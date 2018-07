«Dundaga ir mūsu mājas un spēka vieta» 28.07.2018

21. jūlijā Dundagā notikušā Sklandraušu festivāla «Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm», kas bija arī viens no festivāla «Latvijas Goda aplis» pasākumiem, svētku programma bija gana plaša. Par tās īpašo atradumu uzskatāma baleta performance «Neaizmirstiet mani». Savukārt aizkustinoša, kā vienmēr, bija to dundadznieku godināšana, kuri daudzinājuši Dundagas vārdu.

Baleta performance «Neaizmirstiet mani» pulcēja skatītāju pilnu lielo zāli. Visi ar interesi vēroja baroneses Jarikas fon Ostenzakenas deju soli un klausījās viņas vācu valodā lasītajā dzejā. Viņas priekšnesumi mijās ar mākslinieka Jana Baljona uzstāšanos. Viņš gan ar abām rokām reizē uz audekla zīmēja, klausoties mūzikā, gan dziedāja, gan lasīja dzeju, gan stāstīja atmiņas par savu bērnību, ar jūras bungām radīdams jūras šalkšanai identiskas skaņas. Šķiet, vienā no zīmējumiem, ko viņš radīja kopā ar Jariku fon Ostenzakenu, bija attēloti viņi paši: sieviete atgādināja balerīnu, bet aiz vīrieša tālumā bija redzamas vējdzirnavas, raisot asociācijas ar mākslinieka dzimteni Holandi.

Baronesei dejojot, skanēja dažādu autoru mūzika, gan klasiķu Johanna Sebastiana Baha un Johanesa Brāmsa radītie skaņdarbi, gan mūsdienu popmūzika. Noslēgumā balerīna izdejoja tautasdziesmu «Bēdu manu, lielu bēdu», ko bija iemīļojusi viņas Rīgā dzimusī vecmāmiņa. Daži no zālē sēdošajiem klusi piedziedāja. Kad arī Jans Baljons pievienojās dejai, publika atvērās vēl vairāk, ar plaukstām sitot ritmu un dziedot jau balsī.

12 gadus vecais Kārlis Ģērmanis sacīja, ka performance bija ļoti forša, jo tajā nemitīgi mainījusies darbība. Viņš dažādu mākslu apvienojumu redzēja pirmoreiz un būtu ar mieru ko līdzīgu skatīties vēl. Paticis, ka gandrīz viss notika mūzikas pavadījumā.

Jarika fon Ostenzakena ir profesionāla baleta dejotāja, pasaulslavenā Džona Neimejera (John Neumeier) audzēkne, horeogrāfe un dzejniece. Jans Baljons ir gleznotājs, dzejnieks un performanču veidotājs. Abi kopā darbojas jau vairākus gadus. Jarika fon Ostenzakena dzīvo Hamburgā, bet Jans Baljons — Lineburgā, netālu no Hamburgas. Interesanti, ka Jarika fon Ostenzakena pērn no mammas, kura pēta dzimtas vēsturi, uzzinājusi — arī viņai ir saistība ar Dundagā dzīvojušajiem baroniem fon Ostenzakeniem. Viņas vectēvs, mammas tēvs Pēteris fon Ostenzakens, ir dzimis Jelgavā. Mazmeita viņu ir satikusi, vectēvs bijis fiziķis un astronoms. Jaunā baronese priecājās šeit uzstāties un atzinās, ka jūtas saistīta ar Dundagu, ar savu senču dzimteni.

Pirmoreiz Latvijā un Dundagā mākslinieki viesojās pērnā gada decembrī. Šeit pieredzētais radīja ideju izveidot performanci, saistītu ar atmiņām, ar pagātni, ar savām saknēm. Abiem liels gods bija uzstāties Dundagas pilī, viņi atzinīgi novērtēja tās skatuvi, grīdu, labo akustiku. Mākslinieki priecājās par silto uzņemšanu un publikas uzmanību, ko reizēm, iespējams, traucēja valodas barjera. Īpašu prieku sagādājis, ka performanci noskatījušies daudz bērnu un ka cilvēki vēlējušies, lai mākslinieks viņiem uzzīmē kādu balerīnu. Jarika fon Ostenzakena izjuta, ka performance aizsniegusi cilvēku sirdis, kas arī bija mākslinieces mērķis.

Pēcpusdienā pils pagalmā

ļaudis sagaidīja Dundagas pilskundze Baiba Dūda un viņas palīgs Aigars Zadiņš. Dundadzniekus valsts simtgadē sveica festivāla «Latvijas Goda aplis» kuratore Diāna Čivle.

Novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts pasniedza pateicības rakstus «Gods godam pretī nāk». To kopā ar piemiņas velti saņēma dundadznieki, kuri, dzīvojot ārpus novada, godam vij Dundagas vārdu Latvijas vainagā: Arnolds Auziņš, Vilnis Blumbergs, Māra Lāce, Aldis Ermanbriks, Arnis un Jānis Apsīši, Raitis Bērziņš, Irina Vītola, Andris un Inguss Reizenbergi, Maija Brūvere, Guna Millersone, Ilmārs Geige, Raitis Rērihs, Guntars Seilis, Jānis un Raivis Māguri, Ieva un Ģirts Jānbergi, Jānis Zīle, Iveta Zamberga, Kristīne Anže, Māra Jaunozola un Jānis Klucis. Visus ar skaistām dziesmām iepriecināja skanīgās un dzidrās balss īpašniece Laine Šmite.

Novada domes priekšsēdētājs, novēlējis, lai vēl izdodas daudz ko labu izdarīt Dundagas vārdā, visus goda viesus aicināja uz kopīgu sarunu, fotografēšanos un goda galdu pilī.

Pieminēšanas vērts ir vairāku goda viesu sacītais, saņemot pateicību. Arnolds Auziņš bija lakonisks: «Gods kalpot Dundagai!» Atraktīvie dvīņi Andris un Inguss Reizenbergi dāvināja Dundagai un novada priekšsēdētājam savu jauno grāmatu «Rīgas kokteiļi». Tajā atrodams arī kokteilis «Dundaga», par kuru Andris 2017. gada aprīlī Normandijā ieguvis sudraba godalgu. Savukārt otrs dvīņu pāris, agrāk Dundagā pazīstamās māsas Ozoliņas, atzinās lepnumā un pateicībā Dundagai. «Mēs ļoti lepojamies ar Dundagu. Nekas nav mainījies — Dundaga ir mūsu mājas un spēka vieta,» teica Kristīne Anže. Viņu papildināja māsa Māra Jaunozola: «Dundagā ir mūsu saknes.» Viņa pateicās visiem, kuri šeit dzīvo un strādā, lai viņām un citiem dundadzniekiem, kuru dzīve rit aiz novada robežām, vienmēr būtu, kur atgriezties.

