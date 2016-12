«Dot — tā ir milzīga svētība» 27.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ceturtajā Adventa svētdienā, 18. decembrī, cilvēki pulcējās Rojas kultūras centrā, lai saņemtu un sniegtu. Saņemtu — sirsnīgu labdarības koncerta programmu «Sirdsdarbi tumsu gaišu dara»; sniegtu — palīdzību vientuļajiem Rojas novada sirmgalvjiem.

Pasākumu vadīja Valters Krauze un Jana Duļevska. «Roja man ir ļoti īpaša, tuva un mīļa. Ja pasākuma vadītājus parasti uzrunā, tad šis nav tas gadījums. Prasīju, vai drīkstu braukt līdzi, un Valters atbildēja: «Nu labi, brauc arī!»» klātesošajiem atklāja J. Duļevska. «Kā katru gadu, arī šoreiz teikšu, ka neesam nākuši jūs nedz saraudināt, nedz smīdināt, esam nākuši aicināt domāt labas domas, kādam palīdzēt, par kādu palūgt. Ceru, ka mirklī, kad koncerts beigsies, labie darbi gan ne,» sacīja V. Krauze.

Rojas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce pastāstīja par aizvadīto divu gadu labdarības pasākumu rezultātiem. «Man ir ļoti priecīgas ziņas. Pirmajā gadā vācām līdzekļus divām māmiņām, kuras slimoja ar C hepatītu. Inga un Justīne tagad ir veselas. Justīne pateicībā veic jaunus mīlestības darbus, ar savu vīru ne tikai rūpējoties par audžubērniem, bet uzņēmušies arī rūpes par vientuļiem vecajiem cilvēkiem. Pērn vācām līdzekļus, lai Rojas novadā varētu notikt ģimeņu vasaras skola. Jāsaka, Rojā labdarība, līdzjūtība un savstarpēja atbalsta sniegšana nav tikai akcija Ziemassvētkos, tā ir mūsu ikdiena,» pauda L. Pūce.

Sākot no šī gada jūnija pašvaldībai talkā nākusi arī Latvijas Samariešu apvienība, lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus sirmgalvjiem viņu dzīvesvietās. Tomēr arī ar to nepietiek, jo vecajiem ļaudīm ir ļoti zemi ienākumi, kas nav pietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai, lai, piemēram, iegādātos medikamentus, dotos vizītē pie ārsta vai ieturētu kārtējo maltīti. «Nereti nepieciešama praktiska palīdzība, pielabojot kaut ko mājokļiem, sakopjot teritoriju, un citi pavisam nelieli darbiņi, kam ir milzīga vērtība. Reizēm pietrūkst līdzcilvēku, ar ko parunāt, un kādas siltas plaukstas pieskāriena,» vēstīja L. Pūce.

Skaudrie senioru stāsti

Gaiši dziesmu un deju priekšnesumi mijās ar video stāstiem par sešiem vientuļiem senioriem. Par Grigoriju, kurš kājās var nostāvēt vien nepilnas desmit minūtes — viņam pietrūkst līdzekļu medikamentu iegādei. Par Mildas kundzi, kura jau 20 gadu dzīvo viena pati un norāda, ka jāiztiek tā, kā ir, tomēr video atklājas, ka arī viņai trūkst finanšu medikamentiem, pat asinsspiediena mērītāja iegādei. Dainas kundze teic, ka viņai nepatīk ziema tādēļ, ka viņas mājoklī ir ļoti auksti, nākas daudz kurināt krāsni un gādāt malku, kas ir ļoti dārga. Viņai patīk lasīt, bet nevar atļauties iegādāties grāmatas vai preses izdevumus. Ligitas kundze uzsver, ka jākustas, kamēr var. Lai arī ir dienas, kad var atļauties ēst tikai rupjmaizi, vislielākās rūpes sagādā malkas iegāde. Ināras kundze no Ģipkas zina, ka Jēzus Kristus palīdzēs. Viņa lasa Bībeli ar lupu un ļoti pārdomāti noliek lietas, lai zinātu, kur un kas atrodas. Dāma redz ļoti slikti, tikai ar kreiso aci, un ir ļoti nepieciešama ārsta konsultācija; diemžēl viņa nevar to atļauties. Gundegas kundzei patīk rokdarbi un lasīšana, diemžēl finanšu dēļ nevar atļauties nedz vienu, nedz otru. Viņa būtu ļoti pateicīga un priecīga par kādu dzijas kamolu, grāmatām un kādu, kurš varētu palīdzēt sanest zem jumta malku.

Eņģeļi, kuri palīdz

V. Krauze sacīja, ka negribīgi, bet ierasties uz pasākumu pierunāta arī Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole, kura ikdienā palīdz Ligitas kundzei. Viņa atzina, ka lielākā svētība ir tā, ka šie ļaudis vispār atļauj viņiem palīdzēt. Kādā dienā, kad ar dēliem braukusi no Rīgas uz mājām, viņai ienākusi prātā doma — kā lai es saviem bērniem mācu un parādu, ka dot ir milzīga svētība? «Mums kā vecākiem ir jārāda piemērs. Uzreiz pavaicāju, vai viņi piekristu, ja mēs aptuveni reizi nedēļā dotos kādam palīdzēt. Viņi bez pārdomām piekrita. Piezvanīju Lāsmai Pūcei, un viņa ieteica Ligitas kundzi, kurai vajadzēja palīdzēt sakraut malku. Tā arī viss sākās,» atklāja G. Pole. Viņa bilda, ka parunāšana vairāk ir vajadzīga pašai, nevis Ligitas kundzei. Tas ir abpusējs ieguvums. «Pirmais solis nāk no šejienes (rāda uz sirdi — M. J.), katram individuāli. Un nekā citādāk,» sacīja Gundega.

Jo īpaši pasākumā tika slavēta arī Latvijas Samariešu apvienība. Vairāki pārstāvji dalījās ar savu pieredzi ikdienas darbā, sakot, ka saņemtā mīlestība ir neizmērojama. Par paveikto ir milzīgs prieks un gandarījums, un viņi mudināja klātesošos palīdzēt un iedziļināties citu vajadzībās, jo sasniegt labus rezultātus iespējams tikai visiem kopā.

«Nākamgad zvanīsiet? Noteikti būsim! Citu variantu nav!» noslēgumā sacīja pasākuma vadītāji. J. Duļevska «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka šis pasākums ir viņas Ziemassvētku dāvana pašai sev, izdarot kaut ko labu, savukārt V. Krauzem tas esot sirdsdarbs, tāpēc nedrīkstot nebraukt!

Vienkāršākais veids, kā uzzināt, kuram visvairāk nepieciešama palīdzība, ir piezvanot L. Pūcei. Jo sevišķi priecēs kāds dzijas kamols, grāmata, preses izdevums vai vienkārši palīdzīga roka. Iespējams ziedot arī finansiāli, pārskaitot naudu uz Rojas novada domes bankas kontu ar norādījumu: «Vientuļajiem Rojas novada senioriem.»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Roja

Komentāri