Dzimtene ir šeit, bet mājas jau citur 07.09.2016

Daigas Šenbergas dzīve ir apgriezusies uz riņķi. Liktenis vai nejaušība, ka tā ir noticis? Vienam, lūk, dzīvē viss iet kā pa taisni nospraustu līniju, citam — pagriezieni ne pa jokam.

Sen nebijām tikušās

Daigu zinu kopš viņas piedzimšanas, vien pāris nedēļu vecu. Kad 1969. gada 1. martā sāku strādāt «Padomju Karogā», redakcijas grāmatvede Vita Šenberga jau sēdēja kabinetā pie sava rakstāmgalda. Daiga bija nākusi pasaulē 11. februārī. Taču kāda runa varēja būt par mammai pienākošos pēcdzemdību atvaļinājumu, ja ikmēneša otrais datums toreiz redakcijā bija algas diena, pirms kuras grāmatvedei visvairāk darba, īpaši žurnālistu honorāru rēķināšanā. Situāciju glāba mašīnrakstītāja Anniņa, kura, kamēr Vita skaitīja algas, pa vaļasbrīžiem skrēja uzmest aci un nomainīt autiņus zīdainītim. Tā ka ar Daigu pazīstamas esam no ratiņu laikiem, kad manam Mārčukam arī bija četri mēneši.

Sagadījās, ka drīz jau dzīvojām kaimiņmājās abpus Lielajai ielai (toreiz gan tai bija J. Gagarina vārds). Vēlāk — 1. bērnudārzs (bet tobrīd taču tikai viens vienīgs bērnudārzs Talsos bija), 2. vidusskola (arī tā bija tikko pirms gada uzcelta), — tāds, lūk, šurpu turpu staigājot, bija mūsu kopējo gaitu sākums. Arī pēc tam kaut kādas paralēles jau visu mūžu bijušas. Priecīgi brīži, ko toreiz varbūt nemaz neapjautām, sāpīgi triecieni, kas it kā satuvināja no jauna, pārsteiguma momenti. Atceros, kā Daiga starodama ieskrēja redakcijā, lai pavēstītu, ka uzņemta budžeta grupā vienlaikus trijās Latvijas Universitātes fakultātēs. Un viņai bija jau trīsdesmit. Iestājeksāmenus tik spoži bija nolikusi, acīmredzot jau ar savu dzīves pieredzi. Un pēc vairāku gadu pauzes — atkal pārsteidzoša vēsts, — Daiga devusies uz Ameriku.

Tagad nu viņa ir atbraukusi ciemos

Jautāju, ko viņa jaunu redz, pēc tik ilga laika atkal būdama Talsos, un attopu, ka šī standarta frāze varbūt ir nevietā, jo gadu garums dažādās vecuma grupās mēdz būt ļoti atšķirīgs. Piemēram, man nupat 1. septembrī aizritējušie deviņi gadi pensijā šķiet pilnīgi nereāli, un es, nudien, pie labākās gribas nevarētu uzreiz atbildēt, kādas izmaiņas pa šo laiku notikušas Talsos. Daiga projām bijusi tikai nedaudz vairāk — desmitarpus gadu, un arī sākumā apmulst. Saruna notiek, kad viņa Latvijā pavadījusi jau mēnesi un savas kādreizējās dzīvesvietas — Rīgu, Tukumu un Talsus — ir krustu šķērsu izbizojusi, un acis jau ar visu apradušas. Apdomājusies sāk uzskaitīt. Patīkot skaistie apļi ar puķudobēm krustojumos, gludais bruģis uz ielām un ietvēm, itin viss jau kļuvis daudz sakoptāks. Bet, kad aiz tik pazīstamās vecā pasta ēkas, kur kādreiz mamma strādājusi un tagad ir «Baložu pasts», no Kalna ielas nogriezusies uz Dzirnavkalna pusi, tur gan brikšņainā taciņa gluži tāda pati kā sendienās, un kāpnes no Dzirnavkalna lejup uz Ezera ielu pa šiem gadiem izdrupušas tiktāl, ka riskanti spert soli. Bijusi nepatīkami pārsteigta, ka Lielā iela atkal ir atvērta satiksmei un automašīnas nepacietīgi pīpina pie papēžiem. Bijusi izbrīnīta par daudzdzīvokļu namu «spožajām acīm» — plastmasas logiem. Amerikā tādus neliek — esot izpētīts, ka tādi ir kaitīgi veselībai. Krīt uz nerviem daudzie humpalu veikali, cits par citu prastāki.

Kas vēl ir vai nav Amerikā?

«Konektikutas štatā, kur dzīvoju es, tāpat kā Latvijā ir četri gadalaiki. Pavasaris gan ir īsāks, taču pa kādam sniegpulkstenītim var paspēt ieraudzīt. Vasaras ir karstākas. Izlidoju no +35 grādu zonas, bet Rīgā todien bija +14, un es jau lidmašīnā sāku stresot, kurā bagāžā atrodamas zeķes un kāds daudzmaz piemērotāks apģērba gabals. Pretī atbraukušajiem Tukuma radiem tūliņ lūdzu automašīnā ieslēgt sildītāju. Un vispār bija sirreāla izjūta tikties ar viņiem, aptvert, ka tas patiešām notiek ar mani, ka taču atkal esmu uz Latvijas zemes,» stāsta Daiga par saviem pirmajiem iespaidiem. Līdz attop, ka esmu jautājusi par Ameriku.

Ne tik vien karstas vasaras, pirms gadiem četriem viņi ne pa jokam esot piedzīvojuši arī pamatīgu ziemu, ar -25 un pat -30 grādiem, ar sniegputeņiem un milzu kupenām, kad slēgto veikalu, banku, degvielas uzpildes staciju un visu pārējo iestāžu dēļ dzīve gandrīz pilnībā apstājusies. Ziema devusi pieredzi, ka ar elektrību apsildāmais dzīvoklis jāmaina pret citu. Lēti, par 550 dolāriem mēnesī izīrētais trīsistabu dzīvoklis izrādījies kaķis maisā, jo par apkuri bijuši jāmaksā vēl 400 dolāri, — un Daiga trīs dienas neesot vīram rēķinu rādījusi. «Tagad, kad uzmetu acis pīlādžiem, redzu — tik daudz ogu, tātad atkal būs barga ziema,» prāto Daiga. Bet es saku pretī, ka mūsu koki taču rāda laiku Latvijā.

Bērzus paņems līdzi ar «Talsu Vēstu» kalendāra bildi

Cik Daiga priecīga, kad Dainis Kārkluvalks viņai to uzdāvina. Aiz sajūsmas, man uzdots neklātienē pateikt viņam komplimentu: «Šis cilvēks gan ir mūžam nemainīgs. Gluži tāds pats kā tagad, viņš izskatījās arī tad, kad vēl gāju bērnudārzā.»

Jā, bet par tiem kokiem… Konektikutas štats atrodas uz granīta klintīm, tāpēc Daigai atmiņās līdzi būs jāpaņem gan Latvijas bērzs, gan pīlādzis, arī priedes esot štata otrā galā, okeāna piekrastē. Bet ozolu atpazinusi, tikai atrodot zīles zemē, bet arī tās esot apaļākas nekā Latvijas ozoliem. Vēl tur augot lapegles, arī egles, milzīgi zīdkoki ar skaistiem ziediem un ļoti garšīgām ogām. Bet es atceros, ka vienā vēstulē no Amerikas Daiga rakstīja, ka savā dārzā (toreiz viņa dzīvoja no kādas sirmas latviešu kundzes īrētā mājā) stādījusi jāņogu, upeņu, ērkšķogu krūmus. Amerikāņi brīnījušies.

Stāsts par dzīvokļiem ir īpašs

Trīs gadi nodzīvoti Ņujorkā. Vispirms noīrējuši tā saukto «beismeni», trīsistabu pagrabstāva dzīvokli, kuriem tur lētuma dēļ liels pieprasījums. Pēc tam dzīvojuši studijas tipa vienistabas dzīvoklī. Tad, kāda poļu namīpašnieka reklāmas vilināti, pārcēlušies uz Konektikutas štatu, bet šis nu ir stāsts par to kaķi maisā… Un tagad Daiga ļoti labi zina arī to, kāda ir starpība, vai īrētajā dzīvoklī zem mīkstā seguma ir parkets, vai tikai betona klājums, vai ir eļļas vai elektriskā apkure. Māja, protams, bijusi labs variants, bet diviem vien — pārāk liela greznība, un kopš šīgada janvāra viņi atkal ir izvēlējušies īrēt dzīvokli. Turpat Ņūbritainā (varētu būt Jaunbritānija?). Pavisam Konektikutas štatā ietilpstot četras līdz piecas Latvijas, un šī pilsēta ar 75 000 iedzīvotāju salīdzinoši esot apmēram tāda kā mūsu Jelgava vai Ventspils. Un, kārtojot dažādas darīšanas Talsos, Daigai bijis apjukums laikā un telpā. Visi trīs vajadzīgie kabineti — vienā ēkā, viss izdarāms pusstundas laikā. Pieradušai pie amerikāniskajiem attālumiem, Talsos mērogi šķiet pavisam neticami. «Šodien pat — es tev zvanīju, kad bijām piebraukuši pie tiesas, tad radinieci ar mazo aizvedu uz bērnu laukumu, ieskrēju vēl pie mammas 1905. gada ielā, un nu jau esmu redakcijā. Pa 15 minūtēm. Neticami!»

Bet kā tu tiki līdz Amerikai?

Klausos Daigas stāstā, bet neticu savām ausīm. Gluži kā pasakā. Vienudien Ķengaraga bibliotēkā, kur viņa strādājusi, kāda kundzīte atnesusi atpakaļ iepriekš paņemtās kasetes par Ņujorku. Zūdījusies, ka video nemaz neatbilstot īstenībai. «Jautāja, vai esmu bijusi Amerikā, un es, protams, atbildēju, ka ne. Viņa gan esot Ņujorkā septiņus gadus nodzīvojusi, tikko pirms mēneša atbraukusi, meita tur palikusi. Un uzstāja man, ko es te sēžot. Tev briesmīgi patīk? Nu, nav te ko darīt un nebūs. Brauc uz Ameriku! Es tev biļeti nopirkšu!» atceras Daiga.

Tā arī noticis. Iedevusi ceļam 600 dolāru, kas tolaik bija milzu nauda, izskaidrojusi visu, kas kur kārtojams, par kontaktpersonu uzdevusi savu meitu, un drīz vien abām ar draudzeni Taņu vīza uz desmit gadiem bijusi rokā. «Viss izdosies, viss būs labi!» apgalvojusi tikko iepazītā sieviete, vārdā Dzidra. Un vēl smiedamās piebildusi: «Es zinu, es esmu ragana!» Un 2005. gada 13. decembrī Daiga jau bija Ņujorkā. Un pavisam drīz — 10. janvārī — sāka strādāt «dārziņā». Ar amerikāņu bērniem, ne vārda nemākot angliski, jo skolā bija mācījusies vācu valodu. «Kad pēc piecām dienām algā saņēmu 364 dolārus un ātri galvā pārrēķināju, ka tas ir tikpat, cik Rīgā, strādājot divus darbus, mēnesī, momentā izlēmu palikt. Man tā toreiz šķita tik fantastiska summa, ka šaubu vairs nebija,» savas toreizējās izjūtas atceras Daiga.

Raibi gāja, līdz pamazām viss nokārtojās

Gadījās pārpratums, un Daigai ar draudzeni pāris diennakšu nācās pavadīt tādā mītnē kā «Russkoje obščežiķije», kur valdīja, maigi sakot, vidusāzijiska gaisotne. Kad īstais cilvēks viņas nogādāja īstajā vietā, izrādījās, ka viens no šī četristabu dzīvokļa īrniekiem ir krievu puisis Volodja. Viņš dzīvokļa saimniecei jau tūliņ pēc iepazīšanās esot teicis, ka «eta ģevuška buģet mojei ženoi». Joks joka pēc, taču tā arī noticis. Lai gan uz bāriem, kazino un biljarda zālēm puisim parasti līdzi gāja draudzene, pārnākusi mājās, viņa allaž sūdzējusies, ka nekur vairs neiešot, jo tikai par Daigu vien viņš runājot. «Kā sunīts man staigāja pakaļ,» atceras Daiga. Apprecējušies 2006. gada 1. decembrī.

Bet Amerika tik viegli nepieņem. Vairākkārt nācās mainīt uzturēšanās statusu, gadu koledžā bija jāstudē angļu valoda. Megapoles Ņujorkas biežņā samērā netraucēti varēja dzīvot arī nelegāli, bet Konektikutā jau bija citādi, visur prasīja stiprus dokumentus. Situāciju glābis vīrs, kurš jau ir šīs valsts pilsonis. Taču arī viņa gadījums šķiet gluži vai neticams. Viņš ar brāļiem Amerikā nokļuvis, laimējot Zaļās kartes loterijā.

Bezvīzu režīms nepavisam nav garantija

Jā, tagad Latvijai ar Ameriku ir bezvīzu režīms. Bet Daiga, labi zinot apstākļus, brīdina, ka tas nebūt nenozīmē tur apmesties uz pastāvīgu dzīvi. Arī uzturēšanās statusu nevarēs mainīt, vienīgi brīvi, vienā gabalā, braukāt turp un atpakaļ no vienas valsts uz otru. Bet vispār pirms kāda izšķiroša soļa speršanas Amerikas virzienā viņa sirsnīgi iesaka pamatīgi iepazīties ar šīs valsts likumiem. Viņai pašai tagad viss ir kārtībā. Stabils darbs ir abiem ar vīru. Volodja ir datorspeciālists, strādā satelītu drošībsistēmā, Daiga ir medicīnas māsas palīdze. Tas nozīmē sociālo aprūpi un medicīnas pakalpojumus kādā pansionātā, arī pašas izvēlēto klientu sociālo aprūpi. Ik pa diviem gadiem kārto kvalifikācijas eksāmenus, maksā nodokļus, bet Daigai, piemēram, viņas statusā apmaksāts atvaļinājums nepienākas, Volodjam tāds ir divas nedēļas gadā.

Būt tūristam Dzimtenē

Biļete atpakaļceļam ir 1. septembrī. Beidzamās divas nedēļas jau Daiga nervozē, grib uz mājām. Lai gan secinājusi, ka būt tūristam savā zemē esot interesanti un izdevīgi. Kārtīgi saēdusies sieriņus «Kārums», kas Amerikas poļu veikalos maksā 1,19 dolārus gabalā. Apjukusi par sveramo preču cenām, kas sākotnēji šķitušas salīdzinoši līdzīgas. Kamēr sapratusi, ka Latvijā maksā par kilogramu, bet Amerikā sver mārciņu, kas ir apmēram puskilograma vienība.

Izskrējusi Dižmāras tirgu, izstaigājusi dabas taku pie Engures, bijusi Aglonā, ciemojusies pie radiem Tukumā un Rīgā, savējie aizveduši uz dzimtas mājām Īves pagasta Sildīķiem un uz Dūmciema kapiem, kopā nosvinētas vairākas jubilejas, ir priecīga par satikšanos ar klasesbiedrenēm Sanitu un Daci. Pa brītiņam pabijusi pie mammas un pakrāmējusies atvilktnēs un skapīšos, abas nokārtojušas arī mammas Talsu dzīvokļa dāvinājumu meitai. Mamma bija priecīga parādīt savu meitu draudzenēm. Gaidīšana bija ilga, satikšanās — īsa. Nabassaite ir pārgriezta, un bērns ir pasaulē. Amerikā.

