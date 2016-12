Divdesmit gadi Tiguļkalnā 22.12.2016

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

21. decembrī, pašos ziemas saulgriežos, Talsu novada muzejs svin 20 gadus kopš esības Talsos, K. Mīlenbaha ielā 19, vēsturiskā ēkā Tiguļkalnā. 1996. gada 21. decembrī notika atgriešanās mājās — vietā, kur 1923. gadā muzejs sāka darbu.

No 1994. gada iestādes direktore ir Mirdza Jonele. Svētku priekšvakarā lūdzu viņu dalīties pārdomās par 20 gadu nogriezni laika ritējumā.

— Kopš muzeja dibināšanas 1923. gadā vairākkārt ir mainīts tā nosaukums. Iepriekšējais bija «Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs». Vai tagadējais — Talsu novada muzejs — ietver sevī visu darbu, ko darāt?

— Tā kā mēs savas iestādes nolikumā rakstām, ka muzeja funkcijas un uzdevumi ir pētīt gan vēsturi, gan dabu, gan mākslu, domāju, ka ietver, nesašaurina. Atgādināšu, ka tagadējo nosaukumu izvēlējāmies tad, kad vēl bija Talsu rajons un par novadu izveidi pat nerunāja.

Tagad strādā, papildinot Muzeju likumu, kurā ievieš terminu «reģiona muzejs». Esmu pilnīgi pārliecināta, ka pretendēsim uz šo reģiona muzeja statusu, jo mums taču ir krājums gan par Mērsragu, gan par Roju un Dundagu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Dundagas novada Kubalu skolā-muzejā taču stāv daudz mūsu eksponātu.

Apmeklētāju skaits katru gadu turas vidēji ap 14 000 un vairāk. Tas nav slikts rādītājs, zinot, ka iedzīvotāju skaits novadā samazinās.

Pēdējo piecu gadu laikā esam sagatavojuši un izdevuši jau otro grāmatu «Muzeja Raksti». Darbs pie šāda izdevuma nav obligāts pienākums, bet pašu iecerēts, izauklēts un īstenots. Katru gadu mēs zinātniski pētām vidēji ap 20 tēmu. Ekspozīcija ir apskatāma tikai noteiktu laiku, pēc tam to nojauc, un materiāli vairs nav kompakti, bet grāmatā izdotais ir tomēr kas paliekošs. Esmu ļoti pateicīga savai vietniecei Zandai Konošonokai, kura Rakstu tapšanā iegulda daudz laika un darba. Paši tekstus uzrakstām, paši rediģējam, Sandis Priede datorā sagatavo materiālus iesniegšanai tipogrāfijā.

Gribam pieņemt par tradīciju reizi trijos gados izdot kārtējo Rakstu grāmatu.

Nodrošinām ekskursijas, lasām lekcijas, gatavojam publikācijas. Tā kā piedāvājam arī muzeja pedagoģiskās programmas, kurās ir aktīva darbība, jūtam, ka pieprasījums pēc tām ir lielāks nekā pēc lekcijām, kurās jāsēž un pasīvi jāklausās.

Uzskatu, ka laiks vairāk vērības pievērst nesenai pagātnei. Tā būtu arī tēma par kolhoziem, jo tagadējie jaunieši vairs nemaz nezina, neizprot, kas tie tādi bija. Pamazām aiziet paaudze, kurai ir mutvārdu un fiziskas liecības par kopsaimniecību laiku. Kad vairs nebūs aculiecinieku un uzskatāmu materiālu, izplatīsies visdažādākā informācija, uz kuras vēsturisko patiesumu vairs nevarēs paļauties.

Gribētos, lai līdz Latvijas simtgadei mēs nofiksētu, kādi novadā tagad darbojas uzņēmumi. Tas dotu konkrētu priekšstatu par saimniecisko dzīvi. Muzeja vēsturniekus esmu rosinājusi domāt, kādus pasākumus mēs varētu sarīkot ar šo uzņēmumu vadītāju, darbinieku piedalīšanos.

— Kādas muzejā ir nodaļas? Vai to daudzums un saturs atbilst patiesajai vajadzībai?

— Neteikšu, ka simtprocentīgi atbilst. Jau vairākus gadus gribam mazliet reorganizēt, bet viss atduras pret to, ka tad vajadzētu papildu finansējumu. Nosacīti par nodaļām varētu uzskatīt tās, kurās strādā trīs darbinieki: krājuma nodaļa un vēstures nodaļa. Kādreiz bija arī mākslas nodaļa, kur vismaz bija divi darbinieki, bet kopš ekonomiskās krīzes sākuma tajā ir tikai viens speciālists. Dabas nodaļā bija divi, tagad — viens cilvēks. Līdz ar to tās abas vairs nav nodaļas, bet ir speciālisti, kas strādā šajās nozarēs.

Tādā situācijā darbs cieš, jo nevar viens cilvēks tikt galā ar visu pienākumu apjomu — pētniecisko darbu, izstāžu sagatavošanu utt. Ja mums katru gadu muzejā vidēji ir bijušas 40 dažādas izstādes, tad var saprast, kādu darbu tas prasa. Izstādes rīkojam ne tikai muzeja telpās, bet arī citviet, un katru gadu tādu vidēji ir 20.

Šajos laikos nesalīdzināmi vairāk nekā agrāk ir ļoti nepieciešama komunikācija, bet mums šajā jomā strādā tikai viens darbinieks. Viņš dara zināmu plašai pasaulei svarīgāko mūsu darbā un vienlaikus strādā arī muzeja pedagoģiskajās programmās, vairākiem interesentiem regulāri nosūta informāciju personiski. Vēl neesam atkāpušies no domas izveidot komunikācijas — izglītojošo nodaļu, bet tas atkarīgs no finanšu iespējām.

— Arī muzeja ikdienas darbā bez datora, interneta vairs neiztikt.

— Protams! Esam jau aizmirsuši, kā sitām tekstus uz rakstāmmašīnas. Tehnikas brīnums bija mašīna, kas automātiski dzēsa kļūdainu tekstu. Kā gribēju tādu muzejam dabūt — ne jau krājumam, bet darbam! Kad mēs atnācām uz šo ēku, mums bija viens vecs klabeklis dators, kuru mākslinieks izmantoja. Kad tas uzkārās, visi bijām erorā, jo nesapratām, ko nu darīt.

Tagad brīžiem darbinieki sūdzas, ka datori darbojas pārāk lēni, informācijas lielo apjomu nespēj laikus uzņemt un pārstrādāt. Nevaram iedomāties nevienu sarīkojumu, lekciju bez projektora lietošanas. Izmantojam trīs interaktīvos stendus, ar kuru palīdzību atdzīvinām ekspozīcijas — padarām tās mūsdienīgas.

Es gan uzskatu, ka jābūt ļoti uzmanīgiem ar jauno tehnisko iespēju izmantošanu. Jaunais ar veco ir jāprot sabalansēt. Pamatu pamats tomēr ir eksponāts, jaunievedumi ir tikai tā papildinoši elementi, nevis centrālie.

— Darbs ar attīstības projektu izstrādi ir reāla iespēja iegūt līdzekļus papildus budžetā ieplānotajiem; cik lielā mērā to izmantojat?

— Strādāt ar attīstības projektiem ir iespēja sev sagādāt papildu darbu. Regulāri projektus raksta mākslas jomas speciāliste Guna Millersone, krājuma nodaļa tos izstrādā, šad tad uzraksta vēstures nodaļa un arī citi speciālisti. Muzeja Rakstu izdošanai projektus sagatavo mana vietniece Zanda, arī es esmu uzrakstījusi vairākus projektus. Visi interaktīvie stendi tapa par projektu ceļā iegūtu naudu.

Tagad, decembrī, gaidām atbildi — iesniedzām kopā ar novada pašvaldību projekta pieteikumu Latvijas un Lietuvas programmā «Baltu ceļš». Projekta finansējums ir apmēram 100 000 eiro, un atbalsta gadījumā galvenās ēkas otrajā stāvā varētu izveidot pilnīgi jaunu ekspozīciju — «Baltu ceļš». Mūsu novadā taču ir ļoti bagātīgs arheoloģiskais materiāls un daudzas arheoloģiskās vietas, kas ir saistītas ar baltiem! Mums būtu arī vēl daudz cita materiāla, ko tur eksponēt.

Ja saņemsim atbalstu, pārmaiņu īstenošanā iesaistīsim profesionālus māksliniekus, dizainerus. Līdz šim ar visu ekspozīciju izveidi esam tikuši galā vienīgi saviem spēkiem, jo citas izejas nav. Mani kolēģi ir radošas izdomas bagāti un uzņēmīgi. Kas tur ko neuztaisīt sazin ko, ja ir nauda, bet vai tas vienmēr dos to labāko rezultātu?

— Muzeja ēkas atklāšanas sarīkojumā paudi gandarījumu par plašajām, daudzajām telpām, bet pēdējos gados dzirdu — atkal par šauru?

— Ja laikus visu izplāno, grūtībām nevajadzētu rasties. Reizēm tiešām izstāžu vajadzības drūzmējas rindā, un vēl pēkšņi nāk kāda neparedzēta. Tomēr par telpu nepietiekamību dažādām izstādēm vienlaikus vēl varētu nebrēkt, sarežģīti ir ar muzejiskiem sarīkojumiem. Piemēram, šoruden mums bija saturiski bagāts sarīkojums «Neba maize pati nāca…». Tik daudz bijām spiesti atstāt ārpus zāles tikai tāpēc, ka fiziski tajā nebija visiem un visam vietas. Šovakar būs līdzīgi, un sienas plašāk paplest nevaram.

Muzeja krājumā ir vairāk nekā 200 tūkstoši vienību. Lai mēs krājumā pieņemtu kādu priekšmetu, jāiziet cauri pamatīgam birokrātiskajam procesam, bet, kad viss ir perfekti izdarīts, nekas vairs pazust nevar. 2014. gadā vien mums bija 2900 jaunieguvumu. Katrs no tiem ir jāizmēra, jāapraksta — jāizdara filigrāns darbs. Sagatavojam jaunieguvumu aprakstus ievadīšanai kopkatalogā.

Krājums nemitīgi aug, un tāpēc paliekam arvien kritiskāki, pieņemot jaunas mantas. Katru gadu krājums papildinās ar vairāk nekā 1000 lietu, un katrai vieta ir jāatrod.

— Ja es tagad būtu jauna, augstskolu pabeigusi speciāliste, kura gribētu šeit strādāt, kādām prasībām man būtu jāatbilst?

— Visi vēsturnieki nevar būt muzejnieki. Tāpat kā ne visi, kuri ieguvuši pedagoga diplomu, ir piemēroti darbam skolā.

Cilvēkam jābūt, pirmkārt, ļoti daudzpusīgam un radošam. Novada muzejā atšķirībā no lielajiem muzejiem, kur katrs speciālists darbojas tikai savā šaurajā jomā, vēsturniekam jāorientējas no senvēstures līdz šodienai, tāpat plašam skatījumam jābūt citiem speciālistiem savās jomās. Otrkārt, ir jāprot strādāt ar sabiedrību: tās ir konsultācijas, lekcijas utt. Katru gadu sniedzam vairāk nekā 100 dažnedažādu konsultāciju, un tā nebūt nav tikai aša telefoniska palīdzība krustvārdu mīklu minētājiem.

Interesanti, ka mūsu saimē ir septiņi vīrieši, kas muzejam nemaz nav raksturīgi. Visas ķibeles un pārpratumus izrunājam savā vidē, nenesam pasaulē, tāds mums ir pieņemts kredo. Savstarpējā komunikācija mums nav slikta.

— Tu i suits…

— Kā tad, ka suits! Man patīk soli pa solim iet uz mērķi un sasniegt to bez lieliem uzrāvieniem. Nemokos ar mazvērtības kompleksiem — ja zinu, ko gribu, ar laiku tas piepildās. Reizēm paiet vairāk gadu — muzeja tualetes remonts izstiepās kopš 2009. gada, bet līdz 20 gadu jubilejai pabeigts gan! Tāpat ar krājuma ēku un šo namu visādi ir gājis.

Pērn notika pēdējā muzeja akreditācija. Būtiskus pārmetumus nesaņēmām. Atzina, ka darām vairāk nekā par sevi publiski stāstām. Lielīšanās mums vēl jāmācās.

Akreditētāji ieteica izvērtēt iespējas muzeja misijā ietvert arī muzeja specifisko piedāvājumu un galveno darbības mērķi; tas attiecas uz jaunāko ekspozīciju «Ar vakardienas sauli», kas ir veltīta tautiskajam romantismam (ar šo ekspozīcijas tēmu mēs atšķiramies no līdzīgiem muzejiem). Tagad, kad sabiedrībā ir tendence uz kosmopolītismu, nacionālo vērtību akcentēšanai ir īpaša vērtība. Bija priekšlikums atjaunot likvidētos štatus — pa otram speciālistam mākslas nodaļā un darbam ar sabiedrību.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Talsu novada muzejs

Komentāri