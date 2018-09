Dzejas dienu priekšvakarā 05.09.2018

Vai Dzejas dienas mums jo­projām ir vajadzīgas, vai tikai negribam pārtraukt ko ļoti ierastu? Jautāju Talsu literātu apvienības ilggadējai vadītājai Maijai Laukmanei un jaunajam šī darba darītājam Andžejam Beļevičam.

Maija Laukmane: — Vajadzība un nevajadzība vienmēr būs tādās kā šūpolēs. Tāpēc, ka vienmēr būs dzejas rakstītāji — dzejnieki, literāti, kuri strādā ar vārdu. Tad jau tāpat var jautāt — vai Mākslas dienas ir vajadzīgas? Mākslinieki, iespējams, atbildēs, ka nav vajadzīgas. Citādi tas ir lasītājiem un skatītājiem. Dažs lasa dzeju, dažs nelasa. Cits iet uz mākslas darbu izstādēm, cits neiet. Nav iespējama viena vienīga atbilde uz šo jautājumu. No dzejnieka pozīcijām — Dzejas dienas ir vajadzīgas. Tāpat kā dabā ir ražas laiks, tāpat dzeju rakstošajiem šis ir līdzīgs, ne mazāk svarīgs laiks. Kāds dzejnieks uz jautājumu, kāpēc viņš raksta, rada vārdus, ko dot citiem, atbildēja, ka viņam visu mūžu ir bijis interesanti piekļūt redzamo lietu neredzamajai pusei. Tas ir tas, ko dara dzejnieks — par redzamo runā no neredzamās puses. Man liekas, ka vārdam ir tik liela nozīme un spēks, ka nav apsverams, — ir vajadzīgas Dzejas dienas!

Andžejs Beļevičs: — Šie jēdzieni «vajadzīgs», «nevajadzīgs» mums ikvienam ir ļoti individuāli. Man pašam ļoti interesē tie daudzie pasākumi, kas notiek Dzejas dienu laikā. Man ir, no kā izvēlēties — paskatīties un dzirdēt, redzēt, būt klāt. Kaut kā cieši pieturamies pie tā nosaukuma «Dzejas dienas». Nebūtu tādas, būtu citādākas dienas, bet tik un tā radošie cilvēki, un vienalga, vai dzejnieks, vai gleznotājs, meklē izpausmes iespējas. Vienam to vajag vairāk, kādam — mazāk, vienam ir svarīgi sevi parādīt, vēl kādam — paskatīties uz citiem…

Uzskatu, ka dzeja nav nekas no valodas ārā izņemts. Viss ir valoda — gan dzeja, gan proza. Vajadzīga tikai prasme lietot, izmantot tos instrumentus, kas ir valodā.

M. Laukmane: — Tas nosaukums «Dzejas dienas» jau sācis peldēt. Mēs no Raiņa dzimšanas dienas svinēšanas pamazām esam pārgājuši uz Literatūras dienām. Ne jau tikai dzejnieki tiekas, bet arī prozu rakstošie, piedaloties bardiem, mūziķiem, gleznotājiem.

Vēl šorīt, nākot uz sarunu Aleksandra Pelēča lasītavā, nodomāju: kā tie gadi skrien… vairāk nekā 30 gadu esmu novada literātu vadītāja. Atceros, kāds man bija sākums. Rakstnieku savienība astoņdesmito gadu otrajā pusē bija Rīgā, Benjamiņu namā Krišjāņa Barona ielā. Ilgonis Bērsons (mūsu novadnieks, literatūrzinātnieks, Talsu rajona literātu apvienības vadītājs — I. K.) tā izlēma, ka man ir jābūt šīs apvienības vadītājai. Es gan rāvos maliņā, jo nemaz neaptvēru, kas tur jādara. I. Bērsons mani izvadāja cauri visiem Rakstnieku savienības kabinetiem un pašam lielajam priekšniekam sacīja: lūk, ņemiet vērā, ka Talsu rajonā literātu apvienību vadīs šī jaunā būtne.

A. Beļevičs: — Tolaik tas viss bija ļoti oficiāli un obligāti.

M. Laukmane: — Tāpat kā Latvijas skaistumkonkurss. Savā būtībā laikam esmu ļoti apzinīga. Man bija laba bāka, uz ko raudzīties, un tas bija I. Bērsona darītais un paveiktais. Mans pluss bija tas, ka es Talsos jau dzīvoju, strādāju bibliotēkā, biju kļuvusi par talsenieci. Paldies mūsu laikraksta redakcijai — man liekas, ka nav Latvijā otras avīzes, kurā ir tik stabila tribīne 65 gadu garumā literārām izpausmēm.

Protams, mums paliek goda lieta neaizmirst, sakopt mūžībā aizgājušo literātu, kuriem nav vairs cita, kas to izdara, kapu vietas.

Vajag, lai dzejniekiem būtu tādi grūdieni! Esmu Rakstnieku savienības biedre un līdz ar to iesaistīta kaut kādā apritē, notikumos, bet tiem labajiem, mīļajiem vietējiem vārdotājiem arī vajag iespēju augt, veidoties.

— Tu, Maija, esi mūs pieradinājusi, ka netiek aizmirsta vēsture un tajā pašā laikā pie tevis nepārtraukti lido jaunie, vēl nedrošie putni ar saviem pirmajiem dzejas vai prozas darbiem. Kā iespējams to visu apvienot?

M. Laukmane: — Lielos putnus nevar pārmācīt. Viņi nemainās. Ir uzsākuši savu lidojumu, un viņiem nepateiksi, lai lasa daudz, lai veido sevi, lai pasaka vairāk nekā vārdi iespēj (šī ir tā formula, kas vārdus pārvērš par dzeju). Ar jaunajiem putniem ir ļoti interesanti.Viņi tik ļoti skaisti mēģina strādāt un saprast, kas ir aiz redzamā, pavērt tās durtiņas uz kaut ko acīm neieraugāmo. Ar jaunajiem ir ļoti vajadzīgs strādāt.

— Kāpēc tu, apvienības vadītāja, darbam uzrunāji Andžeju?

M. Laukmane: — Es taču nāku no bērnu bibliotēkas! Kurš tad no mums bērnībā nav lasījis «Vinniju Pūku», un tur ir tie skaistie vārdi — «Vienmēr laiks ir kaut ko sākt, vienmēr laiks ir kaut ko beigt». Es vairs neskatos pulkstenī un dzīvoju savu dzīvi pēc mazliet citādi uzvilkta laikrāža. Ir jāmāk noiet no skatuves, kad vēl ir siltas elpas visapkārt. Andžejs ir tas, kurš spēj un var, un mums vajag tādu, uz kuru var paļauties un kurš dzīvo ģeogrāfiskajā centrā, šepat.

A. Beļevičs: — Maija tik ilgi mani pārliecināja, paņēma ar nogurdināšanas metodi.

Zinu, ka sākumā viņa mani pastumdīs un pagrūstīs, un visu laiku būs stabili palīdzīgs plecs.

Nav jau tā, ka man viss ir svešs un no nulles apgūstams. Pietiekami ilgi esmu literātu apvienībā un bijis klāt visdažādākajos Talsu, novada un plašākos kultūras un sabiedriskās dzīves notikumos. Man gribas atgūt apvienības dalībnieku kopības izjūtu, vajadzību pēc piederības šim radošajam kodolam. Talsos vienmēr ir bijusi sava veida noslāņošanās apvienības ietvaros, jo ir jauno paaudze un pieredzējušie, vecāka gadagājuma autori. Pagaidām vēl nevaru stāstīt par lielām iecerēm. Ceru, ka topošā jaunā Galvenā bibliotēka, ko tagad būvē Talsu centrā, būs laba platforma norisēm, kas attieksies arī uz rakstošajiem. Tas, ka bibliotēkas darba formas mainīsies, ir tikai loģiski un saprotami.

Droši vien, ka pie manis, tāpat kā pie Maijas, nāks konsultēties kādi rakstošie. Respektēju katra domas par viņa varēšanu un cienu katra iekšējo pasauli, tāpēc neatļaušos teikt, ka autors nebūt nav lielākais 21. gadsimta neatklātais talants, nostādāms līdzās Čakam, kā viņš pats iedomājies. Tomēr nevajag lieki ucināties tad, kad nepieciešama atklāta, neaizvainojoša saruna. Ar valodas izjūtu ir tāpat kā ar ēšanu — vienam pietiek ar ceptiem kartupeļiem, citam vajag ko daudzpusīgi izbaudāmu.

M. Laukmane: — I. Bērsons mani mācīja: nekad nevelc savu krekliņu otram mugurā! Katram ir savs debesu augstums.

