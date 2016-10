Dundagā konstatē Āfrikas cūku mēri 26.10.2016

Pagājušo sestdien dzinējmedību laikā Dundagas novada Ostes pusē, netālu no Ostupes, dzinēji uzgāja divas beigtas mežacūkas. Pēc 24. oktobrī saņemtajiem analīžu rezultātiem, konstatēts, ka abiem dzīvniekiem ir Āfrikas cūku mēris. Svētdien izmeklējumiem ņemts paraugs arī no mednieku kolektīva nomedītās mežacūkas. Tur rezultāts ir negatīvs.

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda skaidro, ka par atrastajiem meža dzīvniekiem pagājušās sestdienas vakarpusē ziņojuši mednieki. «Paldies mednieku kolektīvam, kas reaģēja un ziņoja par atradumu! Neinformējot par šādiem gadījumiem, nezinātu, ka drauds ir tepat mums līdzās. Svētdien ņēmām paraugus, ko nosūtījām pirmdien izmeklēšanai. Tās pašas dienas vakarpusē saņemts rezultāts, kurā apstiprināts, ka atrastajām divām beigtajām mežacūkām ir Āfrikas cūku mēris. Redzot beigtos dzīvniekus, to liesu un limfmezglus, bija nojauta, ka nekas labs nav gaidāms. Mežacūkas atrada vietā, kur tuvumā nav ceļa. Arī medību torņu nebija, lai varētu runāt, ka dzīvnieki sašauti. Viens dzīvnieks atrasts Ostupītes vienā pusē, otrs — puskilometru tālāk. Šajās vietās aug ozoli. Kā zināms, mežacūkas uz ozolzīlēm ir kā trakas. Ņemtos paraugus izmeklējām gan uz klasisko cūku mēri, gan Āfrikas cūku mēri. Tagad vainīgos meklēt nav iespējams, bet skaidrs, ka šo situāciju veicinājusi cilvēku neapzināta rīcība,» skaidro I. Koloda.

Medniekiem un mājas cūku audzētājiem

Āfrikas cūku mēra esamība mūsu pusē nozīmē, ka piesardzībai jābūt daudz lielākai nekā jebkad. Līdz ar atklāto gadījumu mainīsies Āfrikas cūku mēra riska zona, jo līdz šim Dundagas novads atradās pirmajā riska zonā. Tas nozīmē, ka turpmāk nomedītās mežacūkas pirms to realizācijas būs jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Līdz rezultātu saņemšanai dzīvnieki arī jāuzglabā. Lai gan līdz šim kontrole medību kolektīvos nav veikta, vai šos dzīvniekus uzglabā līdz analīžu rezultātu saņemšanai, nav izslēgta iespēja, ka tādas tomēr būs. «Līdz šim esam paļāvušies uz mednieku godaprātu,» teic I. Koloda. Tāpat dienests aicina no mežacūkām ņemtos paraugus marķēt, lai ir skaidrs, kurš paraugs, no kura dzīvnieka ņemts. Aicinājums arī pārdomāt, kādos iesaiņojumos paraugus pārvaldē nogādāt. Tāpat būs noteikts dzinējmedību aizliegums noteiktā rādiusā, lai samazinātu iespēju, ka dzīvnieki pārvietojas daudz straujāk, radot risku, ka slimība iet plašumā.

«Esam noskaidrojuši, ka Dundagas pusē ir 12 mājas cūku novietnes, kur dzīvniekus galvenokārt audzē pašpatēriņam. Novietnes apsekosim un vēlreiz atgādināsim par biodrošības pasākumu ievērošanu. Par Āfrikas cūku mēra esamību mūsu pusē informēti arī veterinārārsti. Viņi var sniegt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Stingrāki noteikumi ir arī sivēnu pārdevējiem, jo pārdodamie dzīvnieki pirms tirdzniecības jāizmeklē,» saka pārvaldes vadītājs.

Dienesta pārvalde 24. oktobrī saņēma piecus jaunus konteinerus, kas paredzēti nomedīto mežacūku iekšējo orgānu un ādas uzglabāšanai. Divus no tiem šodien plānots uzstādīt Dundagas novadā, ko apstiprina arī novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. Vienu no vietām, kur konteiners varētu atrasties, viņš min Kaļķus, par otru vēl otrdienas pēcpusdienā tika domāts. «Konteinerus neizvietosim vietās, kas ir tiešā dzīvojamo māju, ūdenstilpņu tuvumā vai apdraudētu vidi,» nosaka domes pārstāvis.

Pēc dienesta sniegtās informācijas, Āfrikas cūku mēris ir ļoti lipīga akūta cūku infekcijas slimība, ko raksturo septicēmija un augsta letalitāte. Latvijā šī slimība pirmo reizi reģistrēta 2014. gada 26. jūnijā.

