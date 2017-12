Dundagā jauns izpilddirektors — Baiba Dūda 13.12.2017

8. decembrī Dundagas novada domē notika ārkārtas sēde, kurā deputāti par novada jauno izpilddirektori iecēla Dundagas kultūras pils līdzšinējo vadītāju Baibu Dūdu. Viņa amata pienākumus sāk pildīt 11. decembrī.

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts, izvirzot izpilddirektora amatam līdzšinējo Dundagas pils vadītāju Baibu Dūdu, teica, ka saņēmis ieteikumu par minētās personas atbilstību šim amatam un izvērtējis arī paša veikto darbinieku aptauju, kurā viņa paudusi gatavība uzņemties šos pienākumus.

Deputāte Andra Grīvāne pauda, ka par minētās personas virzīšanu augstajam amatam uzzinājusi tikai tad, kas saņēmusi ārkārtas domes sēdes darba kārtību un lēmumprojektus. «Saprotu, ka lielākai daļai deputātu jautājumu nav tāpēc, ka ir bijusi tikšanās ar konkrēto kandidātu, ir doti uzstādījumi un uzklausīta kandidāta paustā vīzija. Nedomāju, ka ideja par šīs kandidatūras virzīšanu šim amatam kādam ienāca prātā vakar vai nedēļas laikā. Mūsu pārstāvētajam sarakstam ir tieši tādas pašas tiesības savlaicīgi šo informāciju saņemt, līdzīgi kā pārējiem. Saprotu, ka lēmumus pieņem ar balsu vairākumu principu, bet mēs domē esam iekļuvuši ar vienādiem principiem, piedaloties demokrātiskās vēlēšanās. Deputātam ir tiesības uz savlaicīgu informāciju. Esmu strādājusi ar Baibu un zinu, ka viņa šo darbu var darīt, bet mans balsojums būs tāds, kā būs. Šoreiz ne izvirzītā kandidāta dēļ,» pauda deputāte.

Viņas viedoklim piekrita arī deputāts Vilnis Skuja. Viņš norādīja, ka, lai gan vēlētāju apvienībai «Mūsu cilvēkiem» domē ir vairākums, koleģiālu attieksmi tomēr vēlētos. «Man būtu interesanti dzirdēt Baibas redzējumu par attīstību un savu vietu tajā kā izpilddirektorei. Tas ir atkal pārmetums priekšsēdētājam, jo mazākums domē tiek ignorēts,» sacīja V. Skuja.

Diskusijā iesaistījās arī deputāte Regīna Rūmniece. Viņa teica, ka šie pārmetumi ir lieki. B. Dūdu pazīstot gandrīz visi Dundagas novada iedzīvotāji. Viņa ļoti labi pārzina savu darbu, ir labas attiecības ar novada iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem. «Dundagā pēdējos astoņus gadus izpilddirektora pienākumu veicēji mainījušies bieži. Beidzot ir jāatrod cilvēks, kurš spēj, var un grib nostrādāt visus šos četrus gadus,» sacīja R. Rūmniece. Deputāte Tamāra Kaudze interesējās, kas notiks ar Dundagas kultūras pili, jo B. Dūda izpilddirektora amatā stājās jau no 11. decembra. Domes priekšsēdētājs A. Felts skaidroja, ka sākumā pilī izpilddirektore nozīmēs pienākumu izpildītāju, pēc tam meklēs arī vadītāju.

Rakstījām, ka 24. novembrī pēdējā darba diena bija 17. augustā ieceltajam izpilddirektoram Gatim Rallem. Līdz 8. decembrim šī amata pienākumus pildīja domes finanšu speciāliste Zinta Eizenberga.

Pēc ievēlēšanas izpilddirektora amatā B. Dūda atklāj, ka lēmums piekrist kandidēt ir pārdomāts, bet ne viegls. Pilī aizvadīti desmit darba gadi. «Esmu apņēmības pilna,» viņa saka. «Pēc savas būtības esmu garo gabalu skrējēja. Tā savu darbu līdz šim esmu darījusi, esot arī pilī.

Man ir pārliecība, ka varam visi kopā, gan ievēlētā dome, gan darbinieki, strādāt novada labā. Tie varbūt ir skaļi vārdi, pie kā visi ir pieraduši, bet tā es domāju un redzu. Ir jāmācās arī pastrīdēties, lai nonāktu pie kādiem kompromisiem vai labākā lēmuma, kas nepieciešami konkrētam darbam. Mums novadā ir plānošanas dokumenti, dažādas vadlīnijas un norādes. Galvenais darbs ir to visu iedzīvināt. Jautājumos, kas ir izpildstruktūras kompetencē, noteikti svarīgi būs saprast visu ievēlēto deputātu viedokļus. Esmu vienmēr bijusi atvērta diskusijām un viedokļu apmaiņai. Mēs zinām, kādas sekas ir atstājusi biežā izpilddirektora maiņa. Tas viennozīmīgi neko labu nav darījis darba organizācijai. Man atbalsts no domes priekšsēdētāja ir, un ceru, ka labi sastrādāsimies,» saka jaunievēlētā izpilddirektore. Atbildot uz jautājumu par pirmajiem veicamajiem darbiem, viņa teic, ka jāsaprot, kas ir iesākts un cik tālu darbi pavirzījušies. «Jāsastāda nākamā gada pašvaldības budžets, kur daudzas lietas būs atkarīgas no tā, kādas rīcības iesniegs iestāžu vadītāji, kāds būs domes uzstādījums un izvirzītas prioritātes nākamajam gadam. Jāiedziļinās saimnieciskajos jautājumos, cik efektīvi izmantojam pašvaldībai piederošās ēkas, un jāveic citi darbi. Noteikti ir jautājumi, par kuriem, vadot pili, es vēl daudz ko nezinu. Tie visi ir risināmi,» uzskata B. Dūda.

Viņa atklāj, ka līdz ar stāšanos amatā, pilij nozīmēs vadītāja pienākumu izpildītāju. Tā būs pils kultūras darba organizatore Smaida Šnikvalde. Būs jāmeklē arī kultūras pils vadītājs, kas īstenotu iecerētās vīzijas un uzsāktos projektus.

