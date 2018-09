Dokumentālās filmas veidotāji viesojās Kolkā un Laucienē 15.09.2018

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma par Latvijas valsts vienaudžiem. «100 gadi esības vējos» ir stāsts par simtgadniekiem, kuri apbur ar savu personīgo šarmu, aktīvo sabiedrisko dzīvi, neizsīkstošo dzīvesprieku, ticību Latvijai un tās nākotnei.

«Ideja par filmas veidošanu radās pirms vairākiem gadiem, kad Rīgas aktīvo senioru alianse mani uzaicināja uz tikšanos. Tur iepazinos ar Martu — aktīvu simtgadnieci, kura dzīvi uztvēra ar humoru. Sākotnēji bija doma veidot raidījumu, bet beigās tapa filma. Sapratu, ka ar viņu vien būs par maz, tāpēc sāku meklēt aktīvos simtgadniekus pa visu Latviju. Filmas varoņi nedzīvo pagātnē, bet aktīvi darbojas tagadnē. Viena simtgadniece no Mālpils katru dienu kājām mēro līdz pat četriem kilometriem. Šajā pusē tikāmies ar Faniju Budovsku no Kolkas un Lidiju Burčaku no Laucienes. Diemžēl Lidija jau ir devusies aizsaulē. Cilvēkus izvēlējāmies, braukājot apkārt pa novadiem, runājot ar pašvaldībām un sociālajiem darbiniekiem. Diemžēl liela daļa simtgadnieku ir guloši un nespēj pateikt vairāk par diviem vārdiem,» stāsta idejas autors Lūkass Mairis Marcinkevičs.

Filmas nosaukums «Piedzimt kopā ar Latviju» laika gaitā mainīts uz «100 gadi esības vējos». Montāžas režisore Gunta Ikere norāda, ka Latvijas vēsturi nav iespējams izstāstīt ar dažu cilvēku starpniecību, taču tā ir iespēja atrast atbildi uz jautājumu: «Kā dzīvot?» Tas ir stāsts par to, kā cilvēki dzīvojuši esības vējos un kādu ceļu izvēlējušies.

«Scenārija autore Ludmila Ikere uzrakstījusi grāmatu «Esības vējos», un mums šis nosaukums iepatikās. Tas neuzliek važas vai rāmjus, bet vieno un ļauj dzīvot līdzi simtgadnieku stāstiem. Tie ir ārkārtīgi interesanti. Viena no filmas īpatnībām ir tā, ka tur neparādīsies biogrāfiski stāsti par to, kad cilvēks ir dzimis un kur mācījies. Katrs kaut ko piedzīvojis, izdzīvojis, bet pats vērtīgākais ir tas, ka cilvēks spēj padalīties ar daļu no savas dzīves. Viena no lielākajām grūtībām bija izdomāt, kā visas tās pērlītes, kas katra atsevišķi ir brīnišķīga, pakļaut vienotam domu gājienam,» skaidro G. Ikere.

Operators Valdemārs Helmanis atzīst, ka filma tapa ne no kā. Sākotnēji nebija ne kameras, ne scenārija, ne režijas, ne finansējuma. Filma izauga kā koks, kas no mazas sēklas pamazām pārtop par krāšņu augu. Filmas galvenais simbols ir ozols, un tās mērķis ir parādīt latviešu tautas vitalitāti un spēju iziet cauri cara laikiem, dažādām revolūcijām un kariem. Tas pierāda to, ka latviešu tautu tik viegli nevar iznīcināt. Otra lieta, kas filmā parādās, ir nemitīgā Dieva klātbūtne un garīgā dimensija. Viss liecina, ka šiem cilvēkiem palīdzējusi izdzīvot tieši ticība.

Filma par sevi radījusi interesi Vācijā, Itālijā, Norvēģijā un pat Brazīlijā. Vācijas televīzija NDR, viesojoties Dziesmu un deju svētkos, tikās ar vienu no filmas varonēm, tādējādi iepazīstinot skatītājus ar latvieti, kura 104 gados piedalās sabiedriskās norisēs un turpina enerģiski darboties. Pirmizrāde 11. novembrī nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps» ietvaros paredzēta Rīgas kinoteātrī «Splandid Palace».

