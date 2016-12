Dundagas pils lībiešu ķēķī godā cēla kulinārajam mantojumam veltītu brošūru 06.12.2016

2. decembra vakarā ikviens interesents bija aicināts uz Dundagas pils pagrabu, kur mājīgā gaisotnē kolceniece un viesu mājas, kempinga «Ūši» saimniece Dženeta Marinska ar lībiešu seno ēdienu pazinējām prezentēja nupat izdoto lībiešu kulinārajam mantojumam veltīto brošūru «Aicinām lībiešu ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ!».

Ideja par tās tapšanu gaisā virmojusi jau sen. Lai gan sākotnēji izdevums bija plānots 30 lappušu biezs, ieraugot dienasgaismu, tajā ir vairāk nekā 80 lappušu. Tur lasāmas seno un dažas mūsdienu lībiešu ēdienu receptes, to apraksts, ko paspilgtina arī fotogrāfijas. «Tas ir stāsts par lībiešu virtuvi, ēdieniem un tradīcijām,» atklāšanas reizē teica Dženeta Marinska, kura ir šī izdevuma sastādītāja. Brošūrā galvenais uzsvars ir likts uz senajiem lībiešu ēdieniem. Daži no tiem jo­projām ir apritē un cieņā, piemēram, sklandrauši, kas ieguvuši jaunu elpu ne tikai Latvijas, bet jau Eiropas mērogā. Taču ir vairāki ēdieni, kas, piemirsti un atkal celti gaismā, līdzīgi kā sklandrausis, un varētu kļūt populāri. Dženeta min, ka viens no tādiem varētu būs pļēds, kas ir līdzīgs ēdiens pankūkām un ko cep cepeškrāsnī.

Brošūrai vāktie materiāli iegūti gan no vietējo cilvēku stāstītā, gan tie meklēti arī dažādu muzeju krājumos, tāpēc izdevumā apkopotajās receptēs katrs atradīs sev ko noderīgu un vajadzīgu. Lai ideja ieraudzītu saules gaismu, tās īstenošanai saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda un Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkursā «Kurzemes kultūras programma 2016», novada pašvaldības un arī privāto ziedotāju atbalsts. 2. decembra vakarā pateicība izskanēja ikvienam, kas ar savu devumu un idejām sniedzis palīdzīgu roku šī materiāla tapšanā.

Kad septembrī viesojāmies pie Dženetas «Ūšos» viņa teica, ka Līvu savienība vēlas izdot šo kulinārajam mantojumam veltīto brošūru ar tradicionālo ēdienu receptēm, lai zināšanas par senajiem un arī mūsdienās gatavotajiem ēdieniem un to pagatavošanu neietu zudībā. Tagad tā ir izdota un paliks kā vērtīga vēstures liecība nākamajām paaudzēm. Interesenti minēto bukletu var iegūt Dundagas novada tūrisma informācijas centrā vai vēršoties pie Dženetas Marinskas. Par brošūru iespējams uzzināt sociālajā vietnē

