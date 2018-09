Domāt labas domas, runāt labus vārdus un darīt labus darbus 04.09.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Guntis Kalnietis — ārsts ar 40 gadu darba pieredzi psihiatrijā — par talsenieku sevi sauc jau 14 gadus. Nupat viņš laidis klajā grāmatu «100 ārstniecības augu nerviem», aktualizējot garīgās veselības saglabāšanas un psihisko traucējumu profilakses jautājumus. Par spīti tam, ka cilvēki no šīs tēmas izvairās, rūpes par savu garīgo veselību ir tikpat svarīgas kā rūpes par fizisko veselību, uzskata psihiatrs.

Pirms sākam runāt par bērnību, Guntis atklāj, ka uz jautājumu «Kas ir tava dzimtā vieta?» viņam nav viennozīmīgas atbildes. Dzīves vēji viņu mētājuši no vienas vietas uz citu. Pirmos četrus mūža gadus Guntis aizvadījis krievu sādžā 500 kilometrus uz ziemeļiem no Krasnojarskas. Viņa vecotēvu Jāni Kalnieti — Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri — 1941. gada 14. jūnijā aizveda uz Vjatlagu, bet ģimeni izsūtīja uz Sibīriju. Latvijā Guntis ar ģimeni atgriezās 1956. gadā, kad Staļina laiki bija beigušies. Viņa senči no tēva puses paaudzēm ilgi uzturējušies Sēlijā, bet viņš pats dzīvojis Kurzemes hercogistes robežās, sākot no Sēlijas līdz pat Kuldīgai, Talsiem un Rīgai.

Pēc atgriešanās Latvijā

Gunta vecāki aizgāja katrs savu ceļu, līdz ar to viņš bieži mainīja dzīvesvietu un līdz vidusskolas beigām jau bija mācījies četrās skolās. Pirmā no tām bija Valdorfa skola, kur visus priekšmetu pasniedza viens skolotājs. Dzīve Vecmēmeles muižā aizritēja bez elektrības, un mājas darbi bija jāgatavo pie petrolejas lampiņas. Tajā pašā ēkā atradās ciema bibliotēka, un Guntis jau agrā bērnībā sāka lasīt.

Tā kā Guntis uzauga laukos, nozīmīgu lomu viņa dzīvē ieņēma fiziskās aktivitātes, tai skaitā kara spēles. «Laikā, kad dzīvoju Tērvetē, katru dienu uz skolu mēroju trīs kilometrus. Zināju, ka pa vienu ceļu drīkst iet, bet pa veco meža ceļu nedrīkst, jo tur atrodas armijas bāze. Kādu dienu kopā ar klasesbiedriem nolēmām bastot stundas, un vietā, kur starp abiem ceļiem veidojās ķīlis, mēs, trīs puišeļi no 5. klases, priedīšu jaunaudzē sākām būvēt skuju būdu. Otrā dienā turpinājām spēlēties, bet tad parādījās mamma ar žagaru un mūs izdzenāja. Tas vēl nebūtu nekas, bet pēc tam sākās visādi brīnumi. Mūs pašus un mūsu mammas izsauca pie skolas direktores. Pēkšņi uzradās krievu virsnieks un sāka uzdot jocīgus jautājumus. Viņš rādīja pistoles patronas un jautāja, vai esam ar tādām šāvuši. Tikai vēlāk Atmodas laikā uzzinājām, ka Tērvetē ir bijusi padomju armijas raķešu bāze. Nekā vairāk par paštaisītiem lokiem mums nebija, bet virsniekam radās aizdomas, ka mēs ejam spiegot. Viņš no kabatas vilka ārā lodes un centās mūs izprovocēt. Toreiz mums bija lielas nepatikšanas, bet viss beidzās laimīgi,» stāsta Guntis.

Pēc četrgadīgās skolas beigšanas viņš kopā ar mammu pārcēlās uz Tērveti.

«Tēvs dzīvoja Apguldē netālu no Dobeles un strādāja profesionāli tehniskajā skolā par pasniedzēju. Jaunībā viņš sapņoja kļūt par kordiriģentu, bet 16 gadu vecumā tika izsūtīts uz Sibīriju un kļuva par vienīgo ģimenes apgādnieku. Lai būtu tuvāk Apguldei, pārcēlāmies uz Tērveti un pāris gadus mācījos Annas Brigaderes pamatskolā, bet 8. klasi beidzu Reņģē. Vidusskolas laikā dzīvoju pie tēva un vecmāmiņas Apguldē un katru dienu ar autobusu mēroju 12 kilometrus turp un atpakaļ uz Dobeli.

Mēmeles skolā biju apaļš teicamnieks, bet nākamajās skolās tik spīdoši man vairs negāja. No vienas puses, guvu jaunus iespaidus, bet, no otras puses — nebija viegli: tikko iedzīvojos, mamma pārcēlās uz citu vietu. Mācoties Tērvetē, man ļoti patika vēsture un ģeogrāfija. Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja teica, ka es jau visu zinu un viņai vairs nav ko stāstīt. Biju daudz lasījis par vēsturi, dažādiem piedzīvojumiem un ceļojumiem,» atminas psihiatrs.

Mācoties vidusskolas pēdējā klasē, Guntis izlēma studēt medicīnu. Lai iestātos Rīgas Medicīnas institūtā, bija jānokārto četri iestājeksāmeni, ko viņš veiksmīgi izdarīja. Zināmā mērā viņa profesijas izvēli ietekmēja mamma, kura strādāja par feldšeri un pirms kara beidza Latvijas Sarkanā Krusta medicīnas skolu.

1977. gadā pēc Rīgas

Medicīnas institūta beigšanas Guntis tika norīkots darbā uz Kuldīgu. Institūtu viņš beidza kā neirologs, bet Kuldīgas rajona centrālajā slimnīcā bija vajadzīgs psihiatrs, līdz ar to viņam nācās turpināt mācības un mainīt specialitāti. No vienas puses, psihiatrija viņu interesēja, bet, no otras — biedēja. Pirmie gadi bija ļoti grūti, jo studiju laikā Guntis bija nodibinājis ģimeni, līdz ar to nācās domāt ne tikai par darbu un dzīvokļa jautājumiem, bet arī sievu un bērniem. Viņš strādāja gan par psihiatru, gan par narkologu. Bieži nācās sastapties ar hroniski slimojošiem pacientiem, kuriem visu atlikušo dzīvi jādzer zāles. Otra pacientu grupa bija cilvēki, kuri nāca izkratīt sirdi un parunāties. Psihologus Latvijā varēja saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, un pie mācītāja iet bija bīstami, tāpēc nekas cits neatlika kā doties pie psihiatra. Trešā pacientu grupa bija narkoloģiskie slimnieki — no dažādajām cilvēkam piemītošajām atkarībām tajā laikā narkologi sastapās tikai ar alkoholismu, jo narkotikas vēl nebija tik izplatītas. Gorbačova laikā tika stingri aizliegts lietot alkoholu, taču izplatījās toksikomānija un pa krūmiem sāka mētāties logu tīrāmā aerosola baloniņi. Pēc tam parādījās narkomānija un narkologi varēja ieraudzīt to, ko nebija redzējuši agrāk. Bez medikamentozās terapijas palīdzēt pacientiem varēja caur psihoterapiju, taču padomju medicīnā bija tikai divas psihoterapijas metodes — hipnoze un autogēnais treniņš. Citas metodes netika mācītas ideoloģisku apsvērumu dēļ.

Neatkarības sākumā parādījās iespējas mācīties pie ārzemju pasniedzējiem, un pagājušā gadsimta 90. gadu vidū Guntis nodibināja pirmo dienas centru Latvijā personām ar garīga rakstura traucējumiem. «Atgriežoties no pirmā ārzemju brauciena, domāju, ko varētu no visa redzētā ieviest Kuldīgā. Pēc grūtām, bet veiksmīgām sarunām ar pašreizējās Labklājības ministrijas tā laika analogu, ar Latvijas Sarkanā Krusta Kuldīgas nodaļas atbalstu nodibinājām nevalstisko organizāciju, lai Kuldīgā veidotu dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pēc vairākiem gadiem sabiedriskais dienas centrs tika pārveidots par Kuldīgas pašvaldības iestādi, kā tas tagad ir arī citos novados.

Kuldīgā nostrādāju 20 gadus. Pēc tam radās jaunas iespējas un izaicinājumi. Dzīves laikā man ir bijuši vairāki desmiti dažādu darbavietu, un katrā no tām esmu guvis jaunu pieredzi. Amerikāņu pētnieki uzskata, ka psihiatrs vienā vietā nedrīkst strādāt ilgāk par septiņiem gadiem, jo tad viņš riskē iegūt tā saucamo personības profesionālo deformāciju, kas neko labu nedod ne viņam pašam, ne viņa pacientiem.

Pārcēlāmies uz Rīgu, kur sāku lasīt lekcijas psiholoģijas un sociālā darba studentiem. 90. gados psiholoģija nāca modē, un liela daļa sieviešu to gribēja studēt, lai uzzinātu ko jaunu par ģimenes dzīvi un attiecībām. Tā kā man bija psihoterapeita izglītība (piederu pie pirmās Latvijas ārstu un psihologu grupas, kas trīs gadus mācījās psihoterapijas kursu Zviedrijas Eskilstūnas Sociālā darba augstskolā), lasīju lekcijas vairākās vietās.

2004. gadā mana sieva,

būdama ļoti enerģiska un praktiskām idejām apveltīta, Talsos atrada māju, un mēs pārcēlāmies. Vēlāk burbulis plīsa, māja izrādījās nepaceļama un tagad dzīvojam dzīvoklī, bet var uzskatīt, ka ar Talsiem vairāk vai mazāk esmu saistīts 14 gadus,» atklāj Guntis.

Pārceļoties uz dzīvi Talsos, sākotnēji Guntis braukāju uz Jūrmalu, kur strādāja Neirožu klīnikā un pēc tam — Jaunķemeru sanatorijā. Viņš apguva akupunktūru un nodibināja psihosomatiskās medicīnas kabinetu Jaunķemeros, taču ar laiku attālums starp Talsiem un Jūrmalu kļuva par šķērsli.

Šobrīd Guntis sevi sauc par laimīgu pensionāru, tomēr viņš turpina darboties Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrā Rīgā, kur strādā ar biofizikāliem aparātiem. Pavasarī viņš laida klajā grāmatu «100 ārstniecības augu nerviem». Grāmatā autors vēlas aktualizēt garīgās veselības saglabāšanas un psihisko traucējumu profilakses jautājumus, no dažādām iespējām sīkāk aplūkojot fitoterapiju (t. i., terapiju, kurā tiek izmantoti ārstniecības augi). «Vēlējos runāt par to, kas šajos darba gados ir sakrājies. Tās ir lietas, par ko ārsti ir slikti informēti. Mūsdienu psihiatrija ārstē pacientus ar sintētiskajām zālēm un nepietiekami izmanto ārstniecības augus, kas varētu aizkavēt un ārstēt emocionālā stresa izraisītās slimības. Galvenokārt grāmatu rakstīju ģimenes ārstiem, bet to var izmantot ikviens. Mani interesē psihohigiēnas jautājumi jeb veidi, kā saglabāt savu psihisko veselību. Cilvēki par to nemīl runāt, vārds «psihe» izraisa aizdomas, bet rūpes par savu garīgo veselību ir tikpat svarīgas kā rūpes par fizisko veselību. Ārstniecības augi ir tikai viena no iespējām, kā saglabāt garīgo veselību un labu pašsajūtu.

Psihiatrija ir interesanta un

sabiedrībā maz pazīstama tēma, ko iespējams pārvērst lietderīgā literārā materiālā, tāpēc nākotnē vēlos uzrakstīt romānu. Tas varētu būt medicīnisks trilleris,» atklāj psihiatrs.

Viņš atzīst, ka psihiatrijā pacienti ir ļoti dažādi. Nākas piedzīvot visu — sākot no raudām un asarām līdz pat dusmām un neiecietībai. Ja tiek izārstēta fiziska vaina, pacients ir pateicīgs, bet šajā nozarē daudzi pacienti neapzinās savas problēmas un ārsts reti kad saņem pateicību. «Mums ikdienā nākas sastapties gan ar cilvēkiem, kuriem ir garīgi traucējumi, gan pacientiem, kuri cieš no dažādām atkarībām. Esmu strādājis dažādās narkoloģiskajās klīnikās. Kā interesantāko varu minēt Minesotas programmas klīniku Rīgā, kur pacienti tiek ārstēti bez zālēm. Tā ir dārga privātā klīnika, kur pie mums pēc palīdzības griezās sabiedrībā pazīstami cilvēki, aktieri, biznesmeņi, kā arī viņu sievas, kuras aiz gara laika bija pasākušas lietot alkoholu un iet uz spēļu zālēm. Minesotas programma strādā pēc starptautiskās Anonīmo alkoholiķu kustības principiem, kuru pamatā ir ideja, ka atkarīgie var izārstēties, ja palīdz cits citam un dalās savos pārdzīvojumos. Šādā klīnikā pacienti veselu mēnesi uzturas slēgtā nodaļā, seko Anonīmo alkoholiķu 12 soļu programmai, kas palīdz apzināties savas problēmas un piedot vecus aizvainojumus. Ar daudz smagāku slimnieku kontingentu nācās saskarties nu jau likvidētajā narkomānu rehabilitācijas centrā Zentenes pagasta Rindzelē. Tā bija narkomānu komūna, kur tās iemītniekiem, galvenokārt jauniešiem no Rīgas, bija jāpavada vesels gads, strādājot centra zemkopības un lopkopības saimniecībā,» skaidro ārsts.

Lai atjaunotu ārstu emocionālos resursus, ir svarīgi nodarboties ar fizkultūru un novirzīt domas uz kaut ko citu. Gadiem ejot, Guntis ir sapratis, ka tieši fizkultūra ir tā, kas vislabāk palīdz atslēgties no ikdienas. Domājot par citu nelaimēm un pārdzīvojumiem, rodas profesionālais stress, un cilvēks ieraujas savā čaulā vai cieš otram līdzi, tāpēc ir svarīgi pārslēgt uzmanību, būt fiziski aktīvam un darīt to, kas sagādā prieku. Guntis par perfektu sporta veidu sauc alpīnismu, kurā nākas cīnīties gan ar dabas spēkiem, gan pašam ar sevi. Atslābināties palīdz arī ūdens tūrisms un burāšana. Guntis ir jahtu kapteinis, un agrāk viņam piederēja sava jahta. «Cilvēki domā — kas tad tur, jahta sastāv no korpusa un burām — bet tur ir jāiegulda liels darbs, tāpēc pēdējā laikā burāju citu komandu sastāvā. Pagājušajā gadā no Rīgas devāmies uz Svalbāras salām Ziemeļu Ledus okeānā, tikām līdz Norvēģijas ziemeļiem, bet tad gadījās avārija. Neskatoties uz grūtībām, tas bija neaizmirstams brauciens. Ne visi var burāt un ne visiem tas interesē, tāpēc ir svarīgi atrast savu sporta veidu. Man patīk arī ķīniešu vingrošana, precīzāk, cigun un taidzi. Tā sastāv no enerģētiskiem vingrojumiem, kas palīdz uzturēt ne tikai fizisko, bet arī garīgo tonusu.

Pirmajā vietā būtu liekami izturības sporta veidi. Tie, kuri ir jaunāki, var skriet. Es vairs neskrienu, braucu ar riteni, nūjoju un ziemā slēpoju. Pagājušajā gadā ziema bija ilgi jāgaida, tāpēc reizēm tumšajos vakaros aizgāju uz stadionu un maksimāli ātrā tempā nostaigāju desmit apļus.

Mums nav jāmēro tāls ceļš

līdz vietai, kur varam gūt mieru. To iespējams rast tepat pie Latvijas dabas. Bet galvenais — katram sevī. Protams, sevi nepieciešams attiecīgi noskaņot. Katru rītu apņemos domāt labas domas, runāt labus vārdus un darīt labus darbus. Daru tā jau vairākus gadus, un es teiktu, ka tas palīdz dažādās situācijās, tai skaitā laulības dzīvē. Lielais laulību šķiršanas procents, kas vismaz pusgadsimtu vērojams Latvijā, nav labs rādītājs, un daudzos gadījumos laulību būtu bijis iespējams saglabāt. Ir svarīgi saprast otru un necensties viņu pārveidot. Otru cilvēku nevar ātri iepazīt. Ja Dievs dos, pēc astoņiem gadiem ar sievu varēsim svinēt zelta kāzas, bet es joprojām nepazīstu visas viņas rakstura nianses. Laulība, tāpat kā dzīve, ir maratons,» pārdomās dalās psihiatrs.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri