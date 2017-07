Drošs autoparks un zinoši darbinieki visa pamatā 19.07.2017

Mežizstrādes uzņēmuma SIA «Krauzers» autoparks apdrošināšanas sabiedrības «Balta» gada balvā «Drošākais uzņēmuma autoparks 2016» atzīts par vienu no četriem drošākajiem, ierindojoties zelta kategorijā vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku vidū. Konkurss nebija tikai cīņa par labākā titulu, bet arī iespēja uzzināt praktiskus padomus, kā savā uzņēmumā izvērtēt un uzlabot autoparka pārvaldīšanu saistībā ar riskiem, darba un tehnisko drošību un citām detaļām, kas sniedz ieguldījumu arī kopējā satiksmes drošības uzlabošanā Latvijā. Uzņēmuma izpilddirektors Ivo Grinbergs atklāj, ka konkursā, runājot par drošības standartiem, SIA «Krauzers» minēts kā labais piemērs.

Konkursantu vidū uzņēmums izcēlies ar vienu no jaunākajiem autoparkiem, piemēram, kokvedēju vidējais vecums ir divi gadi. Uzņēmumā ir aptuveni 40 tehnikas vienību, no tām — 14 kokvedēji. «2016. gadā nobraucām vairāk nekā trīs miljonus kilometru, Latvijas kopējais ceļu tīklu garums ir 75 000 kilometru. Saprotam, ka esam nopietns ceļu satiksmes dalībnieks un gribējām salīdzināt savas iestrādes un darbības principus ar citiem. Konkurss deva šo iespēju,» atklāj uzņēmuma izpilddirektors. Komersanti vērtēti pēc četriem kritērijiem: tehnikas vecums, cilvēkresursos un darbiniekos ieguldītās investīcijas, tehniskais nodrošinājums un ceļu satiksmes negadījumu skaits. Ivo Grinbergs pastāsta, ka pēdējos gados ceļu satiksmes negadījumu bijis ļoti maz, un ne uzņēmuma darbinieku vainas pēc. Lai samazinātu riskus, katru nedēļu visām autoparka tehnikas vienībām veic ritošās daļas pārbaudes. Uzņēmums īpaši lepojas ar elektronisko diagnostiku, kas ļauj operatīvi noteikt un novērst problēmas. Ne mazāk nozīmīga ir darbinieku drošība — visiem ir vasaras un ziemas sezonas apģērbs un darbam atbilstoši apavi.

Mūsu viesošanās laikā izpilddirektors aicina apskatīt jaunāko kokvedēju, kas aprīkots ar riepu spiediena kontroles sistēmu. Pašlaik autoparkā ir divas šādas automašīnas — vienīgās Baltijas valstīs. Tās sevi ir pierādījušas, ļaujot iebraukt mežos, nebojājot ceļu nestspēju pat ļoti apgrūtinātos gadījumos.

Ar pašreizējo transporta bāzi nepietiek, pagājušajā gadā iegādāti vēl divi kokvedēji, bet tuvākajā laikā parku nav plānots palielināt, jo tas būtu pārāk liels slogs personālam un arī platība to neļauj. «Ikdienā vidēji trīs līdz piecus kokvedējus piesaistām no citām kompānijām, brīžiem — pat līdz desmit. Darba ir daudz. Var šķist muļķīgi, ka nepalielināmies paši, bet mēs nevēlamies pazaudēt darba kvalitāti,» paskaidro I. Grinbergs.

Pagājušajā gadā darbinieku skaits palielināts par 25 cilvēkiem, un pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 140 darbinieku. Vislielākais darbinieku pieaugums ir zāģmateriālu ražošanā. Līdzās zāģētavai pašlaik top kokmateriālu kalte, kuru plānots palaist augustā. «Šobrīd sākta būvniecība, iekārtas ir pasūtītas, atvestas. Tagad viss atkarīgs no celtniekiem. Kaltes palaišanu gaidām ar nepacietību, jo produkts vēl nav saražots, bet ir jau pārdots!» neslēpj I. Grinbergs. Kaltē plānots žāvēt ozolkoku, un 99 procentus saražotā paredzēts eksportēt. Galamērķis — Vācija, Itālija, iespējams, arī Beļģija un Lielbritānija. Klientiem tiks piegādāti galdniecībā un apdarē izmantojami materiāli.

Strādāt arvien efektīvāk

Apskatot remontdarbnīcas informācijas dēli, iespējams salīdzināt, cik hidrošļūteņu, cik štropju katrs šoferis izlietojis. Izpilddirektors paskaidro, ka uzņēmums rūpīgi seko līdzi izdevumiem un vērtē to pamatotību, jo no tā tiešā mērā atkarīga uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu cena.

«Pagājušajā gadā piesaistījām ekonomiskākas un drošākas braukšanas instruktoru Andri Pļavenieku. Viņš 30 šoferus apmācīja jaunāko tehnoloģiju izmantošanā. Piemēram, parādīja, kā vienā reisā, izmantojot inerci, degvielas patēriņu var samazināt pat par desmit litriem.

Apmācības notiek vairākas reizes gadā. Organizējam arī individuālas pārrunas ar katru vadītāju: parādām, kur viņš atrodas kopēja skalā, ko vēlamies, lai maina, dara citādāk. Uzskaitām katru izlietoto spuldzīti, katru nobraukto kilometru, visu analizējam, veidojam bilanci. Šoferi to gaida ar lielu nepacietību, tās nav kā zobu sāpes. Viņi saprot, ka mēs kopā vēlamies augt. Nevēlamies nevienu dzīt stūrī, tieši pretēji — vilkt no tā laukā. Kolektīvā mainības praktiski nav, tikai nāk klāt jauni kadri. Patīkami, ka pieredzējušie šoferi pāris mēnešos jaunajiem var iemācīt to, ko citi nevarētu izdarīt pāris gados,» pastāsta SIA «Krauzers» pārstāvis. Apmācībām iegādāts kokvedējs, kuru nav žēl pakļaut jauno pilotu kļūdām. Tā viņi pirmoreiz strādā ar manipulatoru un pārbauda savus spēkus mācību laukumos.

Lai gan no malas varētu šķist, ka katras izlietotās spuldzītes, pārplīsušās riepas un degvielas litra uzskaite varētu radīt darbiniekos spriedzi, Ivo Grinbergs atklāj, ka tā nebūt nav. Uzņēmums lieto programmu, kurā var sekot līdzi šoferu efektivitātei —, jo prasmīgāks braucējs, jo aug­stāk topā šoferis pakāpjas. 100 labāko Latvijas šoferu topā četri «Krauzers» kokvedēju šoferi pašlaik atrodas desmitniekā. Ikviens šoferis savā viedtālrunī var pārskatīt, cik veiksmīgi aizvadījis dienu un ko pašlaik dara kolēģi (ar kādu ātrumu brauc, cik bieži 100 kilometros nospiež bremzes pedāli, cik efektīvi paātrinās), un redzēt vēl citus parametrus. Tas uzturot veselīgu sacensības garu.

Attīsta jaunu loģistikas sistēmu

Uzņēmums pašlaik veido jaunu piedāvājumu, kas ļaus ikvienam meža īpašniekam izmantot viņu izveidoto loģistikas sistēmu. Loģistikas vadītājs Juris Astrātovs atklāj, ka šobrīd tas ir ļoti aktuāli —, kad laikapstākļi ir slikti, visiem transports stāv dīkstāvē, bet, kad labi, visiem tā trūkst.

«Labi, ka mums ir pašiem sava mežizstrāde, ja citiem ar koku iz­strādi iet grūtāk, varam mašīnas un cilvēkus nodarbināt savos objektos.

Mūsu mērķis nav piedāvāt pašu lētāko pakalpojumu, bet gan operatīvu, kvalitatīvu darbu par atbilstošu cenu. Grafiku plānojam, ievērojot samērības principu, lai visu gadu būtu aktīvā sezona. Arī lietainu rudeni nevar nosaukt par klusu periodu, jo tad neizstrādā slapjam laikam nelabvēlīgas cirsmas. Izstrādā tās, kurām var piekļūt. Klientiem ir svarīgi, lai process neapstājas. Saprotams, ka nav vērts divu mēnešu normu nozāģēt mēnesī un tikai tad secināt, ka realizācijas vietas, piemēram, mazās zāģētavas, tādu koku apjomu nevar «apēst». Jāzāģē tik, cik var realizēt. Tas ir process, kas jāpārzina gan izstrādātājam, gan pārvadātājam,» izklāsta J. Astrātovs.

Ziema vai vasara — tas daudzos gadījumos nav noteicējs, lielākie ierobežotāji mežizstrādē ir aizliegumi, kas nosaka, piemēram, kad drīkst zāģēt piejūrā, kad — putnu ligzdošanas vietās. Tos pārzinot, atbilstoši tiek plānota transporta noslodze.

Zinoši speciālisti apkārt nemētājas

Transporta daļas tehniskais vadītājs Normunds Strēlnieks koordinē transportlīdzekļu vadītājus, izvērtē jauno darbinieku atbilstību un pieredzi, kas darbā ar kokvedējiem ir noteicošais. «Mašīnas ir lielas, smagas. Ar tām var ne tikai braukt, bet arī nodarīt ļaunumu. Pieredzei ir jābūt!» skaidro N. Strēlnieks.

Kvalificētu darbinieku, viņaprāt, trūkst visās nozarēs. «Nav svarīgi, vai meklējam labu pavāru, policistu, ārstu vai autovadītāju. Speciālistus mūsu valstī ir grūti atrast, tādēļ mēs paši viņus audzinām. Tas prasa laiku, līdzekļus un nervu sistēmu. Vairs nevar strādāt ar padomju laika iestrādēm, ir jāiet uz priekšu, jo viss mainās,» teic transporta daļas tehniskais vadītājs.

Kadru trūkst, jo darbs ir atbildīgs un ne visiem pa spēkam. Aptuveni 70—75 procentus darbinieku viņš uzskata par ļoti labiem kadriem, savukārt atlikusī daļa ir tie, kuriem jāpalīdz augt. N. Strēlnieks par būtisko: «Svarīgi, lai darbinieki uz darbu nāk ne tikai nopelnīt, bet — lai nāk ar patiku pret darāmo un ar tādu pašu prieku pēc darbadienas dodas mājās. Tas ir svarīgi!»

