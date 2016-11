Dundagas pilī aizvadīta Leģendu nakts 04.11.2016

29. oktobrī Latvijā notika ikgadējā Leģendu nakts, kad durvis apmeklētājiem vēra pilis un muižas. Vairākus gadus šajā laikā interesantu programmu apmeklētājiem piedāvā arī Dundagas kultūras pils. Kā atzina kultūras darbu organizatore Smaida Šnikvalde, cilvēku interese apskatīt pili un tajā notiekošo Leģendas naktī ar katru gadu pieaugot.

Šajā reizē pils dzīvi bija iespēja ieraudzīt lāpu un sveču gaismā, ielūkoties baroneses guļamistabā un vannas istabā, apsēsties pie barona viesību galda un ielūkoties darba kabinetā. Pils pagalmā ražotāji piedāvāja gatavotos našķus un priekšmetus, bet pils pagrabā — ikviens bija aicināts uz radošajām darbnīcām, kur bija iespēja izgatavot sveces, maskas un citas lietas. Kā pastāstīja Dundagas kultūras pils kultūras darbu organizatore Smaida Šnikvalde, pēc pasākuma no sastaptajiem ciemiņiem saņemti atzinīgi vārdi.

Lai gan Dundagas kultūras pils durvis apmeklētājiem Leģendu naktī ver jau vairākus gadus, tēmu, ko ik gadu rādīt, izdomāt paliekot arvien grūtāk, jo pasākumam ir uzlikta augsta latiņa. Arī apmeklētāju interese pieaug, par ko liecinot pasākumā sastaptie cilvēki. Smaidas kundze stāsta: «Šoreiz vēlējāmies pili parādīt citādā gaisotnē, jo apmeklētāji vienmēr gaida kaut ko jaunu un nebijušu. Ideja, ka varētu atsevišķus pils interjera elementus vai pat veselas telpas iznest un iedzīvināt vidē, man radās seminārā Popē, kur dizainere Evija Medne rādīja, kā praktiski, izmantojot vienkāršus esošos materiālus, dabas veltes un radošas idejas, iespējams uzburt vidi un noskaņu. Šī ideja mani nelika mierā, un nolēmu to īstenot. Zināms risks bija, jo ir oktobra beigas. Vai pasākums izdosies, kā iecerēts, bija atkarīgs no laika apstākļiem.

Sākās gatavošanās. Bija jāizgatavo daudz dažādu rekvizītu, lai radītu vajadzīgo noskaņu katrā telpā. Milzīgs paldies Jānim Kovaļčukam, kuram galva un rokas ir īstajā vietā. Ar savu padomu palīdzēja arī Dundagas Mākslas un mūzikas skolas skolotājas Linda Celma un Dace Čodera. Šis gatavošanās process tiešām bija ļoti radošs un interesants, jo bija no vienkāršām lietām jāuzbur ticams telpu iekārtojums. Pils priekšā apmeklētājus pārsteidza lielais, greznais viesību galds, uz kura rotājās zelta un sudraba trauki un svečturi, kristāla lustras. Uz lielām sudraba paplātēm visā krāšņumā bija novietoti medījumi kopā ar ziediem un vīnogām. Savukārt ziemas dārzā, skulptūru vidū, varēja uz brīdi piesēst un izbaudīt īpašu vakara noskaņu.

Uz pils terases krāšņumā un greznībā bija skatāma baroneses guļamistaba, kurā katrs apmeklētājs, pa sarkano paklāju nonākot baroneses sabiedrībā, varēja izbaudīt guļamistabas burvību, iemūžināt sevi baroneses greznajā gultā vai pie skaistās kumodes. Dāmas varēja pavērt baroneses skapja durvis, pataustīt greznos tērpus un ielūkoties rotu lādēs. Baronese savā labsirdībā bija gatava pavērt arī savas vannas istabas durvis, lai visi varētu pārliecināties, ka viņa tiešām mazgājās zelta vannā, ko ar stāstījumu apliecināja baroneses istabene. Kūpošā vanna tā vien aicināja to izbaudīt, bet laikam jau vēsā vēja dēļ neviens drosmīgais neatradās. Dažādi no dabiskām izejvielām ražoti skaistumkopšanas izstrādājumi, ko lietojusi baronese, bija iegādājami pils pagalma tirgū.»

Leģendu naktī barons pils viesus aicināja savā kabinetā pie kamīna uz kāršu spēli. «Daudzi gribēja uzvarēt baronu kāršu spēlē, bet ne visiem tas izdevās. Zaudētājam bija jānobučo barona piedurkne, bet uzvarētāju viņš pacienāja ar iecienīto «Muižkunga dziru»,» par aizvadītās Leģendu nakts idejas īstenošanu un pagājušās sestdienas vakarā notikušo Dundagas pilī pastāstīja S. Šnikvalde.

