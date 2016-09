Dundagā plāno izveidot sabiedrisko attiecību nodaļu 21.09.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Dundagas novada pašvaldības deputāti šomēnes apvienotajā attīstības un plānošanas komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejā skatīja jautājumu par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu, kas paredz arī sabiedrisko attiecību nodaļas izveidi.

Pašlaik Dundagas novadā informatīvo darbu veic pašvaldības izdotais informatīvais izdevums «Dundadznieks», kurā ir divi darbinieki — galvenais redaktors un redaktora vietnieks. 12 lappušu biezais izdevums pie iedzīvotājiem bez maksas nonāk reizi mēnesī un tā metiens vienā reizē ir ap 1500 eksemplāru. Domei ir arī interneta vietne www.dundaga.lv, kurā tiek ievietota pašvaldību darbinieku sagatavotā informācija. Kā deputātiem apvienotā attīstības un plānošanas komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē atzina izpilddirektore Zinta Eizenberga, par daudzām pašvaldībā notiekošajām lietām netiek informēti ne iedzīvotāji, ne plašāks interesentu loks, tai skaitā sociālo vietņu lietotāji interneta vidē. Viņa deputātus iepazīstināja ar esošo situāciju un ieceri: «Esam sagatavojuši jaunu centrālās administrācijas nolikumu, kur plānotas izmaiņas vairākās struktūrās. Viens no galvenajiem jaunumiem — sabiedrisko attiecību nodaļas izveide. Mums ilgstoši ir sabiedrisko attiecību speciālista vakance un struktūrvienība — avīze «Dundadznieks», kurā strādā divi darbinieki. Situācija šobrīd ir nobriedusi tik tālu, ka mēs varam izveidot nodaļu, kurā avīzes veidotājs strādātu roku rokā ar sabiedrisko attiecību speciālistu. Ir vidējā paaudze un vecāka gadagājuma cilvēki, kuri lasa avīzi, bet jaunie cilvēki, kuri vairāk lieto sociālos tīklus, nesaņem pietiekamu informāciju. Plānots, ka sabiedrisko attiecību speciālists nodrošinās vajadzīgo informācijas apriti ne tikai sociālajos tīklos, bet arī pašvaldības interneta vietnē un sadarbosies ar citiem mājaslapas uzturētājiem, kuri ziņo par pašvaldībā notiekošo. Mums ir atsevišķa pašvaldības, Kubalu skolas, Ziemeļkurzemes mājaslapa. Pašvaldības mājaslapā bieži vien ir novecojusi informācija. Tas saistīts ar to, ka pašiem darbiniekiem ir jāseko līdzi, lai to nomainītu. Kā izpilddirektore es redzu, ka šādā veidā, kopā strādājot, jauninājumu būtu iespējams ieviest pēc iespējas ātrāk.»

Līdz ar sabiedrisko attiecību nodaļas izveidi, darbu zaudētu līdzšinējā avīzes «Dundadznieks» redaktora vietniece, bet jauns konkurss tiktu izsludināts uz sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietu, nodrošinot, ka speciālists sāk pildīt savus darba pienākumus no šī gada decembra. Pašvaldība turpinātu izdot arī informatīvo izdevumu «Dundadznieks». Par minētajām izmaiņām deputātiem būs vēl jālemj domes sēdē.

Atslēgvārdi Dundaga

Komentāri