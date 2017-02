Dundagas novadā no februāra pieaug maksa par sadzīves atkritumiem 06.02.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

26. janvārī Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem un vienbalsīgi bez garām diskusijām nolēma atbalstīt, ka no 1. februāra novada administratīvajā teritorijā pa­­augstināma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas tagad ir 9,21 eiro par vienu kubikmetru (neskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Maksa par atkritumiem paaugstināta, pamatojoties uz Saeimas pērn pieņemtajām izmaiņām «Dabas resursu nodokļa likumā» un Dundagas novada atkritumu apsaimniekotāja SIA «Eco Baltia vide» paziņojumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas maiņu no šī gada 1. janvāra.

Tā kā jaunā maksa stājas spēkā no šī gada 1. janvāra, bet novada pašvaldība to ir apstiprinājusi tikai no 1. februāra, saskaņā ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī, par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017. gada 31. decembrim, informē novada pašvaldība.

Skaidrojumu par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā sniedz arī atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»: « 2016. gada 23. novembrī Saeima gala redakcijā pieņēma grozījumus «Dabas resursu nodokļa likumā», kas paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra ir paaugstināts dabas resursu nodoklis sadzīves atkritumiem, nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas reizes — no 12.00 eiro uz 25.00 eiro, bet līdz 2020. gadam — līdz 50.00 eiro. Ņemot vērā dabas resursa nodokļa izmaiņas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa teritorijā, kur sadzīves atkritumus izved SIA «Eco Baltia vide», no 2017. gada 1. janvāra būs 9,21 eiro par vienu kubikmetru, neieskaitot PVN. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuri mājsaimniecībās izmanto 0,24 kubikmetru sadzīves atkritumu konteineru un kas šobrīd par tā izvešanu maksāja 2,09 eiro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), turpmāk uzņēmumam SIA «Eco Baltia vide» maksās 2,67 eiro (ieskaitot PVN) par vienu izvešanas reizi mēnesī. Tarifa pieaugums uz šāda izmēra konteineru ir 0,58 eiro (ieskaitot PVN).

Tarifa palielinājums skar arī dažādu atkritumu nogādāšanu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» šķirošanas un pārkraušanas stacijās un poligonā «Janvāri». Ja līdz šim nešķiroti sadzīves atkritumi maksāja 28,44 eiro par tonnu, tad šobrīd, pieskaitot 25,00 eiro dabas resursu nodokli un PVN, par to nodošanu būs jāmaksā 64,66 eiro tonnā. Tas attiecas arī uz nolietotām riepām un liela izmēra atkritumiem. Savukārt bioloģiski noārdāmiem atkritumiem dabas resursu nodokli nepiemēro, un tarifs saglabājas esošais —13,77 eiro par tonnu. Būvniecības atkritumi poligonā «Janvāri» turpmāk maksās 40,58 eiro par tonnu (ar PVN), bet azbestu saturoši būvmateriāli — 99,86 eiro par tonnu, kam dabas resursu nodoklis tiek piemērots 45,00 eiro vērtībā. Atgādinām, ka bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas personas var nodot papīru, kartonu, makulatūru, tetrapakas, stikla iepakojumus (pudeles, burkas), plastmasas taru (PET pudeles, maisiņus, plēves, ķīmijas pudeles un kannas), metāla iepakojumus (kārbas, bundžas, vāciņus), luminiscentās spuldzes, metāllūžņus, kā arī sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.).»

Atslēgvārdi Dundagas novads

Komentāri