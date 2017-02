Dundagas pils zāle drīz būs gatava 15.02.2017

Pagājušā gada decembrī rakstījām, ka Dundagas pils lielajā zālē sācies remonts, lai atjaunotu līdz šim sliktā stāvoklī esošo grīdu un veiktu citus nepieciešamos uzlabojumus. Tagad iestādes vadītāja Baiba Dūda teic, ka pils lielā zāle tūlīt būs gatava, bet tās atklāšana, visticamāk, notiks reizē ar novada talantu konkursu.

2015. gada 30. novembrī,

Saeimas deputātiem pieņemot 2016. gada valsts budžetu un dalot deputātu «kvotas», 24 tūkstošus eiro viņi piešķīra Dundagas novada pašvaldībai Dundagas pils lielās zāles atjaunošanai. Finansējumu piešķīra arī pašvaldība, un kopumā šiem darbiem iztērēts ap 50 tūkstošiem eiro. Iestādes vadītāja Baiba Dūda jau pirms darbu uzsākšanas norādīja, ka zālē notiek daudz svinīgu pasākumu, bet grīda bija sliktā stāvoklī, jo tās konstrukcijā konstatēta trupe. Pastāvēja bažas, vai tā izturēs slodzi.

Plānotajos darbos bija gan grīdas stiprināšana ar papildu metāla konstrukcijām, lai tā nešūpojas, gan jauna parketa uzlikšana. Veikta sienu izpēte, kurā atklāti fragmenti, kas tagad redzami jaunajā zāles dekoratīvajā sienas krāsojumā. Zālē iestrādāta kabeļu sistēma, lai pasākumus iespējams apskaņot no dažādām vietām, un radītas iespējas papildu apgaismošanai. Atstātas iestrādes, lai turpmāk risinātu jautājumu par ventilācijas ierīkošanu. B. Dūda teic: «Grīdā ir ieklāts ozolkoka parkets — to prasa Dundagas pils, jo šeit izmantotais koks pamatā ir ozols. Parketam ir arhitekta izveidots raksts, jo nezinām, kāda agrāk šeit grīda izskatījusies. Šādu vēstures liecību mums nav.»

Arī skatuve vienmēr bijusi par mazu.

«Vietā, kur agrāk bija podesti, skatuve ir paplašināta, nodrošinot, ka pie tās esošos podestus tagad var noņemt un iebīdīt zem skatuves. Ar tiem tagad varam variēt un uzlikt pēc vajadzības. Tā kā pils ir kultūrvēsturiska ēka, veicot darbus, bija jāņem vērā gan šis vēsturiskais aspekts, gan arī funkcionalitāte,» pastāsta B. Dūda.

Unikāls ir zāles dekoratīvais

krāsojums. Mainot grīdu, tika pētītas arī sienas. Jaunais zāles krāsojums ir tāds, kā zāle pilī izskatījusies pēc ugunsgrēka. «Sienu izpētē daļu ornamentu speciālistiem bija iespējams nolasīt. Tos vajadzēja mazliet precizēt, un tagad varam lepoties ar tiem. Tā ir liela veiksme, ka izdevies ko tādu atklāt,» uzskata pils direktore. Viņa atklāj, ka šī mēneša beigās plānots arī jauns skatuves ietērps jeb drapēriji, ko pašlaik šuj. «Tie būs ugunsdroši samta aizkari. Toņi būs vairāki — zaļais, melnais un baltais. Aprīlī vai maijā zālei būs arī jauni krēsli. Domāju, ka tad zāle tiešām izskatīsies ļoti skaisti,» saka B. Dūda. «Šo vietu atjaunojam mūsu cilvēkiem. Tikai no katra būs atkarīgs, kā saudzēsim to, kas mums ir.»

Šogad Dundagas pagasts atzīmēs 150 gadu jubileju

un gaidāmi dažādi lielāki un mazāki pasākumi. Svētku motīvam dots sauklis «No pagasta līdz novadam». Ja pagājušajā gadā bijis vilnas burziņš, gadu iepriekš — sklandraušu festivāls, šogad iecerēta Dundagas novada daudzināšanas diena. Arī par Slīteres ceļotāju dienas centru izvēlēta Dundaga.

«Tā ir mūsu kopīgā dzimšanas diena, tāpēc arī šāds sauklis izvēlēts, skaidro B. Dūda. «Pašlaik svētkiem top scenārijs. Iecere ir ne tikai daudzināt Dundagas vārdu ārpus novada robežām, bet aicināt uz svētkiem bijušos un agrākos dundadzniekus, lai atkal kopā šeit uz brīdi visi pabūtu. Domājam, lai svētku izjūta būtu ne tikai vietējiem, bet arī tiem, kas pie mums atbrauc.»

