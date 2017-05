Dziedātājiem, tāpat kā pasaules ātrākajiem peldētājiem, būtisks ir ikdienas darbs 06.05.2017

No 27. līdz 29. aprīlim Talsos notika II Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss. Tajā piedalījās 64 dažāda vecuma dziedātāji no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas un Maltas. Grand Prix konkursā izcīnīja Deivids Rojs no Polijas, bet ar labiem panākumiem var lepoties arī talsenieki.

Konkursa gaita ietvēra ne vien muzikālu sacensību, bet arī vērtīgas meistarklases žūrijas dalībnieču, operdziedātāju un vokālo pedagoģu — Karmenas Radovskas (Latvija, Malta), Sņežanas Nenas Brzakovičas (Vācija) un Agniškas Piass (Polija) —, kā arī Rīgas Doma kora skolas izglītības programmas «Vokālā mūzika» vadītājas Antras Jankavas vadībā. Savukārt skaistu baudījumu sniedza laureātu koncerts sestdienas vakarā Talsu tautas namā, kur uzstājās par labākajiem atzītie konkursa dalībnieki. Viņu izvērtēšana no žūrijas prasīja ne mazums pūļu. Par to liecināja arī koncerta aizkavēšanās, žūrijas dalībniecēm lēmuma pieņemšanai izmantojot vēl mazliet vairāk laika.

A. Jankava, sākoties laureātu koncertam, izteica prieku par iespēju jau otro reizi sadarboties ar viesmīlīgajiem Talsiem. Viņa sprieda, ka ir ļoti labi, ja dziedātāju varēšanu vērtē cilvēki, kuri nestrādā ar viņiem ikdienā, bet gan spēj sniegumu salīdzināt citu valstu kontekstā. Darbu, kas dziedātājiem jāveic, lai izkoptu savu talantu, A. Jankava salīdzināja ar peldētāju ieguldījumu, gatavojoties olimpiskajām spēlēm — ja izšķirošajā brīdī viņi ūdenī pavada vien nieka sekundes, tad gatavošanās procesā viņi vairākas reizes appeld apkārt zemeslodei! «Tas nozīmē — lai gūtu pāris uzvaras minūšu, mums jāiegulda ļoti daudz sviedru. Ceru, ka tas mums visiem vēlreiz ļaus šajā konkursā sajust, ka patiešām svarīgākais ir ikdienas darbs, lai mēs varētu priecāties un plūkt augļus,» viņa sacīja.

Laureātu konkursā uzstājās bērni, jaunieši, dueti un vokālie ansambļi no Talsu interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola», Talsu mūzikas skolas, Rīgas Doma kora skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, Ādažu mākslas un mūzikas vidusskolas, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Ventspils mūzikas vidusskolas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Johana Štrausa Valsts mūzikas skolas (Malta), Bydgoszcz Academy of Music «Feliks Nowowiejski» un Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Polija).

«Šīs dienas bija ļoti nozīmīgas

ne tikai jums, dziedātājiem, bet arī mums, žūrijai. Tiešām — emocionāli piesātinātas un prieka pilnas, jo tik daudz talantīgu cilvēku vienuviet, tik daudz jaunu, skaistu balsu īpašnieku, dziedošu dvēselīšu! To ir grūti aprakstīt vārdos. Brīžiem mums gandrīz vai bira prieka asaras no aizkustinājuma! Nebija nekādu strīdu un diskusiju — mēs ļoti līdzīgi izjutām un novērtējām dalībniekus. Nevarējām katru no jums atzīmēt ar diplomu vai vietu — neesam burvji, tas nav mūsu spēkos, tomēr gribējām katru dziedātāju, kuram bija kas īpašs, kādā veidā iepriecināt un motivēt,» pirms apbalvošanas atklāja K. Radovska.

A grupā visas trīs godalgotās vietas izcīnīja Rīgas Doma kora skolas audzēkņi: 1. vietu — Eduards Jansons, 2. vietu — Elizabete Siliņa (abu pedagoģe ir Daina Libauere), bet 3. vietu — Renārs Petrovskis (pedagoģe Anita Šalha). Pateicību saņēmēju vidū bija arī interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola» audzēkņi Valters Tālbergs un Mikus Krastiņš (pedagoģe Baiba Veismane-Rezonga) un Talsu mūzikas skolas audzēknis Ernests Solovjovs (pedagoģe Sandra Lielanse).

B grupā 1. vietu ieguva Renārs Tomašickis no Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas (pedagoģe Anita Cinkmane), 2. vietu — Elizabete Katrīna Elere no Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (pedagoģe Ieva Dreimane), bet 3. vietu — Viktorija Veldre no Rīgas Doma kora skolas (pedagoģe Kristīne Circene). Ansambļu un duetu grupā 1. vietu žūrija piešķīra Elizabetei Lukaševičai un Sandai Lapiņai no Rīgas Doma kora skolas (pedagoģe Ilona Poikāne), 2. vietu — «Dziesmu skolas» meiteņu vokālajam ansamblim (pedagoģe B. Veismane-Rezonga), bet 3. vietu — «Dziesmu skolas» audzēknēm Katei Kalnbirzei un Martai Tālbergai (pedagoģe B. Veismane-Rezonga).

C grupā 1. vietu saņēma Paula Mihailova no Ventspils mūzikas vidusskolas (pedagogs Gatis Poriņš), bet 2. vietu — talsenieks Kristaps Solovjovs, kurš mācās Rīgas Doma kora skolā (pedagogs Gundars Dziļums).

D grupā 1. vietu izcīnīja Deivids Rojs no Bydgoszcz Academy of Music «Feliks Nowowiejski» (pedagogs Adams Zdunikovskis), kurš izrādījās arī Grand Prix ieguvējs, 2. vietu — Natālija Szidlo no Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (pedagoģe Agniška Piass) bet 3. vietu — Līga Zīriņa un Patriks Stepe no Rīgas Doma kora skolas (pedagoģe Valda Tračuma). Līga un Patriks saņēma arī 1. vietu ansambļu un duetu kategorijā.

Vairāki dalībnieki saņēma arī dažādas īpašās balvas, tostarp žūrijas dalībnieču sarūpēto iespēju piedalīties vērtīgās meistarklasēs ārpus Latvijas, bet viņu skolotājus sumināja par izcilu pedagoģisko darbu un augstu māksliniecisko sniegumu, pateicoties arī koncertmeistariem, kuri patiesībā uzstāšanās brīdī dziedātājiem atrodas vistuvāk blakus.

A. Jankava izteica cerību, ka, beidzoties otrajam konkursam, jau var priecīgi māt ar roku trešajam, jo divos gados pieredzētais liecina, ka šāds konkurss Latvijā ir vajadzīgs.

