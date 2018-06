Domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim izsaka neuzticību 05.06.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

31. maijā Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis saņēma iesniegumu no astoņiem deputātiem, kuri aicina priekšsēdētāju atkāpties no amata.

Deputāti Oļegs Solovjovs, Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Gerda Zeberiņa, Daiga Feldmane, Inga Gluzda, Alfons Spēks un Tabita Kalniņa parakstījuši iesniegumu, kurā aicina E. Zelderi līdz 6. jūnijam atkāpties no amata. Iesniegumā minēts: «Talsu novada domes priekšsēdētāja [Edgara Zeldera] un priekšsēdētāja vietnieces attīstības, kultūras un sporta jautājumos [Ilzes Indriksones] darbības un bezdarbības rezultātā pašvaldībai pastāv risks neizpildīt savas saistības, radīti tiesvedības draudi, iespējami materiāli zaudējumi, kā arī apdraudēta vairāku projektu īstenošana. Abu minēto amatpersonu autoritārā vadības stila un pašvaldības darbinieku mobinga dēļ tiek būtiski traucēts Talsu novada izpildvaras darbs. Sistemātiski netiek ievērota pašvaldībai saistoša domes sēžu vadības kārtība un Ētikas kodekss.»

Nevar pieņemt būtiskus un steidzamus lēmumus

Iesniegumā arī pausts, ka augstāk minētie deputāti nepiedalīsies vakardienas, 31. maija, domes sēdē. Un, tā kā uz sēdi nevarēja ierasties arī deputāte Ilva Norenberga, kura atrodas atvaļinājumā ārpus Latvijas, nebija pietiekama deputātu skaita, lai sēde notiktu. Līdz ar to lēmumi, kurus bija nepieciešams apstiprināt, nav pieņemti, un tas savukārt var traucēt un aizkavēt vairākus procesus. E. Zelderis par nenotikušo domes sēdi ir ļoti neapmierināts. «Pats galvenais notiekošā sakarā ir tas, ka šie astoņi deputāti atsakās pildīt savus pienākumus, ko viņiem uzticējuši iedzīvotāji un par ko viņi saņem algu. Šādā veidā tiek ļoti būtiski traucēts pašvaldības darbs, tātad galvenie cietēji ir tieši iedzīvotāji. Piemēram, bija svarīgi domes sēdē pieņemt lēmumu par bērnu nometnēm, jaunas grupiņas atvēršanu bērnudārzā «Kastanītis», ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētkos, ievērojamo projektu Raiņa ielas pārbūvei, par projektu Pūņās un daudzi citi. Man kā priekšsēdētājam šāda deputātu rīcība šķiet pilnīgi neadekvāta, jo iedzīvotāji viņiem ir uzticējušies,» teic E. Zelderis.

Neredz reālus darbus

Viens no deputātiem, kurš parakstījis iesniegumu, ir Oļegs Solovjovs. Viņš atzīst, ka šāds pieprasījums netapa vienā dienā un nav spontāns lēmums. «Gada laikā esam sapratuši, ka domes vadība nodarbojas tikai ar populismu un negatīviem aizrādījumiem iepriekšējā sasaukuma virzienā. Reālus darbus neredzam. Mūs neapmierina esošā situācija. Uzsāktie projekti ir nobremzēti, un jaunus projektus, ieceres un redzējumu neredzam. Arī priekšsēdētāja uzvedība komiteju sēdēs un attieksme pret izpildvaras darbiniekiem nav pieņemama. Manuprāt, pareizi būtu, ja novada vadībā notiktu izmaiņas. Mēs vēlamies, lai novada vadībā būtu cilvēks, kas reāli redz laukumu un saprot, kas novadam ir nepieciešams. Nedrīkst vienmēr tikai vainot pašvaldības darbiniekus. Pirmkārt, par to atbild domes vadība, un viņi nav konkrēti definējuši, ko vēlas. Kad bijām pie varas, mūsu galvenais redzējums bija maksimāli izmantot Eiropas fondu līdzekļus, lai sakārtotu novadā pēc iespējas vairāk objektu. Man šķiet, ka jaunajai vadībai nav redzējuma, ir tikai negācijas, bet ne virzības uz priekšu.

Vēlamies, lai Edgars Zelderis izvērtē savu līdzšinējo rīcību un beidz meklēt vainīgos pa malām. Tā vietā lai paskatās uz sevi, ko paveicis gada laikā,» pauž O. Solovjovs.

Priekšsēdētājs nejūtas pārsteigts

E. Zelderis teic, ka par iesniegumu nejūtas pārsteigts. Viņaprāt, galvenais iemesls šādai rīcībai ir tas, ka politiskais spēks «Talsu novada attīstībai» grib par katru cenu turpināt savulaik uzsāktos projektus, kuros esot konstatēta naudas izsaimniekošana un šķērdēšana. «Tagad viņi ir atrauti no savām barotavām, un dara visu iespējamo, lai nezaudētu vēlamās intereses, kas nu apakšā slēpjas. Varu atklāt, ka ir uzsākta iekšējā izmeklēšana, un pavisam drīz tiks ziņots arī tiesībsargājošajām iestādēm. Viņi to ļoti labi zina un meklē šai situācijai izeju,» uzskata E. Zelderis.

Domes vadītājs apstiprina, ka neplāno atkāpties no amata, jo savus pienākumus pildījis godprātīgi un ar vislielāko cieņu pret iedzīvotājiem.

«Mums ir cits skatījums uz procesiem, kā visam jānotiek. Nedrīkst šķērdēt un izsaimniekot pašvaldības līdzekļus, tas vienreiz ir jāizbeidz! Tā nedrīkst turpināt! Bet šie deputāti uzskata citādāk. Ja reiz esam nonākuši tik tālu, tad vēlos informēt, ka Aldis Vilsons (bijušais Talsu novada pašvaldības izpilddirektors, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes priekšsēdētājs — M. J.) ir iesūdzēts tiesā par prettiesisku līgumu noslēgšanu, kas nodarījis pašvaldībai zaudējumus vairāku tūkstošu eiro apmērā,» atklāj domes priekšsēdētājs.

Vaicāts, kā vērtē to, ka iesniegumu parakstījuši arī trīs koalīcijas deputāti (Alfons Spēks un Tabita Kalniņa no Latvijas Zaļās partijas un Inga Gluzda no Jaunās konservatīvās partijas), E. Zelderis teic, ka apvērsums ar Latvijas Zaļās partijas līdzdalību bijis jau iepriekš, pirms neilga laika. «Modris Jaunvalks (pašreizējais Talsu novada pašvaldības izpilddirektors, Latvijas Zaļās partijas Talsu nodaļas vadītājs — M. J.) kopā ar bijušo izpilddirektoru Aldi Vilsonu piedāvāja koalīcijas politiskajiem spēkiem mani gāzt. Manuprāt, Zaļā partija jau sen ir saistīta ar «Talsu novada attīstību». Tā kā pārsteiguma par Zaļās partijas deputātiem man nav. Ne velti viņu nav frakcijā (tajā ietilpst «Vienotība», Latvijas Zemnieku savienība un ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un brīvībai»/ LNNK»» — M. J.). Ja runājam par Ingu Gluzdu — visiem, kas redzējuši, kā viņa uzvedas domes sēdēs, sagroza informāciju un to pēc tam izplata, manuprāt, jautājumu nav. Uzskatu, ka tas ir tikai populisms, ko var saistīt ar Saeimas vēlēšanām, kas tuvojas.

Vēlos nomierināt iedzīvotājus: mums nav apstājies neviens projekts, viss virzās uz priekšu. Pilnībā nepiekrītu apgalvojumam, ka šī gada laikā nekas nav izdarīts, jo esam paveikuši ļoti daudz un ir uzsāktas daudzas jaunas iniciatīvas,» teic E. Zelderis.

Atslēgvārdi pašvaldība

Komentāri