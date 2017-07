Dzestrā rītā ar siltu sveicienu sagaida Valdemārpils 19.07.2017

Paula Kārkluvalka

Miglas aptīti silueti un skanīgu balsu izdziedātās dziesmas pāri māju jumtiem, cauri ielu ielām atklāja Valdemārpils pilsētas svētku «Liepu ziedēšanas laikā» programmu.

Astoņos no rīta, kamēr vieni modināja pilsētu svētkiem, citi veidoja dekorācijas pie Krišjāņa Valdemāra pieminekļa. No krāšņiem savos dārzos izaudzētiem ziediem, no kopā liktām idejām par to, kāds ziedu paklājs izskatīsies šogad. Jau divpa­dsmit gadus tā ir neatņemama svētku tradīcija. Ziedu rotas veidotājas atklāja, ka pirmo reizi šo gadu laikā piedzīvo tik vēsu svētku rītu. Temperatūras stabiņš pakāpies vien līdz plus astoņiem grādiem!

Šogad viss notiek vēlāk, nekā ierasts, — citos gados jūlija vidū saldeni smaržojušas liepas, šoreiz tās vēl tikai pumpuros. Varbūt ziediem palīdzēs atplaukt pilsētas svētku gājiens, fotoorientēšanās, bet varbūt svētku programmas izskaņas koncerts!

