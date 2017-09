«Dzejā primārais ir īstums» 20.09.2017

Septembris dzejniekiem ir ļoti nozīmīgs mēnesis — par spīti vēsajām un drēgnajām rudens dienām, kas gadu no gada nemanāmi turpina piezagties, dzejnieka sirds šajā laikā kļūst īpaši silta. Kāds tam iemesls? Protams, Dzejas dienas! Tas ir laiks, ko cilvēki, kas sevi sauc par dzejniekiem, nereti gaida vairāk nekā savu dzimšanas dienu vai Jauno gadu. Viens no šiem cilvēkiem ir arī liepājniece Jana Egle, kura kopā ar dziesminieku Jāni Rūci aizvadītā nedēļā viesojās Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Sapnis no bērnības

Liela nozīme tam, ka Jana kļuva par dzejnieci, ir viņas tēvam Edvīnam Eglājam. Tā kā viņš bija vietējas nozīmes dzejnieks, Jana, būdama pavisam maza, vēlējās iet tēva pēdās. Trīs gadu vecumā viņa, vilkdama cilpiņas, sāka rakstīt pasakas un pēc tam tās lasīja priekšā pusotru gadu vecajam brālītim. Pirmais dzejolis tapa sešu gadu vecumā un ir palicis prātā vēl šobrīd. Par literatūru Jana ir interesējusies kopš bērnības un vairāki ne pārāk vērā ņemami mēģinājumi rakstīt dzeju ir bijuši arī agrāk, taču nopietnāk viņa ar to sāka nodarboties 35 gadu vecumā. Lielu paldies viņa velta savām literatūras skolotājām, kuras ne tikai pildīja savus pienākumus, bet bija patiesi ieinteresētas skolēnu attīstībā.

Janas ceļš pretī sevis izzināšanai sākās, strādājot lauku bibliotēkā. Tā kā no rītiem bija maz darāmā, viņa lasīja grāmatas. Alfabēta secībā lasot visu pēc kārtas, dzejas plaukti netika šķiroti, tieši pretēji — dzeja krājās un mutuļoja, līdz Jana saprata, ka arī pati vēlas izteikties. «Man aiz muguras bija sarežģīts dzīves posms, un emocijas gāja pa gaisu. Tad pamazām sāku rakstīt — pirmajos gados smērēju papīru, bet, turpinot lasīt labu literatūru, attīstījos. Lasot dzeju alfabēta secībā, kā ar mietu pa pieri atdūros pie burta «k» jeb Velgas Kriles. Viņa joprojām ir mana mīļākā dzejniece, tāpēc man ir arī pāris dziesmu ar viņas vārdiem,» stāsta Jana.

Galvenais — darīt pa īstam

Dziesmu rakstīšanā liels palīgs Janai ir dēls — dziesminieks Jānis Rūcis, kurš allaž ieraugāms un dzirdams, Liepājas Austras bērnu sastāvā spēlējot un dziedot Imanta Kalniņa dziesmas. Savās dziesmās viņš izmanto latviešu dzejnieku tekstus un ir piedalījies vairākos Dziesminieku salidojumos. Jāņa ceļš pretī mūzikai aizsākās jau vidusskolas laikā. «Mācījos kopā ar muzikāliem cilvēkiem, un tad pienāca brīdis, kad izlēmām dibināt savu grupu — neviens neko nemācēja, bet izdomājām, kurš būs bundzinieks, kurš ģitārists un kurš dziedās. Tā nu kļuvu par ģitāristu un sāku mācīties ģitārspēli. Pēc daudziem gadiem iepazinos ar Inesi Sērdieni, kura Liepājā vadīja ģitāristu nodarbības. Gāju pie Ineses, jo gribēju būt muzikālu cilvēku sabiedrībā, un, kā jau Austras bērns, viņa tika aicināta uz visiem Austras koncertiem. Esot šajā vidē, pēkšņi attapos un jau biju grupā. Tas notika palēnām un nemanot,» smejas Jānis.

Par iedvesmas avotu, kas palīdz sakomponēt dziesmas, Jana sauc dzeju. «Dziesmas vārdi lielākoties nav manis rakstīti. Ja pati rakstītu tekstu un melodiju, tad rezultātā tiktu pausts tikai mans priekšstats. Man patīk paņemt gatavu dzejoli un ar savu melodiju piestūķēt pilnāku. Tādējādi tas izplešas daudz lielāks. Jo vairāk cilvēku piedalās tapšanas procesā, jo tas ir bagātāks,» skaidro Jana. Sākotnēji viņa uz dziesminieku saietiem devusies kā dzejniece, taču drīz vien sāka rakstīt arī dziesmas. Viņa uzskata, ka nekas nav neiespējams un cilvēks jebkurā brīdī var sākt darīt ko jaunu, galvenais lai tas ir pa īstam.

Pagātne — daļa no tagadnes

Atpazīstamību Jana ieguva pakāpeniski. Sākotnēji viņa dzejoļus aizsūtīja uz vietējo avīzi, taču tos publicēja divus gadus vēlāk, kad viņa bija augusi, attīstījusies, veidojusies un kļuvusi prasmīgāka. Ieraudzījusi avīzē dzejoļus, ko bija rakstījusi pirms diviem gadiem, Jana nopriecājās, ka ir izvēlējusies pseidonīmu un klāt nav bildes. Drīz vien viņa zvanīja uz redakciju un piedāvāja jaunākus garadarbus. Laikam ejot, viņa tika pamanīta Liepājas dzejnieku aprindās un tika aicināta piedalīties Liepājas literātu kopkrājumā «Liepājnieku smilšu rausis». No dziļiem laukiem pārceļoties uz Liepāju, atpazīstamība tikai pieauga. Pēc neilga laika Jana izlēma nosūtīt dzejoļus literārās preses izdevumam «Karogs», pretī saņemot godīgu atbildi, ka izdevuma mākslinieciskais līmenis ir augstāks nekā viņas tekstiem. Šobrīd situācija ir pretēja — izdevumi vēlas publicēt viņas dzeju, taču dažkārt tās pietrūkst.

Dzejnieces pirmajai grāmatai ir divi autori — viena no tām ir viņa pati un otra — fotogrāfe Irina Tīre, kura izdzirdēja Janas dzejoļus un saprata, ka vēlas sastrādāties. Rezultātā tapa grāmata, kurā ir 50 dzejoļi un 50 fotogrāfijas. Patiesībā tajā ir trīs vērtības — dzeja, fotogrāfija kā māksla un ievērojamas personas, kas ir fotografētas kā mākslas objekti. «Irina bija ļoti iedegusies, taču es biju sabijusies, vai nav par ātru. Tā kā visu laiku attīstos, vēlāk man likās — kāpēc tādus štruntus esmu izdevusi? Tas man sekos visu mūžu. Bet arī tas laiks pagāja, un šobrīd esmu viņai par to ļoti pateicīga. Lai arī kādi tie dzejolīši būtu, tas ir mans ceļš. Tas ir tas, ko esmu darījusi, kā esmu augusi un veidojusies,» atzīst Jana.

Stāsts dzīvo savu dzīvi

Aptuveni pirms sešiem gadiem Jana sāka strādāt pie otrā dzejoļu krājuma, taču drīz nonāca strupceļā. Viņa nevarēja saprast, kā modināt savu radošumu, līdz ieraudzīja paziņojumu, ka Kurzemē notiks prozas lasījumi. «Toreiz nodomāju: «Ārprāts, tā ir tāda iespēja! Man dzīvē ir tik daudz interesantu stāstu!» Savus stāstus pilnībā smeļos dzīvē, un nekas nav izdomāts. Tā nu uzrakstīju pirmo stāstu, tiku uz lasījumiem, un man āķis bija lūpā,» atklāj Jana. Dzejā viņai svarīgs ir rezultāts, bet prozā — pats process. Bieži vien tēli neatkarīgi no rakstnieka nodoma sāk dzīvot paši savu dzīvi, tāpēc stāsta radīšanas process ir ļoti neparedzams. Īsie prozas stāsti ir kā mistiska pasaule, kas ļauj darboties iztēlei.

Izprotot likumsakarības

Jana sāka apmeklēt meistardarbnīcas pie Ingas Žoludes, ko izdevniecība «Mansards» bija viņai piespēlējusi kā redaktori. No pirmā manuskripta, ko viņa iesūtīja, stāstu krājumā «Gaismā» ir tikai viens no tiem. «Inga vēlējās redzēt citus stāstus, kaut gan nedomāju, ka tie bija sliktāki. Pirmais variants bija irdenāks un kaut kādā emociju intensitātē nevienādāks,» norāda dzejniece. Diemžēl sadarbība ar izdevniecību «Mansards» neizdevās, jo tas bija brīdī, kad tai radās savas problēmas. Tā Jana nonāca sūros izdevniecības meklējumos un gandrīz atmeta visam ar roku, kad viņu uzrunāja izdevniecība «Lauku Avīze», un krājumu izdevās izdot. «Ja esat to lasījuši — jauki, ja ne, tad neiesaku. Ir diezgan daudz cilvēku, kuri saka: «Es vēl neesmu izlasījusi tavu grāmatu». Es saku: «Nelasi, es tev neiesaku.» No vienas puses, zinu, cik konkrētais cilvēks ir maigs un jūtīgs, un, no otras puses, zinu, ko tur esmu rakstījusi,» viņa smejas.

Šī gada 21. aprīlī par stāstu krājumu «Gaismā» Jana saņēma Latvijas Literatūras gada balvu prozas kategorijā. Viņa atzīst, ka balva nāca negaidīti, taču tās iegūšana nenozīmē, ka grāmata ir labāka par citām. Drīzāk tā bija sakustinājusi ko tādu, kā līdz šim bija pietrūcis.

Vēlāk Janu sameklēja režisore Dace Pūce, kura pa radio bija dzirdējusi vienu no viņas stāstiem. Rīgā prozas lasījumos viss tika ierakstīts un pēc tam atskaņots radio. Pagāja viena diena, un Janai zvanīja režisore Dace Pūce. Izrādās, viņa kafejnīcā bija dzirdējusi šo lasījumu un saprata, ka vajadzētu uzņemt filmu. Viņa arhīvā sameklēja, kas tas bijis par raidījumu, un drīz vien dzejniece saņēma ziņu: «Jana, es no jūsu stāsta gribu taisīt filmu, pēc trīs dienām jāiesniedz projekts.» Galu galā filma sastāvēs nevis no viena, bet trim stāstiem.

Ceļā uz otru dzejas grāmatu

Šobrīd Jana tuvojas otrās dzejas grāmatas izdošanai, taču gadā izdodas uzrakstīt tikai kādus trīs dzejoļus. Jana atklāj, ka nekad nav rakstījusi ļoti daudz — pat vislabākajos laikos gadā tapuši tikai 30 dzejoļi. Šobrīd materiālu netrūkstot, bet tie ir rakstīti dažādos laika posmos un stipri atšķiras. Par spīti tam, dzejas grāmata pavisam drīz nonāks dienas gaismā.

Jana atzīst, ka dzejas dienas ir lieliska iespēja izdarīt kopsavilkumu par to, ko dzejnieks gada laikā ir sastrādājis, un viņai tie ir lieli svētki.

Dzejniece, prozaiķe un dziesminiece Jana Egle (īstajā vārdā Jana Rūce) publicējusies laikrakstos «Kultūras Forums», «Kultūras Diena», žurnālos «Karogs», «Latvju Teksti», «Tīrraksts», «Domuzīme», portālos «satori.lv» un «punctummagazine.lv». Viņas dzejoļi publicēti vairākos kopkrājumos, un 2002. gadā iznācis dzejas krājums «Dzirdēt noklusēto». 2014—2016. gada Kurzemes prozas lasījumos Jana saņēmusi vairākas balvas un pēdējos desmit gadus regulāri organizē un vada literāros pasākumus Liepājā. Par stāstu krājumu «Gaismā» viņa 21. aprīlī saņēma Latvijas Literatūras gada balvu prozas kategorijā.



