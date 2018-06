Diskutē, kā labāk un efektīvāk saimniekot nacionālā parka teritorijā un piesaistīt tūristus 13.06.2018

8. jūnijā Dundagas pilī notika biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» rīkots seminārs, kurā sanākušie diskutēja par dzīvi nacionālā parka teritorijā — iespējām un izaicinājumiem nākotnē. Šāda konference pirms Slīteres ceļotāju dienām, kas notika pagājušās nedēļas nogalē, organizēta pirmo reizi.

Biedrības pārstāve Gunta Abaja atklāj, ka diskusija organizēta ar mērķi ieklausīties speciālistu skatījumā, kas būtu nepieciešams, lai efektīvi varētu dzīvot un saimniekot nacionālā parka teritorijā, vēl jo vairāk tāpēc, ka arī Dundagas novadā atrodas Slīteres Nacionālais parks. Tāpēc arī konferences lektoru vidū bija lektori no Gaujas Nacionālā parka, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs», kā arī vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri dalījās pieredzē un stāstos, kāda tad ir dzīve šādās teritorijās.

G. Abaja pauda: «Slīteres ceļotāju dienas notiek šogad devīto reizi. Doma par šādas konferences rīkošanu jau bija agrāk. Mērķis ir par dabas vērtībām mazliet vairāk parunāt, ne tikai tās apskatīt. Konferences tēma ir uzņēmējdarbība un dzīve dabas aizsargājamās teritorijās un nacionālajos parkos. Interesentiem būs iespēja uzzināt idejas, kas Latvijā jau tiek darīts un ko varam pārņemt no citiem. Šī būs iespēja apmainīties domām un idejām, kas noderētu gan šeit dzīvojošajiem uzņēmējiem, pašvaldībai un tās iedzīvotājiem, gan saņemt no viņiem atgriezenisko saiti — vai izskanējušais ir kaut kādā veidā piemērojams mūsu situācijai.» Jautāta, kā Slīteres Nacionālais parks un tur esošās iespējas izskatās uz citu fona, G. Abaja teic, ka nesen atgriezusies no Slovēnijas, kur apmeklējusi Triglavas Nacionālo parku. «Uzzinājām, ka viņiem ir nepieciešams konkrēts skaits tūristu, lai varētu funkcionēt, lai tas būtu izdevīgi uzņēmējiem. Mēs uz to vēl tiecamies. Tāpēc priecājos, ka varam sapulcēt ar idejām bagātus cilvēkus, kas kaut ko jau dara, uzklausīt idejas un, iespējams, kādu labu pieredzi arī pārņemt,» pastāsta G. Abaja.

Vidzemes augstskolas pētnieks Andris Klepers iepazīstināja ar Gaujas Nacionālā parka pieredzi tūrisma piesaistē, iesaistot piedāvājuma izstrādē arī uzņēmējus. Viņš minēja vairākus piemērus, kā «Siguldas spieķis», kas krīzes laikā cietis neveiksmi, gan citus un atgādināja, ka, kopīgi sadarbojoties ar dažādiem uzņēmējiem, jārēķinās, ka ne vienmēr būs garantēta vienotība. Pašlaik Gaujas Nacionālajā parkā ieviests sadarbības modelis «Enter Gauja», kurā vienkopus apkopots visa tūristam nepieciešamā informācija par plašo piedāvājumu parkā un tai pusē esošajos objektos. Tas esot vienots piedāvājums tūristiem.

Agnese Balandiņa no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra «Meža māja» stāstīja par Eiropas ilgtspējīgo tūrisma hartu un aktivitātēm tūrisma piesaistei Ķemeru Nacionālajā parkā. Pēc viņas teiktā, arī parks savu dzīvību un plašo tūrisma piedāvājumu ieguvis, aktīvi iesaistoties dažādiem uzņēmējiem, kuriem ir interese piedāvāt konkrētus tūrisma produktus. Ķemeri izsenis pazīstami ar saviem dabas resursiem, ko izmanto dziedniecībā, piemēram, dūņām. Kopš 2011. gada notiekot Ķemeru Nacionālā parka tūrisma forums, kurā ikviens var uzzināt par galvenajām tūrisma aktualitātēm un ieteikt, kas vēl būtu uzlabojams un ieviešams. Viņa minēja vairākus piemērus, kas parka teritorijā aktīvi darbojas — Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri, dabas skola, dabas gleznas takas, kā arī I un II Pasaules kara kauju un piemiņas vietās rīkoto aktivitāšu piedāvāšana tūristiem.

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas «Lauku ceļotājs» pārstāve Asnāte Ziemele pastāstīja, ka nenovērtējama un citiem piedāvājama izzināšanai ir lībiešu kultūrtelpa. Projektā «Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis» norisinās aktīvs darbs, lai Lībiešu krasts kļūtu arī par atpazīstamu tūrisma galamērķi Latvijā un lai šī reģiona tradicionālās vērtības būtu pieejamākas, saprotamākas un pievilcīgākas gan ārvalstu, gan vietējiem tūristiem. A. Ziemele cer, ka drīzumā Lībiešu krasta kultūras mantojums būs pievienots nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam un, cerams, vēlāk — arī iekļauts UNESCO sarakstā. Tas nozīmējot vēl lielāku atpazīstamību un tūristu interesi.

Dundagas novadā esošā uzņēmuma SIA «Kolkasrags» pārstāvis Jānis Dambītis dalījās pieredzē, kā, piesaistot publiski pieejamam objektam privāto kapitālu, var veiksmīgi attīstīt tūrisma piedāvājumu. Šogad SIA «Kolkasrags» svin 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Šo gadu laikā Kolkasrags ieguvis plašu atpazīstamību un cilvēku plūsma tūrisma objektā ar katru gadu palielinās. Tas arī pateicoties idejām, kas īstenotas cilvēku piesaistei. Tās ir gan dzīvojamās muciņas Kolkasragā, un šo ideju piedāvā jau arī citi tūrismā strādājošie šai pusē, gan dažādu pasākumu organizēšana. Piemēram, 21. jūnijā plānots pasākums «Izgaismo Latviju!», kad ugunskurus iedegs visapkārt Latvijas robežai. Iedzīvotāji būs aicināti izvēlēties savu kilometru, ko šajā dienā noiet, lai pēc tam pulcētos pie pierobežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem, dziedātu spēka dziesmas un ar iedegtajiem ugunskuriem saulgriežu dienā izgaismotu Latvijas robežas kontūru.

Pēc iepazīšanās ar dažādu nacionālo parku pieredzi un tur notiekošo sekoja konferences dalībnieku diskusijas par dzīvi un uzņēmējdarbību aizsargājamā dabas teritorijā.

