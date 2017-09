Edgars Zelderis: «Uz Zemes nav citas vietas, kur justos labāk» 26.09.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Šodien, 22. septembrī, aprit tieši 100 dienas kopš 15. jūnija, kad notika pirmā Talsu novada domes sēde ar jaunievēlētajiem deputātiem un domes priekšsēdētāja amatā tika iecelts Edgars Zelderis. Viņš uzskata, ka atrodas īstajā vietā un paveikts līdz šim ir ļoti daudz.

— Kā vērtējat jaunā sasaukuma darbu? Kas, jūsuprāt, ir izdevies?

— Nav šaubu, ka esam uzsākuši strādāt pareizajā virzienā. Var just, ka cilvēki grib pārmaiņas. Joprojām daudz laika tiek veltīts, lai sakārtotu iepriekšējās vadības darba stila sekas. Vispirms bija jāsāk kārtot domes administratīvo darbu, sākot jau ar mazām lietām, piemēram, dokumentāciju, to apriti.

Kā viena no pirmajām lietām, ko paveicām, — samazinājām informatīvā izdevuma «Talsu Novada Ziņas» izdošanas biežumu, jo pašvaldībai nav jāaizraujas ar sevis slavināšanu par budžeta, tātad, iedzīvotāju, naudu. Ietaupījums ir vairāk nekā 20 tūkstoši eiro gadā.

Jaunajā sasaukumā nolēmām piešķirt finansējumu Valdemārpils vidusskolas ēdināšanas bloka remontam, Laucienes pamatskolas filiāles «Durs­upes pamatskola» ēdināšanas telpu remontam, Sabiles aprūpes biedrības «Kalme» apkures sistēmas montāžai, kā arī pēdējais lēmums, ko ilgi izskatījām, bet atbalstījām — Talsu Valsts ģimnāzijas sporta halles grīdas seguma atjaunošanu. Jāsaprot, ka budžets šim gadam bija saplānots jau pērn, tāpēc varam rēķināties tikai ar budžeta atlikumu līdz gada beigām un censties kaut ko ietaupīt. Ļoti lielu izšķiršanos un ievērojamus līdzekļus prasīja lēmums paaugstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu jau no šī mācību gada sākuma, lai arī Ministru kabineta noteikumi to ļauj darīt arī ar nākamā gada 1. janvāri vai nākamā mācību gada sākumu. Būtisks lēmums bija piedalīties projektā «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti», kā ietvaros Sabilē plānots atjaunot pilsētas laukumu, sinagogu un Pedvālē Firksa muižas ēku. Pašvaldības līdzfinansējums šo objektu sakārtošanai būs aptuveni miljons eiro. Vēl būtiska lieta, kas paveikta, — Talsos plānots atjaunot Raiņa ielu. Tai jau bija sagatavots projekts, bet mums radās jautājums — kur ir veloceliņš? Par velobraucējiem nebija padomāts. Nācās veikt izmaiņas. Protams, būs neliels sadārdzinājums, bet uz kopējo izdevumu fona tas nebūs daudz. Ja reiz iela tiek atjaunota, lai tas notiek atbilstoši mūsdienu prasībām.

Kā jau zināms, tiks veikts arī pašvaldības centrālās administrācijas personāla audits, jo ir ļoti būtiski izvērtēt, vai pašvaldība strādā efektīvi. Lielākā daļa darbinieku strādā ļoti labi, ir savas jomas profesionāļi. Gribu kliedēt nelabvēļu baumas, ka šeit kāds tiek medīts. Nenoliedzu, ka esmu prasīgs gan pret sevi, gan darbiniekiem. Ja gribam paveikt ko ievērības cienīgu sava novada labā, tad nevaram atļauties nestrādāt ar pilnu atdevi. Domes darbiniekiem jābūt precīziem un gataviem strādāt. Vairāki cilvēki ir atstājuši darbu pēc pašu gribas, bet nekas nav apstājies, un darbi rit uz priekšu. Visas izmaiņas ir tikai uz labu — pašvaldībā ir vajadzīgi jauni spēki, varoši un enerģiski cilvēki. Šobrīd notiek konkursi uz vakantajām vietām, drīz sāksies intervijas ar pretendentiem. Te neviens netiks ievests «pa sētas durvīm». Bet nav arī tā, ka var pasaukt pa logu un augsti profesionāļi, strādāt gribētāji paši saskries. Speciālisti ir jāmeklē, jāuzrunā, jāiedvesmo un jāļauj saprast, ka viņi šeit netiks ierobežoti un viņiem neliks darīt muļķības. Iedzīvotāji par to ir priecīgi. Šobrīd notiek intensīvas sarunas ar vairākām auditoru kompānijām par auditu, ko plānots veikt SIA «Talsu namsaimnieks». Mums ir jāsaprot, kas tur īsti noticis. Kā redzat, pirmie mēneši ir bijuši ļoti intensīvi.

— Kas, jūsuprāt, jaunajam sasaukumam nav izdevies?

— Domāju, ka šajā īsajā laika periodā esam paveikuši pietiekami daudz. Sākām strādāt tādos apstākļos un vidē, kāda mums tika atstāta. Esam komanda, kas nav tikai formāla koalīcija. Visas izmaiņas ir tikai uz labu. Pašvaldībā ir vajadzīgas jaunas sejas, jauna enerģija un dvesmas. Ir jānāk jauniem cilvēkiem, un tiek darīts viss, lai būtu pārmaiņas, mums atgrieztos iedzīvotāji, un viņi te justos piederīgi. Tas ir viens no mūsu komandas uzdevumiem.

— Kādi ir galvenie problēmjautājumi, pie kā pašlaik strādājat?

— Situācija Sabiles bērnudārzā ir traģiska, burtiski acīs riešas asaras! Biju šokēts! Kā vispār iespējams situāciju novest tik tālu!? Šobrīd tā viennozīmīgi ir prioritāte. Tagad jāsaprot, kādi ir rīcības varianti. Notiek izvērtēšana, lai jautājumu pēc iespējas ātrāk risinātu. Mēs nevaram celt tādas «gaismas pilis» kā, piemēram, tirgu un bibliotēku, tērēt tam neskaitāmus miljonus un nedomāt par mūsu bērniem! Zinu arī par situāciju Vandzenes bērnudārzā, kur joprojām ir malkas apkure, sanitārie mezgli neatbilst prasībām un tā tālāk.

Pārskatām tirgus un bibliotēkas projektus. Pašlaik vēl nav zināms, vai varēsim iesniegt un pieteikties tirgus projekta realizēšanai. Tā ir iepriekšējās vadības rupja neizdarība. Kā viņi varēja samaksāt 90% no līgumā paredzētās summas, proti, vairāk nekā 86 000 eiro par projekta izstrādi, pretī nesaņemot it neko? Iepriekšējā vadība sacīja, ka tirgus projekta realizācija izmaksās aptuveni divus miljonus eiro. Tagad projektētāji teic, ka realitātē tas izmaksātu aptuveni četrus miljonus eiro! Iepriekšējā vadība ar uzņēmumu SIA «Campaign» noslēgusi vairākus līgumus par dažādiem projektiem — ne tikai tirgu, bet arī Dupurkalna estrādi Valdemārpilī, estrādi Tiņģerē un citus objektus, kur ir izpildes termiņu kavēšana!

Arī par bibliotēku bija plašas diskusijas un daudz jautājumu. Kā iepriekšējā vadība varēja noslēgt līgumu par trīs miljoniem eiro, ja lēmums bija par 2,7 miljoniem? Rupja finanšu disciplīnas neievērošana! Mums ir jāizvērtē, vai nauda tiek iztērēta efektīvi. Ja realizēsim šādus projektus, vai varēsim sakārtot bērnudārzus un veikt citas lietas, kas ir ļoti būtiskas? Pašlaik notiek sarunas ar uzņēmēju, kas veiks darbus. Ļoti sīki visu izskatīsim un pārbaudīsim, pirms dosim akceptu. Nevaram paļauties uz iepriekšējās vadības nolemto. Tas notika ļoti ātri un sasteigti pirms vēlēšanām, pretendents konkursā bija tikai viens, kas raisa zināmas šaubas. Šokē arī izmaksas, kas plānotas Dupurkalna estrādei, — 240 tūkstoši eiro! Vai iedzīvotājiem patiešām ir vajadzīga tik dārga estrāde? Nevar tik neadekvāti tērēt iedzīvotāju naudu, kad vajadzību ir tik daudz. Šie ir sava veida «ugunsgrēki», kas mums ir jādzēš.

— Kādas ir jūsu personīgās izjūtas pēc aizvadītajām 100 dienām?

— Neesmu viens, kas te strādā, esam komanda. Pats jūtos ļoti labi un esmu pārliecināts par to, ko daru. Uz Zemes nav citas vietas, kur justos labāk. Šī ir īstā vieta, kur man jābūt — šajā vietā un šajā laikā. Jo vairāk strādāju, jo vairāk ir enerģijas. Pats lēmums piekrist būt par domes priekšsēdētāju bija ļoti jāizvērtē un jāapzinās, ka tā ir milzīga atbildība un prasīs daudz darba.

Domes vadībā esam cilvēki, kas grib strādāt savas dzimtās vietas labā. Ļoti liels atbalsts ir pozitīvie vārdi, ko saņemu no iedzīvotājiem. Viņi uzticas man un domes vadībai, un darīsim visu, lai attaisnotu uz mums liktās cerības.

— Līdz šim koalīcija, kuru veido pārstāvji no sešām partijām, ļoti vienbalsīgi pieņem lēmumus. Vai bijis viegli sastrādāties ar tik daudzu partiju pārstāvjiem, vai bijušas būtiskas domstarpības?

— Mums ir patiesi lieliska komanda, kas konstruktīvi strādā. Šis ir unikāls gadījums, kad tik daudzi pārstāvji vienojušies kopīgam darbam. Mums ir iespēja daudz ko paveikt un sakārtot. Protams, ir diskusijas un viedokļu apmaiņas, bet tikai tādā veidā var nonākt pie labākā rezultāta. Lēmumi jāpieņem, raugoties tikai un vienīgi no iedzīvotāju vajadzību prizmas. Politika, protams, ir politika, bet es darīšu visu, lai komanda strādātu. Kāds jau noteikti liek «sprunguļus», bet man nav laika tam pievērst uzmanību. Ir jāstrādā. Protams, ja kāds politiskais pretinieks uzdrošināsies rīkoties slikti, atbildi noteikti nepalikšu parādā.

— Minējāt, ka daudz laika tiek atvēlēts, lai «dzēstu ugunsgrēkus», kas atstāti no iepriekšējās vadības. Kad plānojat ķerties klāt koalīcijas partiju pirmsvēlēšanu laikā izteikto solījumu izpildei?

— Šobrīd notiek intensīvs darbs pie nākamā gada budžeta plānošanas. Mums tuvākajā laikā jāsaprot, kuras būs tās prioritātes, kuras virzīsim nākamgad, kuras — aiznākamajā gadā. Viena no prioritātēm noteikti ir bērnudārzu sakārtošana. Tie ir mūsu bērni, mūsu nākotne. Jādomā par bērnu laukumiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem. Videi ir jābūt sakārtotai. Nepieciešams attīstīt tūrismu, kas ietver arī deviņu pakalnu koncepcijas pārskatīšanu. Tuvākajā laikā jāizdomā, ko darīsim, piemēram, ar Dendroloģisko parku, Ķēniņkalnu un citām vietām. Jāstrādā pie kultūras attīstības, pasākumiem, tajā skaitā pilsētas svētkiem. Jādomā, ko darīt ar Sabiles tiltu. Jāmudina iedzīvotājus iesaistīties māju energoefektivitātes veicināšanā, jo mūsu novadā ir ļoti maz nosiltinātu daudzdzīvokļu māju. Liela neskaidrība ir par siltumapgādi. Šobrīd domē man neviens nevar pateikt, kas ar to notiek. Ir noslēgts līgums ar SIA «Talsu Bio—Enerģija», bet skaidrības par detaļām nav. Jāapzina situācija, vai ir kaut kas maināms, uzlabojams, jo tas galu galā skar ļoti lielu iedzīvotāju daļu. Jādomā par infrastruktūru novadā kopumā, cenšoties saprast, ko varam paveikt. Būtiski apzināt un uzlabot sadarbību ar uzņēmējiem, lai saprastu, ko varam darīt, lai to veicinātu. Tikai kopīgi strādājot, var panākt rezultātu. Plānots arī uzlabot skolu infrastruktūru, kur tiks piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Esam nolēmuši, ka kultūras, sporta un tūrisma centra vairs nebūs. Tas ir pilnīgi nevajadzīgs, lieku birokrātiju radošs aparāts. Tā vietā tiks izveidotas atsevišķas par kultūru un sportu atbildīgas struktūrvienības. Uzlabosim pašvaldības digitālos kanālus: pašvaldības sociālos kontus, mājaslapu un televīziju. Jāuzlabo arī apmeklētāju centra darba kvalitāte. Tiks veidota darba grupa, kas mērķtiecīgi meklēs iespējas hokeja halles izveidei. Viss ir tikai sākuma stadijā. Notiek diskusijas arī par peldbaseina būvniecību, kā šo ideju būtu iespējams realizēt. Esmu par to, ka tas ir jādara, bet pirms tam rūpīgi jāizvērtē, neaizmirstot par citām vajadzībām un finansiālajām iespējām. Negribu skriet notikumiem pa priekšu — darāmā ir ļoti daudz, bet viss ir iespējams. Mēs dzīvojam vienā no skaistākajiem Latvijas novadiem, mums ir, par ko lepoties.

Pievienotie attēli

Komentāri