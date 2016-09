«Domāju, ka šis Latvijā būs rekorda objekts, kas ar milzīgiem apjomiem paveikts tik īsā laikā» 01.10.2016

Jūnija beigās sākās aktīvi remontdarbi ceļa posmā «Talsi — Stende». Milzīgs daudzums tehnikas vienību un lielas pārmaiņas brauktuves infrastruktūrā. Novada iedzīvotājiem šāda mēroga projekts ir veiksme. Kas stāv aiz tā visa un ar kādiem izaicinājumiem saskaras būvnieki, «Talsu Vēstīm» skaidro SIA «Saldus ceļinieks» pārstāvji.

Vairāk nekā desmit miljonu vērts projekts

Ceļu remontam piesaistīts Eiropas Savienības (ES) finansējums 85% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām, kas ir aptuveni vairāk nekā desmit miljoni eiro.

«Talsiem tā jāuzskata par lielu veiksmi, ka pilsētas pievārtē tiek realizēts tik liels projekts. Jāteic, ka arī ES līdzekļi nav pietiekami visiem Latvijas ceļiem. Tā ir valsts a/s «Latvijas valsts ceļi», kas nolemj, kādā secībā ceļi tiek projektēti. Arī ES līdzekļu piesaiste nav tik vienkārša, jo jāmēra intensitāte, jāveic aprēķini, tie jāpierāda, kā arī jāspēj pamatot, kādi būs ieguvumi no attiecīgās investīcijas. Cilvēki cīnās, lai šos līdzekļus iegūtu. Tiek izsludināts konkurss par projektēšanu, kas ir garš process, saskaņojot visu ar pašvaldībām un citām institūcijām.

Zinu, ka ir pašvaldības, kuras ļoti uztraukušās, vai šādi Kohēzijas fondu līdzekļi tiks realizēti attiecīgajās teritorijās vai to tuvumā, jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka visām vajadzībām līdzekļu nepietiek. Pašvaldības parasti ir ieinteresētas, lai šādus projektus realizētu un viņu objekti nepaliktu saraksta beigās, kam naudas neatliek. Talsiem kopumā šis ir ļoti nozīmīgs projekts, jo nepietiekamo investīciju dēļ te ir diezgan sliktā stāvoklī esošs ceļu tīkls. Tagad tās ir grandiozas, ceļš tiek kārtīgi pārbūvēts. Domāju, ka viss izdodas pozitīvi,» uzskata SIA «Saldus ceļinieks» valdes loceklis Gints Karols.

«Ja salīdzina ar to, ko pārsvarā dara Latvijā, kad ceļus stabilizē vai pastiprina, tad šis ir krietni pamatīgāks projekts. Ņemot vērā, ka tas ir P (reģionālais), nevis A (galvenais) klases ceļš, darbi ir ļoti ievērojami. Tādi gadījumi ir ārkārtīgi reti. Veicam pilnīgu ceļa rekonstrukciju. Visā posmā ir trīs asfalta kārtas, kopā aptuveni 15—18 centimetrus biezas,» skaidro SIA «Saldus ceļinieks» būvdarbu vadītājs Janeks Osipovs. Objektā darbus veic šādi uzņēmumi: «Saldus ceļinieks», «Talce», «Rīgas tilti», «Aizputes ceļinieks» un vairāki uzņēmēji, galvenokārt no Talsiem.

Grandiozs objekts, bet īss termiņš

«Šāda apjoma objektam termiņš ir ļoti īss, varētu pat teikt — ekstrēmi īss, proti, 210 dienas, kas konkursā tika noteiktas. Pārsvarā šāda tipa remontdarbiem kā minimums paredz 270 dienas. Tas arī paskaidro, kāpēc ir nodarbināts tik milzīgs tehnikas apjoms.

Konkurss notika pagājušā gada 29. decembrī. Darbiem vajadzēja sākties jau aprīlī, bet līgums tika noslēgts tikai jūnijā, un darbi sākās jūnija beigās. Aizkavēšanās notika ES fondu līdzekļu apguves dēļ, kas bija iekavēti visā valstī, jo valdības līmenī nebija laikus saskaņoti iepirkumu kritēriji, ko ES bija noteikusi.

Tā ir liela atšķirība, vai darbi tiek sākti agrā pavasarī vai sezonas vidū, kad pavisam drīz sākas sliktie rudens un ziemas laika apstākļi. Visu cieņu tai komandai, kas strādā. Domāju, ka šis Latvijā būs rekorda objekts, kas ar milzīgiem apjomiem paveikts tik īsā laikā. Lai arī precīzu darbu beigu datumu nevar pateikt neprognozējamo laika apstākļu dēļ, orientējoši (ja darbus atsāks maijā) tas varētu būt nākamā gada jūlija beigās,» atklāj G. Karols.

Līdz 1. novembrim visā posmā plānots uzklāt otro asfalta kārtu, savukārt nākamgad pēdējo, trešo. «Ziemā nebūs luksoforu, ceram, ka visur būs asfalts. Arī nomalītes būs uzvilktas. Būs sajūta, ka ceļš ir pabeigts. Varēs braukt abos virzienos, kā arī izmantot viaduktu. Vienīgais, kas nebūs gatavs — veloceliņš —, tur atstāsim šķembas, jo rudens nav tas labākais laiks, lai tur klātu smalko asfaltu. Nākamajā gadā jāuzklāj virsējā asfalta kārta, kā arī jāveic darbi, kas saistīti ar aprīkojumu (zīmes, barjeras) un apdares darbi, kas ir lielā apjomā,» informē J. Osipovs.

«Šīs 210 dienas ir ļoti intensīvas gan mums, būvniekiem, gan tiem, kurus skar tehnikas satiksme, bet, no otras puses raugoties, tas nav tik ilgs laika posms, kāds varētu būt, ja objekta termiņš būtu garāks. Mums, protams, būtu mierīgāk un ērtāk būvēt ilgāku laiku, bet tā būtu mocīšanās apkārtējiem. Vislabāk jau, protams, būtu šo posmu slēgt pavisam, lai darbus varētu ātri veikt, bet tā nedarām.

Tiem, kuri gaužas, varu rosināt domāt pozitīvi un plašāk. Parasti tiek runāts, ka Latvijā nepietiek investīciju, savukārt šeit tās ir fantastiskas! Nekad nespētu ko tādu atļauties no Latvijas valsts budžeta. Aiz šīm investīcijām paliks sakārtota infrastruktūra, un cilvēki varēs daudz drošāk pārvietoties. Tie ir arī nodokļi, jo vēl pavisam nesen tika veikts aprēķins, kas rādīja, ka līdz 30% no kopējās projekta summas tiek atstāta valsts un pašvaldību kasēs. Protams, ja paskatāmies uz cilvēku skaitu, kas šeit strādā, dzīvo, izmanto vietējo infrastruktūru un pakalpojumus, tas ir ļoti būtiski ekonomikai. Tas viss ietekmē valsti kopumā. Reizēm ir vērts pacīnīties ar sarežģījumiem, kas ir mums kā būvniekiem, kā arī iedzīvotājiem — nedaudz paciesties,» aicina G. Karols.

Neskaitāmas regulas un noteikumi

«Mūs ļoti stingri uzrauga pasūtītājs. Būvuzraudzība ir katru dienu. Viņi uzrauga arī pievedceļus. Esam tos gan planējuši, gan labojuši asfalta segumu. Par satiksmes organizācijas pārkāpumiem ir ļoti lieli sodi. Tas, kas notiek objektā, nav mūsu izdomāts, viss ir saskaņots ar satiksmes organizācijas shēmām, kas mainās nepārtraukti. Varbūt no malas tā nešķiet, bet strādā vesela komanda, lai satiksmi novirzītu atbilstoši shēmām. Visur, kur brauc mūsu smagā tehnika, pretī ir saskaņojums. Visas darbības regulē noteikumi, paši uz savas galvas nedarām neko,» skaidro J. Osipovs.

Saskaņā ar līgumu pievedceļi ir jāatstāj tādā pašā kartībā, kādi tie bijuši, uzsākoties būvniecībai. Tas arī, kā norāda uzņēmuma pārstāvji, tiks izdarīts.

«Par ceļu, tāpat kā par ēku, ir nepārtraukti jārūpējas. Ja saimniekam nepietiek līdzekļu, ir lietas, kuras nepārtraukti tomēr jādara. Tas ir līdzīgi kā ar jumtu — to nevar ilgi turēt cauru un laist mājā iekšā ūdeni. Celtnieki katrā ziņā nav sabojājuši citus ceļus, un tie nav radikāli sliktākā stāvoklī, kādi bija pirms tam. Jāsaprot, ka materiāli ir jānogādā līdz objektam. Ļoti skaidri arī zinu, ka šos ES līdzekļus nevarētu piesaistīt, lai remontētu mazus pievedceļus. Nekad. Tā ir pilnīgi cita tēma un atbildība,» saka G. Karols.

Būvnieku izaicinājumi

«Ļoti daudzi cilvēki nepamana zīmes. Viņi brauc garām, skatās uz tehniku, darbiem un pabrauc zīmei garām. Rezultātā ir nepatīkami pārsteigti, ka nokļuvuši ne tur, kur gribējuši. Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, lai neapdraudētu sevi, citus satiksmes dalībniekus un būvdarbu veicējus,» teic J. Osipovs.

Nav pareizi uzskatīt, ka darbu dēļ tiek būtiski pasliktināta apkārtējo ceļu kvalitāte. Jāņem vērā, ka intensīvu ikdienas satiksmi veido arī lauksaimniecības tehnika, baļķvedēji un cita smagā tehnika. «Dižstendē, piemēram, satiksme īpaši paaugstināta tādēļ, ka cilvēki negrib gaidīt pie luksoforiem, tāpēc brauc cauri ciemam. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu izpratne. Ja ir iecietība, labi arī tiekam uz priekšu. Pēc gada varēsim priecāties par to, kas būs paveikts,» uzsver G. Karols.

«Kas ir būtiski — šajā objektā gan materiālu ražošanā, gan objekta būvniecībā pārsvarā strādā mūsu puses iedzīvotāji. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi liels iemesls būt par to priecīgiem. Pirmkārt, par to, ka mums ir augstas klases speciālisti, kuri var būvēt tik sarežģītu būvi, saražot atbilstošu materiālu un līdz ar to strādāt tepat, mājās. Tas ir darbs mūsu novada cilvēkiem, mūsu ģimenēm, kuriem nav jāuztraucas, kā sevi uzturēt. Tas ir liels ieguvums, un mēs ar to lepojamies. Būvnieki zina, kā tas ir — strādāt, esot komandējumā. Esam gandarīti, ka māju tuvumā varam realizēt tik vērienīgu projektu, kas uzlabos iedzīvotāju ērtības un drošību uz autoceļa,» norāda SIA «Talce» personāla vadītāja Laima Eglīte.

