesantu. Tagad gaidām valsts svētkus, kuru laikā būs plaša programma, aptuveni nedēļas garumā. Piesaistīsim kultūras projektu līdzfinansējumu, un svētki norisināsies saistībā ar dzelzceļa tēmu. Piemēram, ieradīsies rakstniece Gundega Repše, būs īpaši izveidota izstāde un citas aktivitātes.

Strazdes pagasta bērnunamā pērn uzstādīta ūdens atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Labojām ceļus: «Stādaudzētava «Robežnieki» — Dzirnavas», šogad posmu «Dzirnavas — Strazde». Nojaucām nodegušu ēku, kas ietilpst Strazdes muižas kompleksā. Tur pašlaik izveidots laukums, un plānojam uzstādīt nelielu tirdzniecības vietu. Ceram to izdarīt nākamgad. Šogad esam atjaunojuši vides objektam «Zaļā saule» fasādi, stiprinājumus un izkopuši priežu audzi, kuru savulaik iestādīja Imants Ziedonis ar saviem domubiedriem, pielabojām iebraucamo ceļu. Vēlamies tur uzstādīt atpūtas zonu ar soliņiem un sakārtot ugunskura vietu. Izbūvēts sanitārais mezgls Strazdes muižas otrajā stāvā — to nācās izdarīt, jo šogad te norisinājās pasaules cimdu adīšanas seminārs un sanitārais mezgls tomēr ir primāra nepieciešamība. Dalībnieki bija apmierināti un izteica vēlmi atgriezties arī nākamgad. Strazdes bērnunamā ir jauna direktore, ar kuru sadarbojamies un cenšamies palīdzēt. Daļēji esam sakārtojuši elektrības problēmas, novācām vecās apmalītes, bet vēl ir nepieciešams pacēlājs un jāiztīra notekrenes, un jāsalabo āra apgaismojums. Domāju, ka to paspēsim izdarīt šogad. Sakopta teritorija, iesēts zāliens ap vecajiem mūriem, kas atrodas pretī Strazdes muižai. Liels gandarījums par paveikto, jo pirms tam skats bija izteikti nepievilcīgs. 30 kvadrātmetru platībā Strazdē bija izlūzumi asfaltā, tas sakārtots. Ir sākta ceļa posma «Strazde — Līdumnieki» labošana, kur izveidosim asfalta segumu. Uz šī ceļa bāzējas četras zemnieku saimniecības, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 2000 hektāru. Būs pozitīvi, ja tas izdosies.

Kultūras dzīve ir aktīva. Kā jau minēju, te norisinājās starptautiskais cimdu adīšanas seminārs vairāku dienu garumā, ar katru gadu plašumā izvēršas arī «Strazdu muižas rūķu burziņš». Šim gadam grupas jau pieteikušās. Viss liecina, ka apmeklētāju skaits tikai palielinās. Jāsāk uztraukties, vai spēsim ar visu tikt galā, jo pirmssvētku laiks ir par īsu. Arī pagasta svētki bija krāšņi un daudzpusīgi, Strazdes baznīca atzīmēja 420. gadadienu. Sakārtojām baznīcas teritoriju. Redzu arī tur savu vīziju, kā palīdzēt draudzei. Vēlos pateikties visiem cilvēkiem, kuri ierodas un iesaistās pasākumos, jo iedzīvotāju skaits abos pagastos nav liels.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Man noteikti ir vēlme strādāt šajā amatā arī tālāk, jo plānots paveikt vēl daudz ko, un tas obligāti jāizdara.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Otrdienas ir pieņemšanas dienas, tās sadalu starp abiem pagastiem, pirmo pusi dienas pavadot Virbos, otro — Strazdē. Piektdienās savukārt otrādi. Jāteic, ka cilvēki pieņemšanas laiku izmanto ļoti maz, jo viņi nāk, kad izdomā un kad vajag. Pilnīgi saprotu un neesmu par to dusmīgs, jo, ja radusies kāda problēma, negaidīs taču visu nedēļu, lai atnāktu. Esmu visiem atvērts. Protams, ir jautājumi, uz kuriem var atbildēt uzreiz, bet ir situācijas, kad pirms tam jānoskaidro un jākonsultējas ar citām institūcijām, lai varētu palīdzēt. Reizi gadā rīkojam iedzīvotāju sapulci, apmeklējums gan varētu būt lielāks. Protams, katrā vietā būs kāds, kurš «iemetīs darvu ugunī». Diemžēl jāteic, ka tie ir cilvēki, kuri runā, tomēr pagastu aktivitātēs nepiedalās. Lai vai kā, katrā izteiktajā domā ir kaut kas, ko var paņemt. Iespējams izvērtēt, ko var paveikt uzreiz, vēlāk vai vispār nekad. Notiek analīze. Abās pagastu pārvaldēs izveidojusies ļoti laba komanda, lai darbi ritētu uz priekšu. Laba komunikācija ar Virbu pamatskolu, bērnudārzu un citām struktūrvienībām, kā arī ar pašvaldības policiju.

— Kāds ir jūsu redzējums par pagasta nākotni?

— Ļoti gribētu, lai Virbos tiktu atjaunotas agrākās ražotnes. Ar uzņēmumu «Latraps» saistām lielas cerības. Pagasta pārvaldei ar uzņēmumu ir ļoti labas attiecības. Ļoti pretimnākošs un strauji augošs, ar katru gadu nāk klāt kāda jauna darba vieta. Pozitīvi arī tas, ka mums ir skola un tai jābūt arī nākotnē. Gribas pabeigt nākotnē tos darbus, kas ir uzsākti. Saistībā ar Latvijas simtgadi plānojam aiz Virbu pagasta pārvaldes ēkas ierīkot parku, par pamatu izmantojot jau esošo bērzu birztaliņu. Kopējā teritorija ir aptuveni trīs hektāri. Iedzīvotājus aicināsim iestādīt vēl 100 kociņus. Pie mums ieradās SIA «Janvāri» speciālisti, lai izstrādātu skices un redzējumu. Šogad projekta ietvaros startējām ar domu par kultūras un aktīvās atpūtas zonas ierīkošanu aiz kultūras nama. Tur būtu ko darīt gan pieaugušajiem, gan bērniem. Projekts gan netika apstiprināts, bet ideju par to neatmetīsim. Strazdē pašlaik procesā ir projekts «Pa milžu pēdām» — izveidot sajūtu taku Strazdes muižas parka teritorijā. Parks ir ļoti īpašs un skaists, jo tur aug koki, kuri tagad jau retums, piemēram, divi lieli dižskābarži un viena no lielākajām lapegļu audzēm visā Ziemeļeiropā. Cilvēki nedēļas nogalēs brauc apskatīt muižas teritoriju. Gan tur, gan pie «Zaļās saules» izvietoti arī starptautiskās ģeokešinga foto orientēšanās spēles punkti, kas piesaista šeit iegriezties aizvien jaunus cilvēkus. Domājot par drošību, esam izstrādājuši tāmes, lai iegādātos videonovērošanas kameras abiem pagastiem. Esam paredzējuši arī iztīrīt Strazdes muižas ezeru, tehniskais projekts izstrādāts, tikai jāturpina. Kad tas būs paveikt, ceram ap ezeru izveidot nelielu promenādi. Jāturpina attīstīties tūrisma virzienā, jo Strazdē nav ražošanas infrastruktūras. Galvenais vajag piestrādāt pie tā, lai laukos paliktu jaunatne. Piemēram, Strazdē jauniešu gandrīz nav. Visi aizmūk uz lielajām pilsētām vai ārzemēm.

— Kas notiek ar bijušajām ražotņu ēkām un kā varētu izskatīties to nākotne?

— Ļoti žēl, ka telpas, kur savulaik strādāja uzņēmums «Jaunalko», ir tukšas. Īpašnieks vēl ir, bet telpas izsludinātas pārdošanai. Nesaprotu, kāpēc neviens neizrāda interesi, jo telpas ļoti modernas, plašas un gaišas, kā arī pienāk pievedceļš — dzelzceļš. Spirta rūpnīca kā tāda vēl pastāv, visu pieskata apsardzes darbinieki. Primārais, kāpēc rūpnīca nedarbojas — energoresursi. Kurzemē nav gāzes vada Ventspils virzienā. Iecavā ir. Katlumāja tiek kurināta ar dabasgāzi. Te visu laiku to darīja ar mazutu, bet tā cena ir tik ļoti pacēlusies, ka ražošana vairs nav izdevīga. Vienmēr esmu uzsvēris — nav jāražo noteikti spirts. Ēkas ir, jādomā kas cits, ko darīt. Ļoti ceram un gaidām: kāds iegādāsies un sāks izmantot bijušās uzņēmumu «Jaunalko» un «Jaunpagasts Plus» telpas. Cerības nezaudēju.

CV

Izglītība: bakalaura grāds iegūts 1985. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Mehanizācijas fakultātē, profesija: inženieris mehāniķis.

Darba pieredze: pēc augstskolas absolvēšanas sāka strādāt saimniecībā «Virbi» par autogarāžas pārzini. Pēc gada uzsāka pildīt galvenā inženiera pienākumus un šajā amatā strādāja līdz 2013. gadam.

