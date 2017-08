Dižmāras gadatirgus — raibs kā Talsu bruncis 16.08.2017

Ar jautru koncertprogrammu sestdien tika atklāts gada lustīgākais notikums — Dižmāras gadatirgus. Pilsētā pulcējās andelnieki no visas Latvijas, un par atraktīvu noskaņu rūpējās Liepājas teātra dziedošais aktieris Edgars Pujāts.

Jau 9.00 no rīta Talsu ielās bija manāma rosība — vietējie iedzīvotāji un viesi no citiem Latvijas novadiem steidza apskatīt produkciju. Ikviens centās piesaistīt garāmgājēju uzmanību, un andelnieku vidū gadījās sastapt arī kādu neparastāku tirgotāju. Arī laika apstākļi nelika sevī vilties — caur mākoņiem svētku apmeklētājus sildīja augusta saulīte un laiku pa laikam uzpūta atvēsinoša vēja pūsma.

10.00 koncertprogrammu atklāja un sanākušos uzrunāja Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts. Viņš atgādināja, ka ikvienam ir iespēja piedalīties svētku deķa aušanā un ieaust savu pavedienu. Tāpat svētkos atrodami dažnedažādi labumi, kas priecē vēderu, sirdi un dvēseli. Pats galvenais — piedalīties un baudīt skaisto dienu. E. Pujāts atzina, ka viņam ar Talsiem ir īpaša saikne: «Talsi ir ļoti skaista pilsēta. Mēs bieži vien ar Liepājas teātri braucam spēlēt izrādes Talsu estrādē, tāpēc mani ar šo vietu saista patīkamas atmiņas.» Drīz vien viņš klātesošos aicināja uzdejot, kamēr vēl maki pilni — kad maki būs tukši, neviens dejot vairs negribēs!

Dižmāras tirgus apmeklētājus priecēja gan ciemiņi no Liepājas, gan vietējie amatiermākslas kolektīvi: Talsu tautas nama senioru deju kolektīvs «Draudzība», Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Teika», folkloras kopa «Talsi», tautas muzikanti «Tals’ trimiš», Vandzenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Krepliņi», modes deju studija «Elfas» un muzikālā apvienība «Half past five».

