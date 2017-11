Dundagā izņem daudz nelegālu ieroču 30.10.2017

11. oktobrī Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes darbinieki divās privātmājās Dundagas novadā izņēmuši dažāda kalibra šaujamieroču munīciju, pistoles, karabīnes, vienu ložmetēju un automātu, kā arī dažādas šaujamieroču sastāvdaļas.

VP darbinieki konstatējuši, ka privātmāju teritorijās šaujamieroči un to sastāvdaļas ne tikai glabātas, bet arī pašrocīgi izgatavotas, pārveidotas un atjaunotas. Kopumā no nelikumīgas aprites likumsargi izņēmuši 1120 dažāda kalibra šaujamieroču munīciju, četras pistoles, trīs karabīnes, vienu ložmetēju, automātu un dažādas šaujamieroču sastāvdaļas. Par to, kurā novada pagastā tas noticis, VP informāciju nesniedz.

Pret 1962., 1970., 1973. un 1981. gadā dzimušiem vīriešiem policija sākusi kriminālprocesu par pretlikumīgu ieroču apriti.

1970. un 1973. gadā dzimušie vīrieši jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā. Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana. Krimināllikuma 233. panta 2. daļa par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavošanu, remontēšanu, glabāšanu vai realizēšanu paredz sodu: brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Vai vīriešiem sods jau piemērots, VP neatklāj.

VP sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Sprudzāne stāsta, ka šīs lietas atklāšanas process bijis darbietilpīgs, proti, tas norisinājies no 2016. gada beigām. «Valstī periodiski tiek atklātas šādas lietas saistībā ar nelikumīgu šaujamieroču apriti un tiek izņemti arī vairāki nelikumīgi glabāti priekšmeti. Dundagas gadījums nav izņēmums. Kopumā cilvēkiem ir liela interese par ieročiem un tēmām, kas ar tiem saistītas. Ir situācijas, kad personām kādu iemeslu dēļ nav iespējas legāli iegūt nepieciešamās atļaujas vai tās ir zaudētas. Dundagas novada iedzīvotājiem nevajadzētu būt bažīgiem, jo ieroči ir izņemti. Mudinām cilvēkus būt modriem un par līdzīgiem gadījumiem ziņot jebkurā Valsts policijas iecirknī vai zvanot pa telefonu uz numuru 110,» pauž E. Sprudzāne.

