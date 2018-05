Dundagā atkal jauns izpilddirektors 01.05.2018

25. aprīlī Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā skatīja divus jautājumus: par līdzšinējās izpilddirektores Baibas Dūdas atbrīvošanu no amata un iecelšanu Dundagas kultūras pils vadītājas amatā un par jauna izpilddirektora apstiprināšanu. Lai gan sēdē nepiedalījās vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā» un «Mūsu novadam» deputāti, tā paužot neapmierinātību par veidu, kādā tiek izvirzīts kandidāts šim amatam, jauno izpilddirektoru tomēr apstiprināja. No 26. aprīļa Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus pilda Janita Valtere. Savukārt B. Dūda turpmāk vadīs Dundagas kultūras pili, ko darīja arī iepriekš, pirms stāšanās izpilddirektora amatā.

Labākais no astoņiem kandidātiem

Domes ārkārtas sēdē pašvaldības vadītājs Aldis Felts pauda, ka šim amatam pieteikušies astoņi pretendenti, kurus viņš izvērtējis, ņemot vērā prasības, kas bija izvirzītas pašvaldības izsludinātajā vakancē. Ar pieciem pretendentiem viņš veicis pārrunas. «Sarunas bija pietiekami plašas, lai saprastu viņu atbilstību un vēlmi ieņemt šo amatu, arī sapratni par notikumiem Dundagā,» deputātiem sacīja domes priekšsēdētājs. «Svarīgi arī bija, lai cilvēks varētu sākt strādāt uzreiz. Ja pretendentam, ieņemot amatu, būtu vajadzīgs laiks, lai saprastu, kas un kā jādara, tas būtu zināms zaudējums. Ņemot vērā visas atbilstības, izvēlējos šim amatam virzīt arhitekti Janitu Valteri,» savu izvēli pamatoja A. Felts.

Pēc priekšsēdētāja sniegtās informācijas deputātiem, neatklājot izpilddirektora amata pretendentu vārdus un uzvārdus, kandidāti bija pārstāvēti no dažādām jomām, kā uzņēmējdarbība, jurisprudence un socioloģija, lauksaimniecība, kokapstrāde, vadības zinības un būvdarbu organizācija.

Bijis pieprasījums arī no deputātiem ar vēlmi iepazīties ar kandidātu CV jeb dzīvesgājumu, bet informācija deputātiem sniegta tikai domes ārkārtas sēdē. A. Felts saka: «Tā ir personas datu informācija, ko nevaram apspriest publiski. Es gribu arī šos cilvēkus pasargāt no spiediena, zinot, kā mums reizēm iet. Negribētu, lai pilnīgi nevainīgus cilvēkus pakļauj kaut kādām iespējām meklēt kaut ko tādu, kā viņiem nav.» Deputāts Māris Napskis sacīja, ka priecē, ka izvēlētā kandidāte ir dundadzniece un ar darba pieredzi pašvaldībā. Savukārt deputāte Regīna Rūmniece pauda, ka kandidāta pluss ir arhitekta izglītība, jo pašvaldībai ir jāīsteno ļoti daudz projektu. Viņa izteica cerību, ka izpilddirektores darbs būs koleģiāls, saprotošs, būs spēja sastrādāties ar iestāžu vadītājiem, jo esot iekrājušies daudz jautājumu, kas nav iepriekšējos sasaukumos risināti.

Pēc sēdes jautāts, kāpēc tādā steidzamībā izpilddirektoru apstiprināt ārkārtas domes sēdē 25. aprīlī, ja domes sēde ir 27. aprīlī, A. Felts atrunājas, ka domes sēdē izskatāmo jautājumu ir ļoti daudz, un, iekļaujot jautājumu par izpilddirektora ievēlēšanu, vairāk uzmanības būtu veltīts šim jautājumam, un pārējie, iespējams, paliktu mazsvarīgi. Jāpiemin, ka arī divi iepriekšējie šajā sasaukumā apstiprinātie izpilddirektori Gatis Ralle un Baiba Dūda aptipināti domes ārkārtas sēdē, bet neviens no viņiem ilgāk par trim mēnešiem amatā nepavadīja. Komentējot situāciju, ka ārkārtas sēdē nepiedalījās pārējo divu vēlētāju apvienību pārstāvji, tādējādi izskatot neapmierinātību pret izpilddirektora kandidāta izvirzīšanu, A. Felts pauž, ka tas liecinot, ka ir nonākts kaut kādā nevajadzīgā konfrontācijā. «Es neredzu tam iemeslu, jo mums ir jāstrādā, jo izpilddirektors ir vajadzīgs. To visi saprot, arī tie, kas neieradās,» viņš teica.

Risināmo jautājumu daudz, cer uz darbinieku atbalstu

J. Valtere sarunā ar «Talsu Vēstīm» atzīst, ka uz pašvaldības izsludināto vakanci pieteikusies, jo ir vietējā, viņu interesē, kas notiek pašvaldībā, un redz, ka savas zināšanas var izmantot tās darbā. «Deputāti ir pamanījuši, ka ir lietas, ko vajag sakārtot. Ceru, ka manam darbam būs atbalsts arī no darbiniekiem. Ir jāmāk sadarboties gan man, gan darbiniekiem,» uzskata jaunā izpilddirektore. Kā pirmos veicamos darbus bez sociālā dienestam piemērotu telpu risinājuma meklēšanas viņa min, ka plānots pārskatīt arī pašvaldības administratīvo struktūru un skatīt, kā pietrūkst darbu veikšanai vai ir par daudz. Jautāta, kā vērtē divu vēlētāju apvienību nepiedalīšanos domes sēdē, tā izsakot neapmierinātību par izpilddirektora izraudzīšanās procesu, viņa teic: «Man būtu bijis svarīgi dzirdēt arī viņu viedokli, kāpēc viņiem ir tādas vai citādākas domas. Tā ir šo deputātu izvēle. Domāju, ka sadarbosimies arī ar pārējo apvienību pārstāvjiem.»

Līdzšinējā prakse izpilddirektora izvēlē — kļūdaina

No apvienības «Strādāsim kopā» domē ievēlētā deputāte Tamāra Kaudze teic, ka sēdē apvienības pārstāvji Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne un Vilnis Skuja nepiedalījās politisku apsvērumu dēļ, jo nav pieņemama izpilddirektora pieņemšanas kārtība — process kopumā, kā tas pašlaik notiek. «Uz šo amatu bija astoņi kandidāti, un mums nevienā brīdī netika dota iespēja iepazīties ar šo kandidātu dzīvesgājumu, saprast, un kaut vai ar priekšsēdētāju sanākt pie viena galda un pārrunāt, kādi bijuši kritēriji, kāpēc konkrētais kandidāts izpilddirektora amatam ir izvirzīts. Nav nekādas informācijas. Mums šāda attieksme un visatļautība lēmuma pieņemšanā nav pieņemama. Šobrīd uzskatām, ka domes priekšsēdētāja pārstāvētais lieliskais piecinieks arī uzņemas simtprocentīgu atbildību par visu pašvaldībā notiekošo. Domes sēdē (notiek 27. aprīlī — A. N.) prasīsim domes vadībai, kāpēc šim amatam izvēlēts šis kandidāts,» skarbi saka T. Kaudze.

Komunikācijas un informācijas nepietiekamību apstiprina arī pašreizējais domes priekšsēdētāja vietnieks Madars Burnevics, kurš pārstāv vēlētāju apvienību «Mūsu novadam» un arī 25. aprīļa sēdi līdzīgu apstākļu dēļ neapmeklēja. Viņš domē iesniedzis arī iesniegumu, ka turpmāk atsakās pildīt domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus. Deputāts saka: «Uz ārkārtas domes sēdi neierados, jo ir neskaidra izpilddirektora izvēles un apstiprināšanas kārtība. Ja zināms, ka bija astoņi pretendenti un ja deputātiem nav piedāvāta iespēja iepazīties ar šiem pretendentiem, lai izvēlētos labāko, man ir šaubas, vai šis ir labākais kandidāts. Sazinājos gan ar domes priekšsēdētāju, gan attīstības un plānošanas komitejas vadītāju, un viņu argumentācija par labu izvēlētajam kandidātam nespēja pārliecināt. Līdzšinējā prakse izpilddirektora izvēlē rāda, ka tā ir kļūdaina, ja netiek iesaistīti pārējie deputāti. Šīs piektdienas domes sēdē vajadzētu būt lēmumprojektam, lai dome mani atbrīvo arī no domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas. Ja domes priekšsēdētājs neņem vērā un neklausās savā vietniekā, tam nav nekādas nozīmes. Šajā amatā stājos ar domu, ka man ir iespējas kaut ko ietekmēt un mainīt, nevis tikai amata nosaukuma pēc.»

