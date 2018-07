Dundagas vidusskolas sporta laukumā uzstādīta skeitparka rampa 24.07.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Dundagas novada pašvaldībai īstenojot skeitparka izveides projektu, vidusskolas sporta laukumā uzstādīts viens no skeitparka elementiem — rampa.

Sākotnēji bija plānots uzstādīt četras rampas dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības grupām, bet nebija pietiekams pieejamais finansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 13 975,50 eiro, no kā 9000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts, bet 4975 eiro — Dundagas novada pašvaldības finansējums, liecina pašvaldības publiskotā informācija.

Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro norāda, ka rampu var izmantot cilvēki vecumā no 14 gadiem, no 12 līdz 14 gadus veci — vecāku vai pavadoņa uzraudzībā. Pašvaldības pārstāvis bilst, ka tuvākajā laikā neesot plānots uzstādīt vēl kādu skeitparka elementu.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Dundaga, jaunieši

Komentāri