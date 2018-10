Dzīve, ko caurvijis sports 16.10.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Pēc sarunas ar treneri Maigoni Pūliņu, kurš 92 gadu vecumā nav zaudējis cīņassparu, apjaušu, cik daudz cilvēka mūžā spēj dot sports. Ierodoties Melnsilā, treneris ar sev raksturīgo entuziasmu steidz izrādīt dārzu. «Te aug zemenes, te metu šķēpu, te grūžu lodi un te ir paralona maiss, ko izmantoju augstlēkšanā, bet tur tālāk ir lodes grūšanas sektors,» norādot uz brīvu placīti starp paša rokām būvēto pirtiņu un iekoptajām dāliju dobēm, stāsta Maigonis. Vasarā treneris uzturas dzimtajā Melnsilā, kur cenšas apdarīt lauku darbus, bet rudenī dodas uz Rīgu, kur divreiz nedēļā apmeklē sporta manēžu.

Maigonis ir pieckārtējs valsts čempions desmitcīņā, četrkārtējs Latvijas PSR rekordists desmitcīņā un vairākkārtējs Latvijas čempionātu godalgoto vietu ieguvējs desmitcīņā, kārtslēkšanā, barjerskriešanā un stafetē. Viņš ir izaudzinājis virkni Latvijas labāko desmitcīņnieku, devis Latvijas bobslejam Jāni Skrastiņu un Rihardu Kotānu, kā arī palīdzējis izaudzināt olimpisko čempionu Daini Kūlu. Maigoņa kādreizējais audzēknis Ronalds Arājs labojis valsts rekordu 100 metru skrējienā, un Natālija Čakova kļuvusi par Latvijas čempioni augstlēkšanā. 2015. gadā Latvijas Vieglatlētikas savienības gada noslēguma pasākumā viņš saņēmis apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā. Šobrīd Maigonis piedalās veterānu mačos un ir apņēmības pilns kustēties tik ilgi, cik vien veselība atļaus.

Par savu dzimto vietu

Maigonis sauc «Vecmeistaru» mājas Melnsilā. Tā kā viņa mammai bija veselības problēmas, no 1930. līdz 1935. gadam ģimene dzīvoja Rīgā. Treneris vēl aizvien atceras apvērsumu, ko naktī no 1934. gada 15. maija uz 16. maiju veica Ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Tajā rītā viņš devās līdzi mammai uz Matīsa tirgu, kur viņiem jaunumus paziņoja policists.

1936. gadā ģimene atgriezās Melnsilā un 1937. gadā sāka celt māju. To izdevās uzbūvēt vienas vasaras laikā, taču drīz vien sākās karš. Maigoņa tēvs no Liverpūles uz Lisabonu vadāja ogles un, sākoties karam, pazuda bez vēsts. 1944. gada rudenī ģimenei radās iespēja aizbraukt no Latvijas. «Kaimiņš brauca uz Gotlandi, bet mēs nezinājām, kas ar tēvu noticis. Sēdējām un domājām — braukt vai nebraukt. Nolēmām, ka paliksim. 1947. gadā tēvs mums atsūtīja vēstuli, kurā informēja, ka dzīvo un strādā Oksfordā, bet drošības dēļ turpmāka komunikācija nav iespējama,» atceras Maigonis.

1944. gada rudenī vācieši pie jūras veidoja aizsardzības līniju un ģimene bija spiesta doties prom. Viņi apmetās «Jaunbužu» mājās netālu no Dundagas. Pa to laiku vācieši Melnsilā taisīja bunkurus un izdemolēja vairākas mājas. «Melnsilā bija kāds vīrietis, kurš tirgojās ar kokmateriāliem. Tā kā naudas viņam netrūka, viņš uzcēla ļoti skaistu māju ar podiņu krāsnīm, taču vācietis visu izjauca un uztaisīja štābu. Turpat netālu bija lielgabali un munīcija. Jūrnieki staigāja dzerdami un pēc atgriešanās atļāva arī mums, puikām, šaut ar lielgabalu.

Dienā, kad sākās karš,

Melnsilā notika sporta sacensības — vieglatlētika, volejbols, basketbols, riteņbraukšana un citi sporta veidi. Bija sabraukuši sportisti no Dundagas un apkārtējiem ciemiem. Vakarā meitenes izcepa tortes, notika apbalvošana un uzzinājām, ka sācies karš. Dalībnieki runāja par to, ka būs jāiet karot pret vāciešiem. Pagāja trīs četras dienas, un vācietis jau bija Rīgā. Pēc mēneša kuģa konvojs uz Rīgu veda kravu un sākās kaujas. Konvojs brauca samērā tuvu krastam. Atceros, ka mamma bija izcepusi pīrāgus, sākās šaušana, mēs ar brāli sabāzām kabatās pīrāgus un skrējām pa taisno uz jūru. Aizskrējām uz pludmali, skatījāmies — viena lidmašīna pagriežas un tai kaut kas pazib pie astes. Es brālim teicu — laikam bumbas izsvieda ārā. Pēkšņi parādījās dūmu mākonis un apmēram 300 metrus no mums jūrā uzsprāga trīs bumbas. Es, protams, nogūlos gar zemi, bet brālis stāvēja un skatījās. Pēc tam lidmašīna pagriezās un nosēdās purvā. 1944. gadā vācietis taisīja aizsardzības zonu, ēdām pusdienas un dzirdējām, kā svilpo lodes. Tas ir tas, ko atceramies no kara laikiem,» stāsta treneris.

1945. gada rudenī viņš tika iesaukts krievu armijā, kur dienēja latviešu goda divīzijā. Tā kā visi virsnieki bija latvieši, viņš ar apkārtējiem runāja latviski. Piecus gadus Maigonis nodienēja armijā un 1950. gada pavasarī atgriezās mājās. Pēc atgriešanās viņam tika piedāvāta iespēja kļūt par zvejnieku, bet jaunietim tuvāka bija sportošana, ar ko melnsilnieki nodarbojās jau kopš bērnības. Melnsilā par sporta dzīvi atbildēja Leonards Landmanis, kurš tika vairākkārt notiesāts un izsūtīts, bet pēc atgriešanās uzcēla māju Rojā. Tolaik Maigonis nodarbojās ar visiem sporta veidiem, sākot no vieglatlētikas līdz pat ātrslidošanai. 1943. gadā Ventspils apriņķa meistarsacīkstēs 1500 metru slidojumā viņš ieguva 2. vietu.

Arī ar brāli, kurš bija divus ar pusi gadus jaunāks, Maigoni vienoja sports. «Brīvstundās spēlējām laptu, tenisa bumbiņas mums nebija, tāpēc izmantojām parasto bumbiņu. Kara laikā, kā no rīta ar kailām kājām izskrēja ārā, tā skraidījām visu dienu. Izveidojām lokus un bultas, savācām kompāniju, norunājām, ka notiek kauja un šausim ar bultu tikai pa kājām. Tā mēs ņēmāmies. Bija interesanti, līdz vienam trāpīja pa pieri, ar to pietika.

Jauniešu tajā laikā bija daudz. Vakaros pulcējāmies, spēlējām galda tenisu, šahu, dambreti un citas spēles. Kopā darījām visādas blēņas. Mācoties Mazirbē, gājām uz veikalu pirkt mazo šņabja pudelīti, bet veikalniece mūs nosūdzēja direktoram. Atceros, ka bija liela sapulce un mūs izsauca priekšā. Domājām, ka kaut ko labu pateiks, bet nē — nokaunināja,» smejas Maigonis.

Pēc atgriešanās no armijas

viņš noraidīja piedāvājumu kļūt par zvejnieku un sāka strādāt remontceltniecības kantorī par namdari, pēc tam par instruktoru Dundagā, bet 1951. gadā, kad tika nodibināta sporta biedrība «Vārpa», — par tās priekšsēdētāju. 1954. gadā mazais Dundagas rajons uzvarēja «Vārpas» sporta spēlēs Valmierā. Komanda bija pirmā volejbolā (gan vīriešiem, gan sievietēm), vieglatlētikā un līdz ar to arī kopvērtējumā. Maigonis smejas, ka lielie rajoni nebija atmodušies un neslēpa pārsteigumu par Dundagas rajona uzvaru. 1955. gadā, atgriežoties no treniņnometnes Kaukāzā, viņš uzzināja, ka rajons ir likvidēts. Dundagas rajonu pievienoja Talsiem, un vienu gadu Maigonis startēja Talsu rajona sastāvā, bet jau rudenī viņu aicināja strādāt par treneri Valmierā. Tā kā tur piedāvāja daudz lielāku algu, viņš pieņēma piedāvājumu un Valmierā nostrādāja piecus gadus.

Pēc tam dzīves vēji Maigoni aizveda uz Rīgu, kur tika atvērta treneru skola. Iepriekš viņš mācījās Melnsila pamatskolā un Mazirbes vidusskolā, bet tajā laikā daudzus izsūtīja, līdz ar to mācības nenotika pilnvērtīgi. Beidzot treneru skolu, viņš iestājās Fiziskās kultūras institūtā un paralēli strādāja par stadiona direktoru. Uzzinot, ka tiek meklēts stadiona meistars un direktors, viņš devās pie vieglatlētikas katedras vadītāja, lai pieteiktos par meistaru. Ieraugot savu bijušo audzēkni, katedras vadītājs teica — tu būsi direktors. Tā Maigonis sāka strādāt par direktoru un trenēt komandu, kas galvenokārt sastāvēja no ugunsdzēsējiem. Vēlāk Maigonis saņēma uzaicinājumu doties uz Ventspili, kur viņam tika piešķirts divistabu dzīvoklis. Ventspilī viņš nostrādāja no 1962. līdz 1973. gadam, iepazinās ar savu otro sievu un pēc laika atkal devās uz Rīgu, kur sāka trenēt daudzcīņniekus. No 15 cilvēkiem, kurus viņš trenēja, astoņi bija sporta meistari, bet pārējie — meistara kandidāti. 1960. gadā lielākā daļa sāka trenēties pie slavenā kamaniņu braucēja Rolanda Upatnieka. Dundagā un Valmierā Maigonis nostrādāja piecus gadus, bet Ventspilī — 12 gadus.

2000. gadā viņš pārstāja

strādāt par treneri, aizgāja pensijā un sāka startēt veterānu mačos. Savā vecuma grupā viņš parasti izcīna 1. vai 2. vietu. Maigoņa lielākais konkurents ir talsenieks Kārlis Reimanis. «Parasti bija tā, ka ziemā es viņam iekabināju, vasarā — viņš man. Šogad man palika 92 gadi un uzvarēju četros sporta veidos — lodes grūšanā, diska mešanā, šķēpa mešanā un augstlēkšanā. Protams, rezultāti nav tādi, kā gribētos. Vēl pagājušajā gadā no rītiem regulāri skrēju uz jūru. Aizskrēju, pavingroju un skrēju atpakaļ. Šogad pirmo reizi neskrēju. Aiziet varu, bet noskriet ne. Sāp celis un mugura, krakšķ plecs, bet jākustas, kamēr var.

Jaunībā ar kārti lecu 3,8 metru augstumā. Man patika visas disciplīnas. Atceros, ka 1954. gadā, kad pirmo reizi kļuvu par republikas čempionu, Zigurds Pakalns man bija krietnu gabalu priekšā. Viņš 1500 metrus varēja noskriet piecās minūtēs, es — četrās ar pusi, līdz ar to atguvu pārsvaru. Parasti viss izšķīrās 1500 metru skrējienā. Mani audzēkņi ir skrējuši vēl labāk. Domāju, ka biju izpalīdzīgs treneris — mums bija diezgan liela demokrātija. Daudzcīņa ir interesanta, bet diemžēl mums republikā vairs nav daudzcīņnieku,» norāda Maigonis.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri