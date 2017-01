Dzīvoklītis meža vidū. Vandzene par trīs iedzīvotājiem bagātāka 18.01.2017

Vandzenes pagasta «Mežāres» atrodas ciešā mežu apskāvienā. Šeit nav jāuztraucas, ka katru darbību vēro sveši acu pāri. Arī aizkari drīzāk pilda dekoratīvu funkciju. Vienīgās radībiņas, kuras mēdz pastaigāties pa dārzu bez īpaša uzaicinājuma, ir stirnas, sniegā nokritušos ābolus meklējot. Viensētas burvība vienmēr vilinājusi mājas saimniekus — Annu Jaunslavieti un Andri Dūzenu.

Kopā viņi ir pieci: sētā mūs sagaida Anna un suns Pipars, bet kaķis, distanci ievērojot, sasveicinās pa gabalu. Caur virtuves logu ciemiņiem smaida mazas mīlīgas sejiņas īpašnieks Miķelītis, kuru rokās tur tētis Andris.

«Mežāres» viņi iegādājušies pirms diviem gadiem. Iepriekš tur dzīvojusi kāda sieviete, kuras māja nodegusi. Tās vietā uzcelta maza vasarnīca. To pielāgojot, tagad apdzīvo jaunā ģimene. Anna atceras, ka, braucot apskatīt īpašumu, laiks bijis ļoti drēgns un pelēcīgs, taču vieta uzreiz iepatikusies. Tā arvien biežāk un biežāk radies iemesls, lai dotos uz «Mežārēm», līdz viņi pārcēlušies pavisam.

Andrim un Annai dzīve laukos nav sveša. Abi uzauguši, baudot privātmājas priekšrocības un arī darbus.

Draugi un radi nav pauduši pārsteigumu par pāra izvēli. «Esam izbaudījuši lielāku un mazāku pilsētu dzīvi, dzīvojuši arī Kanādā. Sapratām, ka pienācis laiks nobāzēties. Pārcelšanās uz laukiem bija pašsaprotama, lai gan mēs smejamies, ka mums ir mazs dzīvoklītis meža vidū. Nenovērtējama ir izjūta, ka, izejot ārā, mums pašiem ir sava vide,» stāsta Anna.

Darbu saraksts

Ar laiku līdzās pagaidu mājiņai taps īstās «Mežāres». Anna prāto, ka tā varētu būt pārvesta guļbūve. Latgales pusē tādu ir daudz vairāk nekā Kurzemē, taču transporta izmaksas nav mazas. «Idejas mums ir mainījušās vairākkārt. Šeit ir jāpadzīvo, jāizjūt vieta. Tam sekos skaidrība par to, kā šeit visam jābūt. Man ir ainavu arhitekta izglītība, taču pašlaik apzaļumošanas plānošanai vēl neķeros klāt. Priekšā daudzi citi vides sakārtošanas darbi,» skaidro Anna. Viens no tiem ir meliorācijas projekts. Zeme ap māju rudenī un pavasarī ir ļoti slapja. Darbu saraksts nav īss. Vecais pagrabs nav izmantojams, jo tajā krājas ūdens. Andris stāsta, ka jaunu pagrabu nāksies būvēt virs zemes un apbērt ar zemi. Plānots uzcelt arī pirtiņu, kurā atgūt spēkus pēc darba nedēļas.

Andris strādā mērniecības uzņēmumā, kas sadarbojas ar Kanādu. Darba specifika ļauj strādāt no mājām, tāpat kā Annai, kura, lai neierūsētu, pāris stundu dienā Miķelīša pieskatīšanu uztic Andrim.

30 kvadrātmetros satilpst virtuve, vannasistaba, guļamistaba un, kā Anna saka, — visa kā istaba (darbistabas, bērnistabas un viesistabas apvienojums).

Omulīgajam Miķelītim ir tikai gadiņš, un viņš labprāt izzina pasauli sev apkārt. Strādāt telpā ar mazu bērniņu ir milzīgs pacietības treniņš, tādēļ Andris prāto, ka pirtiņā viņam noteikti būs darbistaba. «Kad būs jāsper šie trīs soļi līdz darbistabai pirtiņā, varēšu teikt, ka eju uz darbu,» smejas Andris.

Apkārtējo atbalstīti

Drīz vien pēc «Mežāru» iegādāšanās viņus apciemojusi Vandzenes pagasta pārvaldniece. Mājas piebraucamais ceļš tūlīt ierakstīts no sniega atbrīvojamo ceļu sarakstā, un par neizbraucamiem apstākļiem nav jāsūdzas. «Pagasta pārvaldniece ik pa brīdim piebrauc arī tāpat, apjautājas, kā mums klājas. Ļoti patīkami, ka esam šeit gaidīti!» stāsta Andris. Mājas saimniekiem paveicies arī ar kaimiņiem. Viņi neslēpj savu prieku, ka tepat līdzās dzīvot izlēmusi jauna ģimene.

Bez tuvāko palīdzības būtu grūti. Vecāki un draugi palīdzējuši, kā vien spējuši. Piemēram, vasarā kopā ar draugiem izrakta jauna aka. Uzbūvēts malkas šķūnis — darbnīca. «Organizējam talkas. Ar apkārtējo atbalstu visu var izdarīt. Cilvēki daudz čīkst, ka valsts nepalīdz, bet mēs varam savstarpēji cits citam ļoti daudz palīdzēt. Tā ir milzīga vērtība,» bilst Anna.

Kad īpašuma iegāde bijusi tikai domu līmenī, rēķināts, cik viss varētu izmaksāt, kāds variants būtu izdevīgāks. «Jo tuvāk nonāku mājas celtniecībai, jo tālāk tas šķiet. Ja tas jādara pašam, vajag brīvo laiku, kura pašlaik nav. Protams, arī līdzekļus. Ir dzirdēti neskaitāmi stāsti, ka māja celta 20 gadus, šķiet, ka tas varētu būt mūsu variants,» prāto Andris. «Mana mamma reiz teica, ka nevajag uzkraut sev pārāk daudz darbu. Ko nevarēsiet izdarīt šogad, izdarīsiet nākamgad. Citādi draud izdegšana un pazudīs prieks,» bilst Anna. Jaunā ģimene neslēpj, ka brīžiem aizbraucot pie draugiem pilsētā, šķiet, ka dzīvošana dzīvoklī ir daudz vienkāršāka. Izpaliek jautājumi, par kuriem ik dienu jādomā, dzīvojot privātmājā. Šīs domas pagaist, iebraucot pašiem savā sētā. Tur dīķītis, kas gaida savu atdzimšanu. Līdzās ābeles, plūmes un ķirši, kas bagātīgi aplaimo ar ražu. Jā, bietēm lapas nograuzušas stirnas, bet, cik jauki, ka, paskatoties ārā pa logu, pretī mierīga ainava, nevis mašīnu radītais troksnis un asfalta kārta. «Šeit ir miers,» bilst Andris.

