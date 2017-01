Dursupes pamatskolas nākotne: ir ideja, ir ļoti daudz emociju, bet nav lēmuma 14.01.2017

11. janvāra vakarā Balgales brīvā laika pavadīšanas centrā notika jau trešā sanāksme par Laucienes pamatskolas filiāles «Dursupes pamatskola» turpmāko likteni. «Ir viegli runāt tajā brīdī, kad jums ir jābūt tikai opozicionāram,» Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājam Uldim Katlapam nācās klātesošajiem aizrādīt, kad emocionāli argumenti guva virsroku pār racionāliem.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane atzina, ka viņai esot deja vu izjūta, atkal atkārtojot jau iepriekš šai pašā vietā teikto: nevienu brīdi pašvaldībā nav bijis domas par Dursupes pamatskolas slēgšanu. Arī šobrīd, redzot, ka abas pirmsskolas izglītības grupas šeit kopā apmeklē 30 bērnu, ir cerība, ka 1. klasē nākamgad būs pietiekams skolēnu skaits. Tomēr D. Feldmane vērsa uzmanību uz kopējo skolēnu skaitu skolā — tie ir 45 skolēni. Pērn dzimuši vien četri Balgales pagastā deklarēti bērni. Deputāte pauda uzskatu, ka šai vietā jāpaliek sākumskolai, bet bērni no 5. klases var turpināt mācības Laucienes pamatskolā.

«Paskaidrošu, kāpēc es ar mierīgu sirdi stāstu šo ideju. Uzskatu, ka ikvienam bērnam ir tiesības saņemt pēc iespējas labāku izglītību. Jā, neesmu dzirdējusi nevienu sliktu vārdu par izglītības kvalitāti Dursupes pamatskolā — 2015. gada rezultāti matemātikā un latviešu valodā ir bijuši novada augšgalā. Tomēr izglītība, manuprāt, ietver ne tikai zināšanu un prasmju kopumu, bet arī socializāciju, un esmu pārliecināta, ka bērnam pusaudža vecumā nepieciešama iespēja sacensties un attīstīt sevī konkurētspēju ar pārējiem,» D. Feldmane vērtēja.

Nākotne nesola uzlabojumus

Lai gan viņa uzsvēra, ka finansiālie apsvērumi šajā situācijā nav būtiskākie, U. Katlaps vērsa uzmanību arī uz tiem. «Šobrīd situācija, skatoties uz pedagogu atalgojumu, ir tāda: no valsts ik mēnesi tiek piešķirti 4978 eiro, bet naudas summa, kas katru mēnesi tiek pārdalīta no citām skolām uz Dursupes pamatskolu, ir 1062 eiro. Tie netiek pārdalīti no Laucienes pamatskolas kā, sauksim tā, mātes skolas, kurai ir piesaistīta Dursupes pamatskola, bet no citām novada skolām. Tomēr drīz šī iespēja beigsies, un Ministru kabineta noteikumi nosaka — pārejas periodā katrai pašvaldībai skolu tīkls ir jāsakārto tā, lai izglītības procesu varētu pēc iespējas labāk organizēt,» skaidroja izglītības pārvaldes vadītājs.

Viņš rādīja tabulas, kas atspoguļoja pašreizējo skolēnu skaitu un sadalījumu pa klasēm un prognozes turpmākajiem gadiem. Šobrīd ir runa vidēji par pieciem skolēniem klasē, bet, lai skola varētu darboties pilnvērtīgi un nebūtu jāveido apvienotās klases, vajadzīgi 11 vai 12 skolēni klasē. Pretēji vēlamajam, prognozes par skolēnu skaitu tuvākajos gados, kas veidotas pēc līdzšinējām tendencēm, norāda, ka skolēnu skaits var kļūt vēl mazāks kā tagad. Prognozes arī liek ieraudzīt, ka visstabilākais skolēnu skaits varētu būt tieši 1.—4. klašu grupā, kur iespējams pat neliels skolēnu skaita pieaugums, lai gan ar visu to arī šajā vecumposmā mācību procesu nāktos organizēt divos apvienoto klašu komplektos.

«Esmu ļoti daudz domājis pēc visām tikšanās reizēm un sarunām ar skolotājiem Dursupē. Jāsaka tā — emocionāli man arī tāpat liekas: jāatstāj 1.—9. klase, lai viss notiek, kā līdz šim! Tomēr, kad padomāju racionāli, kā notiek mācību process (tai pašā laikā — visu cieņu skolotājiem par to, ko viņi dara!), tad liekas — kāpēc Balgales pagasta bērniem jābūt situācijā, kad līdz 9. klasei nav iespējas saņemt pēc iespējas pilnvērtīgāku mācību vidi un pārējos apstākļus? No 5. klases, ja tiek nodrošināts transports, bērns jau pietiekami labi var pārvietoties, un tā tas notiek daudzās vietās, tai skaitā Dursupē,» pauda U. Katlaps.

Lauciene, Lauciene!

Kad pie vārda tika skolēnu vecāki, viņi kā pirmo lielāko problēmu izcēla faktu, ka Dursupes pamatskolā mācās vairāki bērni ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, jo šīs skolas skolotāji ir izgājuši nepieciešamos kursus, lai šādu darbu varētu veikt. Vairākas ģimenes pat ir šurp pārcēlušās no Rīgas un Engures, lai viņu bērns varētu pabeigt parastu pamatskolu. Nu šo bērnu vecāki ir ļoti uztraukti, vai nesanāks tā, ka viņu bērniem atliks vien doties uz kādu speciālo mācību iestādi.

U. Kaltaps uzsvēra — tas, ka, piemēram, tuvākajā izglītības iestādē, kas ir Laucienes pamatskola, šobrīd nav atbilstošu izglītības programmu, nenozīmē, ka tādas nevar tikt ieviestas. Programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem varot licenzēt pusotra mēneša laikā. «Ja ir skolēni, kuriem šāda programma ir vajadzīga, izglītības iestādei tāda vienkārši ir jālicenzē!» uzsvēra D. Feldmane.

Skolotāja Elita Kleinhofa-Prūse atgādināja, ka šādiem skolēniem veiksmīgs mācību process var notikt tieši nelielā klasē, kur skolotājs var atļauties katram pievērst pietiekami daudz uzmanības. Tur, kur ir vairāk nekā 20 skolēnu, tas nebūtu iespējams. Laucienes pamatskolas direktore Signeta Šveiduka aizrādīja, ka 20 un vairāk skolēnu būtu vien kādā no lielajām Talsu skolām, kamēr Laucienes pamatskolā esot 13 līdz 15 skolēnu klasē.

Jāatzīst, klātesošie kļuva emocionāli ik reizi, kad tika pieminēta Laucienes pamatskola. «Mēs it kā runājam par Dursupi, bet visu laiku to vien dzird: Lauciene, Lauciene, Lauciene!» vecāki skaitās. «Tā ir tuvākā skola, ģeogrāfiju mēs nevaram mainīt!» atgādināja D. Feldmane. Viņai jaunums bija kādas mammas nepārprotami izteiktais paziņojums: «Daudzu vecāku vārdā varu teikt: mēs savus bērnus — nedz pirmklasniekus, nedz devītklasniekus — uz Laucieni nevedīsim!» Lai gan šī mamma skaidroja to ar faktu, ka daudz vecāku strādā Talsos, tāpēc, ja nebūs iespējas bērniem mācīties Dursupes pamatskolā, tad viņi ņems bērnus līdzi uz Talsiem, tomēr izskanēja arī atziņa, ka jau vēsturiski savstarpējās attiecības starp Laucieni un Dursupi esot saasinātas.

S. Šveiduka atzina, ka šo fenomenu nespēj saprast. «Runājot ar Laucienes iedzīvotājiem, viņi saka: ļoti daudz Dursupes puišu esot apprecējuši Laucienes meitenes!» direktore atklāja. Vecāki norādīja, ka skolas laikā neviens neprecas un domas šai ziņā mainoties ap gadiem 30.

Ir daudz bažu

Klātesošie izteica arī bažas par savu bērnu paredzamo nespēju iejusties jaunos apstākļos. Viņiem bija šaubas, vai bērni būs spējīgi Dursupē iekāpt autobusā, bet Laucienē pie skolas izkāpt, lai pēc stundām šo ceļu veiktu pretējā virzienā. U. Katlaps aizrādīja, ka jau šobrīd ir skolēni, kuri uz Dursupes pamatskolu brauc ar skolēnu autobusu. «Mans jautājums ir: vai šie bērni ir spēcīgi apdāvinātāki par pārējiem? Kāpēc viņi no mājām uz Dursupes pamatskolu atbrauc, bet posms no Dursupes uz Laucieni vai otrā virzienā būs tas, kur viņi izdomās mājās nebraukt?» izglītības pārvaldes vadītājs jautāja. Vecāki raizējās arī par to, kas viņu bērnus iesēdinās autobusā un sagaidīs vienā vai otrā galā. «Vai tad 5.—9. klašu skolēnus vēl vajag iesēdināt autobusā? Tie taču jau ir lieli bērni,» iebilda S. Šveiduka.

«Ja Laucienes skolai ir sliktāki rezultāti nekā Dursupes skolai, kāpēc vajadzētu domāt, ka, pievienojot bērnus Laucienes skolai, rezultāti kļūs labāki?» jautāja vecāki. «Teorētiski šī jau IR Laucienes skola,» atgādināja U. Katlaps. «Nē, šī NAV Laucienes skola,» iebilda vecāki. «Notiek Laucienes skolas glābšana uz Dursupes skolas rēķina!» kāda mamma izteica minējumu. «Tas jau ir izglītības stratēģijā ierakstīts!» piebalsoja cita. Viņa citēja tur teikto: «Laucienes pamatskolai, ja netiek veikta tās filiāles «Dursupes pamatskola» reorganizācija, klašu papildinājums būs mazāks, nekā minimāli nepieciešams. Ja Balgales pagasta skolēnu lielākā daļa turpinās mācības tuvāk esošajā Laucienes pamatskolā, tad Laucienes pamatskolā klašu piepildījums būs pietiekams.»

U. Katlaps iebilda, ka ikvienam ir izvēle, kuru skolu izvēlēties, un izglītības stratēģijā rakstītajā būtībā teikts kas cits — kad vairs netiks pieļauta finansējuma pārdale starp izglītības iestādēm, tad šie 1062 eiro būs jāatrod Laucienes pamatskolai savā budžetā. Šai skolai gan esot vien tik daudz līdzekļu, cik vajadzīgs mācību procesa nodrošināšanai, tāpēc šādā gadījumā nāktos rast iespēju mācību procesu samazināt par aptuveni 35 mācību stundām. Ja Dursupes pamatskolas skolēni turpinātu mācības Laucienes pamatskolā, tad tas nebūtu vajadzīgs. Savukārt no vecāku uzsvērtā, ka viņi drīzāk vestu savu bērnu uz skolu Talsos, kur jau mācās kāds no vecākajiem bērniem, izglītības pārvaldes vadītājs secināja, ka vecākiem tomēr nemaz nav tik svarīgi, lai bērns mācītos pēc iespējas tuvāk mājām un skola būtu tieši Dursupē.

Vecāki izteica vēl virkni bažu — kas parūpēsies par bērnu, ja viņam citā skolā, tālu no mājām, kļūs slikti? Kur paliks bērns, ja negribēs piedalīties nevienā pulciņā? Kāda mamma raizējās par to, kā dēls, kuram nākamgad jāmācās 9. klasē, Dursupes pamatskolas gadījumā tik pēkšņi spēs iejusties svešā skolā un kolektīvā, lai nebūtu problēmu ar eksāmenu kārtošanu. «Tad varbūt šeit atstājam 9. klasi un 1.—4. klasi? Šie, kam palicis tikai viens gads, paliek tepat, bet pārējie var socializēties un iejusties citā skolā,» iespējamo risinājumu izteica U. Katlaps.

«Ja cilvēks paceļ ļoti lielu smagumu un nolaiž to zemē līdz ļoti zemam līmenim, tas noteikti nokritīs un atpakaļ to vairs nedabūt. Tā ir fizika. Ja mazliet nolaižam, varbūt vēl varam pacelt, bet, ja par zemu, tad praktiski nometīsim zemē. Tas nozīmē — ja nolaidīsim no deviņām klasēm uz četrām, tad ir lielāka ticamība, ka mēs zaudēsim skolu vispār,» sprieda sporta skolotājs Aivars Eņģelis.

U. Katlaps un D. Feldmane gan atkal un atkal atkārtoja — tas vislielākā mērā atkarīgs no pašiem skolēnu vecākiem.

Tā, kā ir, cik ilgi var

«Tas, ka kaut kam jāmainās, ir skaidrs jebkuram loģiski domājošam cilvēkam,» sacīja D. Feldmane. Tomēr kļuva skaidrs, ka lielais vairums sanāksmes dalībnieku ir pretējās domās. Klātesošie apgalvoja, ka nav saklausījuši nevienu racionālu argumentu, kāpēc būtu jādomā par skolas reorganizāciju.

Romāns Ganiņš, kurš aktīvi piedalījās diskusijā arī iepriekšējās sanāksmēs par Dursupes pamatskolas iespējamo reorganizāciju, arī šoreiz pauda savu viedokli, tostarp, ka viņš kā galveno argumentu par labu pārmaiņām dzird vien to mazliet vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. «Ja reizinām ar 12, tie ir 12 000 eiro gadā. Ja paliks kaut vai 1.—4. vai 1.—6. klase, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas paliks šā vai tā. Domāju, ir diezgan smieklīgi tērēt laiku un bojāt cilvēku nervus par to! Neviens valstī nav aizliedzis novadam piešķirt skolai papildu finansējumu! Citādi joprojām ejam pretī novada galvenajai stratēģijai, kura vēsta, ka iedzīvotāji ir pirmā prioritāte un skolu tīkls ir saglabājams, jo tas ir ļoti svarīgi lauku apdzīvoto vietu izdzīvošanai. Iesaku 12 000 eiro dēļ velti netērēt laiku, atstāt pilnu pamatskolu un atrast papildu finansējumu,» viņš rosināja, saņemot klātesošo aplausus.

Pašvaldībai nākšoties būt ļoti drosmīgai, lai 12 000 eiro dēļ rīkotos pretēji vecāku nostājai. «Ņemiet vērā, ka process būs grūts. Vai jums to vajag darīt pretēji iedzīvotāju viedoklim?» R. Ganiņš jautāja. Viņš atklāja, ka par Dursupes pamatskolas situāciju esot runājis arī Izglītības un zinātnes ministrijā, kur viņam norādīts, ka Dursupes gadījums esot «tikai menedžmenta jautājums».

«Menedžēt var, kamēr tev ir ko menedžēt! Laucienes pamatskola var menedžēt tikai ar savām stundām, nekā citādāk tā izgrozīties nevar! Ja Dursupes pamatskola būtu Talsu 2. vidusskolas, Talsu pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas, Talsu sākumskolas vai Valdemārpils vidusskolas — tās ir tās skolas, kuras šai brīdī ir mazo Talsu novada skolu donori —, filiāle, tad vēl pastāvētu iespēju kaut ko menedžēt, atraujot no sevis un dodot šai skolai. Bet naudas maks ir tāds, kāds ir!» skaidroja U. Katlaps.

Uz R. Ganiņa ierosinājumu šo menedžmentu veikt, patiešām sasaistot Dursupes pamatskolu ar, piemēram, Talsu 2. vidusskolu, izglītības pārvaldes vadītājs atgādināja, ka šobrīd Dursupes pamatskolai ir viens direktors ar ģeogrāfiski tuvāko skolu, bet jau šajā situācijā izskanējusi gaušanās par to, ka Dursupes pamatskola esot nostumta malā. «Kā jūs iedomājaties — skolas, kas atrodas 25 vai 30 kilometru attālumā, direktors būs daudz vairāk šeit nekā Laucienes pamatskolas direktore? Neticu! Ir jādomā pietiekami racionāli, kā organizēt darbu,» aicināja U. Katlaps.

«Izglītības pārvaldē ir 16 darbinieki, jūs ieskaitot, pareizi? Es teiktu tā: atlaidiet vienu, un 12 000 tūkstoši rokā!» rosināja R. Ganiņš, atkal skanot aplausiem. U. Katlapam nācās aizrādīt, ka ir viegli runāt situācijā, kad jābūt vien opozicionāram, bet grūtāk ir, ja ir jāpiedāvā racionāli risinājumi. Viņš atzina, ka saprot — katrs no vecākiem šajā situācijā domā tieši par savu bērnu, tomēr izglītības pārvaldei un pašvaldībai ir jādomā plašāk.

«Kopīgo noskaņojumu mēs jutām un sapratām, ka jūs gribat, lai paliek tā, kā ir, tik ilgi, cik var palikt. Tā ir?» noslēgumā jautāja D. Feldmane. «Jā,» apliecināja klātesošie.

