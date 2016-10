Divu skolotāju stāsti — par sapni kopš bērnības un spontāni īstenotu ideju 05.10.2016

Laura Krasucka un Gatis Jugāns ir skaisti, jauni un muzikāli apdāvināti cilvēki, kuri viens otru ir atraduši pedagoģijas studiju laikā. Laimīgā kārtā tas viņiem nav liedzis atrast arī savu vietu pedagoģijā. Gluži pretēji — ja Laura jau kopš bērnības vēlējusies kļūt par mūzikas skolotāju pirmsskolas izglītības iestādē, tad Gatis tikai studiju laikā saskatījis, ka viņa ceļš patiešām varētu vest atpakaļ uz skolu, šoreiz jau kā skolotājam.

«Man ļoti patika skatīties, kā mana mūzikas skolotāja spēlē klavieres! Bērnībā arī pati spēlēju skolotājas lomu. Vēl izlikos, ka esmu diriģente savam iedomātajam korim. Vēlāk mācījos mūzikas skolā un tad, protams, bija brīdis, kad viss apnika… Tomēr vidusskolā sapratu, ka ne ar ko citu, izņemot mūziku, savu dzīvi saistīt negribu, tāpēc izvēlējos mācīties par mūzikas skolotāju. Uz to mani pavirzīja arī mamma, kura pati ir pirmsskolas pedagoģe,» atklāj Laura. Mamma nav norādījusi uz grūtībām, ar kurām jāsastopas pedagogam, bet izcēlusi dažādos ieguvumus, rosinot arī izvēlēties tieši darbu pirmsskolas izglītības iestādē. Kad vēlāk Laurai bija iespēja praksē izmēģināt skolotāja darbu gan bērnudārzā, gan skolā, arī viņa sajuta pirmsskolu kā sev piemērotāku darba vidi.

«Noteikti ne! Nemaz!» Gatis smejas, kad drošības labad tomēr pārjautāju, vai tiešām ne bērnudārzā, ne skolā viņš nav apsvēris iespēju kļūt par skolotāju. «Pēc vidusskolas īsti nezināju, ko gribu tālāk darīt. Sāku strādāt par pārdevēju sporta preču veikalā. Tas man padevās labi, tomēr gribējās darīt kaut ko mūzikas jomā. Sanāca tā, ka aizgāju mācīties par mūzikas skolotāju — vienkārši tāpēc, ka tas bija kaut kas saistībā ar mūziku, bija iespēja tikt budžeta vietā un iegūt augstāko izglītību. Trešā kursa otrā pusē attieksme sāka mainīties. Strādājot par pārdevēju, sapratu, ka visu mūžu to nevēlos darīt. Gribējās ko paliekošāku. Ceturtā kursa beigās man radās iespēja sākt strādāt Talsu Kristīgajā vidusskolā. Bija marts, sakārtoju lekciju grafiku tā, lai pirmdienās un piektdienās varu būt skolā, bet pārējās dienas — Liepājā,» lielo braukāšanu atceras Gatis.

Kristīgajā skolā viņš strādā ar 1.—6. klašu skolēniem. «Izjūta bija diezgan dīvaina, stāvot skolēnu priekšā, bet ar laiku jau pieradu,» atzīst Gatis, atceroties pirmās paša vadītās stundas. Kam gadās trāpīties Kristīgās skolas gaitenī starpbrīdī, kad šis skolotājs ved kādu klasi uz mūzikas kabinetu, tas var redzēt arī pa mazai meitenītei pie katras viņa rokas. «Pašas pieķeras, nav jāvelk,» smaidot apliecina Gatis.

Arī Laura darbu sāka 2015. gada martā, kļūstot par mūzikas skolotāju Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis». «Mūzikas skolotāja darbs pirmsskolas izglītības iestādē ir interesants, radošs, visu laiku jāizdomā kaut kas jauns, jāiejūtas ļoti dažādos tēlos, jāraksta scenāriji, jārāpo un jālec! Mūzikas nodarbības neaprobežojas tikai ar dziedāšanu — ir arī dejas, ir mūzikas instrumentu spēle un ritmizēšana,» viņa stāsta.

Abi jaunie pedagogi spriež,

ka augstskolā viņu tālākajam darbam ielikti tikai pamati, bet pārējo pašam nākas apgūt praksē. «Darbs dara darītāju — tā tiešām ir! Augstskolā jau neparāda pa soļiem, kā un kas būs jādara. Kad sāc strādāt, tad visu sāc saprast,» uzskata Gatis. Esot gan arī vērtīgi pasniedzēju padomi, kuri palikuši prātā.

Pusotrs gads skolotāja profesijā esot paskrējis ļoti ātri, tomēr arī šī nelielā pieredze ļaujot ar lielāku drosmi stāties bērnu priekšā. «Sākumā jau biju mazliet ar trīcošām rokām, nezinot, ko un kā labāk darīt, nezinot, kādi būs bērni un ko viņi spēs izdarīt. Tagad jau esmu iestrādājusies,» atzīst Laura. «Arī man tagad ir vieglāk — es jau zinu, uz ko tiekties. Esmu izpratis arī vērtēšanas sistēmu. Vērtēt skolēnus ir grūti! Necenšos to darīt ļoti bargi. Nelieku visaugstākos vērtējumus tikai muzikāli apdāvinātākajiem, pārējiem atstājot vien četriniekus. Cenšos, lai nevienam nerastos nepatika pret mācību priekšmetu. Redzot, ka viņam ir tikai zemas atzīmes, nekas nesanāk. Ar centību ļoti daudz var panākt!» spriež Gatis.

Kā Laura savulaik ar patiku vērojusi savas mūzikas skolotājas darbošanos, tā tagad priecājas, ka bērni viņu sauc tikai par Lauriņu, ir ļoti draudzīgi, līp viņai klāt. «Bērni ir ļoti sirsnīgi, grib samīļoties,» novērtē skolotāja.

Gatis salīdzina — sākumskolas vecuma bērnos arī vēl lielā mērā ir šis mīļums, bet, sākot no 4. klases, kļūstot sarežģītāk. «Var redzēt, kā radziņi parādās, katrs veidojas par personību, un tas ir tikai normāli. Ne katrs, bet lielākā daļa skolēnu arī saprot, kāpēc ir jāmācās mūzika, zina, ka tā ļoti attīsta smadzeņu darbību. Runa jau nav tikai par kopīgu padziedāšanu. Kas nevar padziedāt, iedodu bundziņas, lai spēlē pavadījumu un attīsta roku koordināciju!» stāsta skolotājs.

Protams, darbu skolā lielā mērā nosaka mācību programma. «Grāmatas pētot, skolotājs izvēlas svarīgāko, vienādi nemācot katru tēmu, bet liekot akcentus uz konkrētām lietām. Ja man būtu brīvība izvēlēties, kādām jābūt mūzikas stundām, domāju, ka tās būtu diezgan lielā mērā citādākas, ja salīdzina ar tagadējiem standartiem,» uzskata Gatis. «Tad būtu līdzīgi kā man, kad nav nekādas programmas priekšā un viss jāizdomā pašai!» iedomājas Laura.

«Sprīdītī» viņa vada arī bērnu ansambli, kas nu jau kļuvis pavisam daudzskaitlīgs, vienojot 18 bērnudārza audzēkņus. Savukārt Gatis Kristīgajā skolā vada ģitārspēles pulciņu, kuru apmeklē 17 skolēni. «Brīvā gaisotnē skolēni nāk pie manis, izsaka savas vēlmes, ko gribētu iemācīties, un es cenšos dalīties savā pieredzē, neiekļaujoties nekādos ģitārspēles mācīšanas rāmjos, bet darot tā, kā es kādreiz pats pašmācība ceļā visu apguvu. Kā es savulaik vēroju citus, tā skolēni tagad vēro mani. Prieks un lepnums ir redzēt, ka mani skolēni nu jau uzstājas daudzos dievkalpojumos, piespēlējot kādai dziesmai pavadījumu,» priecājas Gatis.

Viņš strādā arī Talsu pamatskolā, aizvietojot skolotāju, kura ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Tur viņš pasniedz kristīgo ētiku un skolēniem individuāli māca ģitārspēli. Jaunākais ģitārists šajā skolā mācās vēl tikai 2. klasītē.

Mūzika abiem nav tikai darbs, bet arī vaļasprieks. Gatis muzicē grupā «Cits Kvartāls», bet kā duets Laura un Gatis ir snieguši koncertus Liepājā un ir atvērti muzikāliem projektiem arī Talsu pusē.

Spriežam arī par to, kāpēc

vajadzīgi jauni pedagogi. «Jaunas vēsmas pedagoģijā?» min Laura. Talsu «Sprīdītis» īpaši izceļoties ar to, ka tajā pēc vidējā vecuma kolektīvs ir ļoti jauns. «Ir jāiet laikam līdzi. Protams, tas nenozīmē, ka visi pedagogi, kas ir gados vecāki, netiek līdzi laikam! Tomēr skolā ienāk jaunās tehnoloģijas, un varbūt, ka jaunajiem ir vieglāk ar tām strādāt. Bet pateikt, ka visi kolēģi, kas ir vecāki, vairs nav vajadzīgi, gan nevar! Viņiem ir pieredze, tāpēc bieži var jaunajiem palīdzēt. Ja es kaut ko nezinu vai nesaprotu, varu aiziet un pajautāt. Visi ir atvērti un labprāt palīdz,» novērtē Gatis.

Jaunajiem pedagogiem ir arī savi izaicinājumi, īpaši tiem, kuriem nākas stāties gandrīz vai vienaudžu priekšā. Laura iztēlojas, kā būtu, ja viņai būtu jāmāca 12. klases skolēni — viņa taču gan izskatītos, gan justos kā viena no viņiem! Gatim prakses laikā bija iespēja to izmēģināt Liepājas 5. vidusskolā. «Par daudziem skolēniem biju īsāks! Kad viņi sēdēja, tad vēl tā… (Smejas.) Sākums ir grūts, bet, kad rodi ar viņiem kontaktu, tad jau viss kārtībā. Vidusskolā vajadzīga citādāka pieeja nekā sākumskolā,» uzskata Gatis.

Dzīvot Talsos — tā nav bijusi šī pāra pašsaprotama izvēle. «Bijām nolēmuši — kur būs darbs, tur dzīvosim,» neslēpj Gatis. Laura Talsos ir ienācēja no Saldus novada Kalniem, bet jau pamanījusi, ka mēdz noraut vārdiem galotnes, kā talsenieki to dara.

Cerams, ka viņi te ir uz palikšanu, tāpat kā abi šobrīd spēj iztēloties, ka visu dzīvi varētu strādāt tieši pedagoģijā. Jā, pat Gatis, kurš ne tik sen atpakaļ pat iedomāties ko tādu nespēja! «Reizēm spontānās idejas ir labākās, un šī arī varbūt ir tā reize,» viņš saka.

