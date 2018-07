«Dzīvoju tā, lai nebūtu garlaicīgi» 18.07.2018

Talsenieks Andris Leja ar orientēšanās sportu saslima tehnikuma laikā, un viņš ir pārliecināts — tas ir uz mūžu. Viņš darbojas orientēšanās klubā «Ziemeļkurzeme», Talsu novada bērnu un jauniešu centrā vada orientēšanās pulciņu, organizē sacensības, piedalās maratonos un ultramaratonos, kā arī realizē sevi radoši. Gada sākumā Andris saņēma balvu «Entuziasts sportā 2017». Viņš smejas, ka tādu brīžu, kad tarakāni viņa galvā stāvot aplaudē, ir diezgan daudz, bet tas palīdz nezaudēt bērnu sevī un atrasties nepārtrauktā kustībā.

Sarunas sākumā Andris mani atkārtoti brīdina, ka viņš ir tipisks kurzemnieks un ar runāšanu ir uz «jūs». Neskatoties uz sākotnējām izjūtām, viņa stāsts drīz vien iegūst piesātinātas nokrāsas un to caurvij bērnišķi patiess prieks par to, ka izdevies sekot saviem sapņiem.

Andris dzīvo Laidzē,

bet bērnību viņš aizvadīja Talsos. Andris sevi sauc par dzimtās vietas patriotu un par Talsiem ir gatavs stāvēt un krist. «Uzaugu tā saucamajā lauktehnikā, kas bija republika republikā. Mums bija savi likumi, un visi cits citu pazina. Ja tu izdarīji blēņas, tajā pašā vakarā visi, ieskaitot vecākus, to jau zināja,» stāsta Andris.

Viņš ir dzimis strādnieku ģimenē: mamma strādāja ēdnīcā, savukārt tētis bija metinātājs — cilvēks ar zelta rokām. No tēva Andris mantojis vēmi nepārtraukti darboties un radīt kaut ko paliekošu. Arī pēc izskata viņš ir līdzīgāks tēvam — dzimtā iespējams novērot kalsnumu, kas iet cauri paaudzēm. Mazotnē vairāk laika Andris pavadīja kopā ar mammu, jo tēvam bija daudz darba, taču bieži vien viņš devās pie tēva un piedalījās darba procesā. Agrāk pusaudža intereses atšķīrās, tāpēc neizdevās iemācīties tik daudz, cik gribētos, bet gadu gaitā apgūtais viņam dzīvē lieti noderējis.

Andrim ir arī septiņus gadus jaunāks brālis. «Kad viņš parādījās, likās, ka esmu baigi lielais džeks. Septiņi gadi likās daudz, bet, laikam ejot, starpība izlīdzinājās. Abi esam dāsni apveltīti ar kurzemnieku mazrunīgumu, tādēļ, skatoties no malas, liekas, ka vienmēr esam sastrīdējušies.

Mūsu ikdiena kā jau padomju laika bērniem bija diezgan bezrūpīga. Vasaras pavadīju Sabilē pie vecmāmiņas, skraidīju pa sētu, braucu ar riteņiem, mopēdiem un aizrāvos ar tehniskām lietām. Vecākus klausīju, bet bija arī dažādas blēņas. Lauktehnikā notika ražošana, un mēs, bērni, dažkārt ieklīdām teritorijā, kur nedrīkstēja iet. Tā kā tēvs bija metinātājs, dažreiz man izdevās tikt pie karbīda. Izdarot nelielas manipulācijas, radās sprādzienbīstams maisījums. Vecāki strādāja, mēs savā vaļā dzīvojāmies pa sētu, bet nekas slikts nenotika. Kā redzams, var izdzīvot arī bez Eiropas normām,» teic Andris.

Līdz 8. klasei viņš mācījās

Talsu 1. vidusskolā (tagad — Talsu Valsts ģimnāzijā). Mācībās jaunietim gāja labi — diezgan ilgi viņš bija teicamnieks. To lielā mērā ietekmēja vecāki, kuri šajā jomā bija stingri. Pavisam cits stāsts ir par leģendāro «b» klasi, kas iedzina bailēs lielāko daļu ģimnāzijas skolotāju un ko savaldīt varēja tikai viens cilvēks — klases audzinātāja Alīda Kūpele. Tā kā stundās klasei jaunos skolotājus patika izvest no pacietības, viņai pensijas gados nācās atgriezties.

Andra mīļākais mācību priekšmets skolas gados bija zīmēšana, ko pasniedza leģendārais mākslinieks Fricis Makstnieks. Viņa devums bija neatsverams. Mākslinieks ievadīja jaunieti mākslas virzienā un atbalstīja viņu pirmajās zīmēšanas olimpiādēs. Interesanti, ka ar sportu līdz 8. klasei Andris bija uz «jūs». Tas mainījās brīdī, kad sporta skolotājs Georgs Lukjanovičs atklāti pateica, ko domā par jaunieti, kas nevar pat pāris reizes pievilkties. «Šodien es viņam par šo atklātību saku lielu paldies. Man patika sports, bet īpaši ar to neaizrāvos. Skolas laikā mans vaļasprieks bija mopēdi. Kartodromā katru nedēļu notika sacensības, pa vakariem remontēju mopēdu, un brīvais laiks pagāja šķūnīti pie dzelžiem,» skaidro Andris.

Pēc pamatskolas absolvēšanas viņš sāka mācīties Laidzes tehnikumā, kur atkal nonāca grūti savaldāmā grupā. Šoreiz talkā nāca kursa audzinātājs Ilmārs Pikmeisters. Pateicoties sporta skolotājiem, treneriem un apkārtējai videi, notika lūzums attiecībā uz sportu. Andris pieļauj iespēju, ka tas notika krasās vides maiņas dēļ. Pamatskolā viņš neapmeklēja nevienu pulciņu, taču, kad nokļuva tehnikumā, sāka nodarboties ar visu iespējamo. Lielu paldies Andris vēlas teikt savam rasēšanas skolotājam Viesturam Brālītim, kurš viņam iemācīja mīlēt rasēšanu. Tehnikuma laikā tas bija viņa mīļākais mācību priekšmets, līdz ar to augstskolā tas grūtības nesagādāja. Tāpat viņš jaunietim parādīja, kas ir orientēšanās sports. Tajā brīdī Andris uz mūžu saslima ar šo sporta veidu.

«Tehnikumā bija paziņojums par braucienu uz orientēšanās sacensībām, ko organizēja Viesturs Brālītis. Pirmajā reizē viņš iedeva karti un ļoti ātri parādīja, kur ir ceļš un kur mežs. Tad sākās izdzīvošana. Pat nezinu, kā pirmajā reizē iznācu no meža, man ļoti ilgi neizdevās pievarēt distanci, tomēr manī bija spīts, ka tas ir jāizdara,» atklāj sportists.

Studiju gados Latvijas Lauksaimniecības universitātē

orientēšanās sportu nācās nolikt malā, jo visa uzmanība tika veltīta mācībām. Veselības un brīvā laika aizpildīšanas dēļ Andris turpināja nodarboties ar sportu, bet vairs ne tik intensīvi. Uzsākot studijas, tehnikuma absolventi, noliekot pāris eksāmenu, varēja iestāties uzreiz otrajā kursā, līdz ar to Andrim piecu gadu vietā augstskolā bija jāpavada četri.

Viņš izmācījās par mašīnbūves inženieri un drīz vien nokļuva firmā «Talsu tehnika», kur strādā vēl joprojām. Tā kā firma nav pārāk liela, viņš atbild arī par to, lai datori strādātu. «Mūsu kursā visiem čaļiem bija zināma pieredze, visi dzīvē bija redzējuši traktoru un turējuši rokā dzelzi, taču esmu viens no retajiem, kurš strādā savā profesijā. Izskatīju darba iespējas arī Rīgā, bet man nepatīk lielas pilsētas. Vienmēr esmu vēlējies atgriezties Talsos. Augstskolā uzvarēju valodas zināšanu konkursā, un man piedāvāja prakses iespējas Amerikā. Gandrīz gadu dzīvoju Amerikā — darbojos fermā, slaucu govis, braucu ar traktoru, bet beigās nevarēju sagaidīt datumu, kad braukšu mājās. Latvija bija tikko atguvusi neatkarību, un kultūršoks bija diezgan liels, līdz ar to guvu neatņemamu dzīves pieredzi. Esot Amerikā, sapratu, ka negribu dzīvot nekur citur kā tikai Latvijā. Man ir svarīgi būt kopā ar ģimeni, tuvajiem cilvēkiem un runāt latviski. Draugi, ģimene, dzimtā pilsēta — tas viss velk atpakaļ,» iespaidos dalās Andris.

Beidzot augstskolu, viņš izlēma noskriet maratonu. Sākotnēji tas likās par grūtu, tomēr nu Andris tos skrien jau vairākus gadus. Sportists ir pieveicis 19 maratonus, un šogad cer pieveikt 20. Reizi gadā viņš skrien arī ultramaratonu, tradicionāli sezonu noslēdzot Siguldā, kur mēro 85 kilometrus. «Maratons — tie ir svētki. Kad esmu pie starta līnijas, mani pārņem laimes izjūta. Zinu, ka esmu izdarījis maksimālo un šī ir algas diena. Maratons ir jāciena, bet no tā nedrīkst baidīties. Visgrūtākais ir treniņu process pusgada garumā. Brīvdienās obligāts ir garais skrējiens, kas var ievilkties līdz pat trim stundām. Brīdis uz starta un laiks distancē ir emocionāli pārbagāts. Tā ir meditācija, laiks ar sevi. Kad skrienu, aizmirstu par visām problēmām un darbiem. Protams, vēlos sevi pierādīt un iziet no komforta zonas. Tas mani valdzina. Apkārtējie smejas, ka man ir divi agregātstāvokļi — skriet un strādāt,» atzīst sportists.

Talsu novada bērnu un jauniešu

centrā Andris vada orientēšanās pulciņu un jau vairākus gadus ar šo vaļasprieku cenšas aizraut apkārtējos. Lai arī sporta veids ir skarbs un sacensības notiek neatkarīgi no laikapstākļiem, jauniešiem tas netraucē. Cilvēki, kuri ar šo sporta veidu aizraujas pirmo reizi, iemīl to uz mūžu.

Andris ir orientēšanās kluba «Ziemeļkurzeme» biedrs, viņš organizē skrējienu «Apskrien Latviju», orientēšanās sacensības «Iepazīsti Talsus», un ir ielicis savu artavu arī pasaules čempionātā orientēšanās sportā, kas augusta sākumā notiks Latvijā. «Vēlos sniegt cilvēkiem piedzīvojumu garšu un prieka izjūtu, ko iespējams gūt distancē. Esmu palīdzējis organizēt arī pasaules čempionātu rogainingā, kas ir orientēšanās īpaši garā distancē. Lepojos, ka man bija iespēja piedalīties šī pasākuma vizuālā tēla veidošanā. Manis veidotās medaļas tagad ir atradušas īpašniekus visā pasaulē.

Strādāju arī Talsu tautas namā, kur mans amata nosaukums ir «mākslinieks noformētājs», taču es sevi nekad neesmu uzskatījis par mākslinieku, tāpēc e-pastā parakstos kā daiļkrāsotājs. Spēja vizualizēt karti orientēšanās sportā nenāk par ļaunu, bet visu var iemācīties. Kļūdas ir neizbēgamas, bet process — aizraujošs. Katru reizi, kad dodos distancē, meklēju kontrolpunktus, kas pēc idejas ir apslēptā manta. Orientēšanās ir kā dārgumu meklēšana. Katra distance ir piedzīvojums, un nekad nezini, kas tevi sagaida. Tas mani šajā sporta veidā saista.

Agrāk aizrāvos arī ar fotografēšanu, taču nu tam vairs nepietiek laika. Man ir fotogrāfiju sērija par Talsiem, kas beidzās ar personālizstādi. Man patīk pilsēta agros rītos, kad saules un ēnu iespaidā tā liekas pavisam citādāka, bet paskriet gan no rītiem nevaru, organisms pretojas. Pārsvarā skrienu pusdienas laikā, kad darbā ir pārtraukums. Ja sanāk, skrienu arī vakarā. Kad tuvojas maratons, treniņu apjoms ir liels. Tas ir nopietns darbs. Mana filozofija ir tāda, ka maratonu var noskriet jebkurš vesels cilvēks. Treniņi vajadzīgi tāpēc, lai sagatavotu organismu slodzei un lai maratons nebūtu pēdējā atrakcija dzīvē, un pēc tam nebūtu nepatīkamu blakusparādību,» uzsver Andris.

Liels palīgs ikdienā

Andrim ir sieva Sanita, ar kuru viņš iepazinās, augstskolā spēlējot teātri. «Bez sievas mans dzīves ritms nebūtu tāds kā šobrīd. Maratonisti parasti saka: pēc 30. kilometra ir siena, kurā ieskrienot paliek ļoti grūti. Nezinu, kas tajā brīdī bija par sitienu, bet, kad ieraudzīju savu sievu, sapratu, ka šis cilvēks man ir īstais. Mācījāmies Jelgavā, studiju gados tikāmies, beidzām skolu, apprecējāmies un aizgājām dzīvot uz Laidzi. Ilgi nebija jāgaida, kad mums piedzima dēls Ojārs. Jāsaka liels paldies, ka ģimene piecieš mani un manus hobijus. Es gan iespēju robežās esmu viņus tajos ievilcis. Orientēšanās ir iemesls, lai kaut kur visi kopā aizbrauktu.

Neskatoties uz to, ka esmu mierīgs cilvēks, dzīvoju dzīvi tā, lai nebūtu garlaicīgi. Cenšos nezaudēt bērnu sevī un neapstāties, bet visu laiku apgūt ko jaunu, lai dzīve būtu interesanta. Lai arī esmu darījis lietas, ar kurām nelepojos, galvenais, lai nebūtu jānožēlo tas, ko neesmu izdarījis,» ir pārliecināts Andris.

