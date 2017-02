Dundagā deputāti vienbalsīgi pieņem šī gada budžetu 01.02.2017

26. janvāra domes sēdē astoņi deputāti (sēdē nepiedalījās deputāts Aldons Zumbergs) skatīja jautājumu par budžetu 2017. gadam, un bez plašām diskusijām un jautājumiem to arī vienbalsīgi pieņēma. Par to, kā tas tapis un kas iedzīvotājus šogad sagaida, pastāstīja domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un izpilddirektore Zinta Eizenberga.

Dundagas novada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi

šogad plānoti 4 096 244 eiro, bet izdevumi — 4 312 890 eiro apmērā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansē iepriekšējā gada līdzekļu atlikums, kas ir 329 562 eiro. Budžetā lielākos ieņēmumus, tāpat kā citus gadus, ienes iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 955 320 eiro un finansējums, kas saņemts no pašvaldības izlīdzināšanas fonda 801 168 eiro apmērā.

Pašvaldības izpilddirektore Z. Eizenberga teic, ka darbs pie šī gada budžeta sākās aprīlī, stājoties izpilddirektores amatā. Viņa saka: «Zinot, ka budžets būs jāstāda un bija nepieciešamas izmaiņas arī institucionālajā sistēmā, tagad varu teikt, ka visas ieceres ir veiksmīgi īstenotas un budžetā iestrādātas. Risināšanai palikuši jautājumi, kas saistīti ar izglītību. Tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmumi gan par Mazirbi, gan Kolku. Otrs ir — sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija, kas jāizstrādā. Pašvaldībai būs jāmeklē arī jauns sociālā dienesta vadītājs. Pērn rudenī sākām domāt par šogad veicamajiem darbiem. Redzot, ka 2016. gada budžetā dažus no plānotajiem darbiem dažādu iemeslu pēc nebija iespējams īstenot, plānojām līdzekļus pārvirzīt uz šo gadu. Ir bijuši gadi, kad budžetā veikti grozījumi un ietaupītie līdzekļi sadalīti, šoreiz finansējumu atstājām atlikumā, zinot, ka šogad tas būs ļoti nepieciešams.» Pēc izpilddirektores teiktā, drīzumā plānots pārskatīt arī maksas pakalpojumus būvvaldē un kultūras pilī.

Šajā budžetā līdzekļi paredzēti arī dažādu Eiropas Savienības projektu īstenošanai. «Mums ir sataupīts kredīta portfelis, jo esam gatavojušies Eiropas Savienības fondu apguvei. Projektu mums ir daudz — 20. Paralēli tam vēlamies sakārtot savus īpašumus, būvvalde vairāk uzmanības pievērsīs arī graustiem. Pašvaldības īpašumā ir nedaudz mežu, kuru apsaimniekošanai jāpievērš lielāka uzmanība. To nedarot, iet bojā vērtīgā koksne. Viens no meža īpašumiem, ko gatavojam izsolei, ir «Gaviļkalns». Izsolē ceram iegūt līdzekļus pašvaldības ēkas jumta nomaiņai,» teic Z. Eizenberga.

Šogad lielākie darbi, ko nosauc

domes priekšsēdētājs G. Laicāns un izpilddirektore Z. Eizenberga, — gājēju pārejas izveidošana Brīvības ielā pie Dundagas vidusskolas, kam paredzēti 8000 eiro, īstenot ietves rekonstrukcijas trešo kārtu Kolkas ciemā, darbiem atvēlot 70 538 eiro, apgaismojuma izbūvei Saules un Upes ielā Dundagā novirzīti 35 000 eiro, bet koncepcijas un tehniskā projekta izstrādei ēkai Pils ielā 9 Dundagā — 20 000 eiro.

Līdzīgi kā pērn, arī šogad plānota tarifa kompensācija uzņēmuma «Kolkas ūdens» sniegtajiem pakalpojumiem, tiem atvēlot 22 375 eiro. Kubalu skolas — muzeja ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādei atvēlēti 21 014 eiro, pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» grupas «Mārīte» tualetes telpas un virtuvītes remontam — 11 776,02 eiro. Pie darāmajiem darbiem pieskaitāmas arī 2016. gada atbalstītie plāni, kas dažādu iemeslu dēļ pērn nav izpildīti. Pašvaldības finansējums plānots Dundagas dīķa tehniskā projekta izstrādei — 8000 eiro, tehniskā projekta izstrādei tiltam uz Kalnadārzu, Dundagā — 5000 eiro, bet pašvaldības ceļu rekonstrukcijas projektiem — līdzfinansējums 40 000 eiro apmērā.

Runājot par budžetu un tā izdevumiem, izpilddirektore min, ka pašvaldībai joprojām nākas maksāt arī par agrāk ņemtajiem kredītiem. Vienu no tādiem viņa min 2007. gadā ņemto aizņēmumu Kolkas sporta hallei, kas joprojām nav pabeigta un par kuru ik gadu pašvaldība maksā ap 30 tūkstošus eiro. Līdz 2027. gadam pašvaldībai par to vēl jāatdod vairāk nekā 300 000 eiro, kas, pēc domes pārstāvju domām, ir pietiekami liela summa, ko ik gadu izsviež vējā, un būtu tik ļoti nepieciešama citiem darbiem.

